Что не так с "мирным планом" Трампа
16:52 21.11.2025 (обновлено: 17:04 21.11.2025)
21 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор официально не получила планов США по урегулированию украинского конфликта.
Днем ранее ряд известных западных изданий выпустили материалы о якобы существовании "мирного плана Трампа", состоящего из 28 пунктов.
Через некоторое время его содержание было опубликовано в украинских СМИ. О том, какую цель преследует медиакампания в западных СМИ, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.
Подробнее "мирный план" Трампа разобрал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру.
15:36Американский "мирный план" по Украине. Зачем Трамп в очередной раз подставляется20 ноября игра Дональда Трампа в связи со "сделкой" вокруг мирного соглашения на Украине стала проясняться. На настоящий момент американская сторона взяла на себя обязательство договориться о параметрах соглашения с Украиной, а потом повезти результаты в Москву. Мнение Европы не учитывается – она согласится на то, на что согласится Зеленский
Подписывайся на