Что не так с "мирным планом" Трампа

Что не так с "мирным планом" Трампа

21 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор официально не получила планов США по урегулированию украинского конфликта. Украина.ру, 21.11.2025

21 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор официально не получила планов США по урегулированию украинского конфликта. Днем ранее ряд известных западных изданий выпустили материалы о якобы существовании "мирного плана Трампа", состоящего из 28 пунктов. Через некоторое время его содержание было опубликовано в украинских СМИ. О том, какую цель преследует медиакампания в западных СМИ, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.Подробнее "мирный план" Трампа разобрал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру.

