Что не так с "мирным планом" Трампа - 21.11.2025
Что не так с "мирным планом" Трампа
Что не так с "мирным планом" Трампа
21 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор официально не получила планов США по урегулированию украинского конфликта. Украина.ру, 21.11.2025
2025-11-21T16:52
2025-11-21T17:04
21 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор официально не получила планов США по урегулированию украинского конфликта. Днем ранее ряд известных западных изданий выпустили материалы о якобы существовании "мирного плана Трампа", состоящего из 28 пунктов. Через некоторое время его содержание было опубликовано в украинских СМИ. О том, какую цель преследует медиакампания в западных СМИ, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.Подробнее "мирный план" Трампа разобрал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру.
США, Россия, Дональд Трамп, Мария Захарова

Что не так с "мирным планом" Трампа

16:52 21.11.2025 (обновлено: 17:04 21.11.2025)
 
21 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор официально не получила планов США по урегулированию украинского конфликта.
Днем ранее ряд известных западных изданий выпустили материалы о якобы существовании "мирного плана Трампа", состоящего из 28 пунктов.
Через некоторое время его содержание было опубликовано в украинских СМИ. О том, какую цель преследует медиакампания в западных СМИ, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.
Подробнее "мирный план" Трампа разобрал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру.
15:36
Американский "мирный план" по Украине. Зачем Трамп в очередной раз подставляется20 ноября игра Дональда Трампа в связи со "сделкой" вокруг мирного соглашения на Украине стала проясняться. На настоящий момент американская сторона взяла на себя обязательство договориться о параметрах соглашения с Украиной, а потом повезти результаты в Москву. Мнение Европы не учитывается – она согласится на то, на что согласится Зеленский
