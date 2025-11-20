https://ukraina.ru/20251120/pechalnaya-godovschina-1071905317.html

Печальная годовщина

Завтра, 21 ноября, исполнится 13 лет с момента начала т.н. евромайдана. 21 февраля исполнится 13 лет с момента его победы – вывода из Киева правительственных сил и бегства Януковича.

На данный момент нацистский режим правит Украиной 12 лет и 9 месяцев. Это больше, чем находился у власти нацистский режим в Германии. Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером и поручил ему сформировать правительство 30 января 1933 года, а застрелился Гитлер 30 апреля 1945 года – прошло 12 лет и три месяца. Точно так же, как на Украине, нацисты в Германии не сразу получили всю полноту власти. Поначалу они вынуждены были считаться с демократической процедурой даже в большей степени, чем их украинские коллеги. В конце концов, германские нацисты пришли к власти при помощи выборов, а украинские – в ходе вооружённого переворота.И германские, и украинские нацисты делали ставку на силовой ресурс. И тем, и другим не хватало возможностей собственных штурмовиков (управлять государством и драться на улицах – задачи несопоставимые), поэтому им необходимо было усилить роль армии во внутренней политике. И те, и другие обеспечили решение данной задачи при помощи реваншистских лозунгов. Гитлер обещал немцам воссоединить народ в одном государстве и разрушить кабальные условия Версальского мира. Украинские нацисты нацелились на Россию, которую обвинили в уходе Крыма и восстании в Донбассе.Характерно также, что, готовясь к масштабной войне, и германские, и украинские нацисты обещали своему народу мир и процветание. Гитлер обещал процветание в рамках немецкого национального государства, "очищенного" от неарийских меньшинств, украинские нацисты обещали процветание в рамках "евроинтеграции". В обоих случаях режимы быстро скатывались к войне, они бредили войной, война была им необходима для поддержания высокого уровня консолидации народа вокруг режима.В обоих случаях режимы начинали с походов против противников, которых они считали слабыми, от которых сильного сопротивления не ожидали. В этом отношении Гитлеру повезло больше – он получил на блюдечке с голубой каёмочкой не только Австрию, в которой реально были сильны настроения в пользу аншлюса, а местные нацисты пользовались поддержкой значительной части населения, но и Саар, и Чехословакию. Настоящая война началась только с польской кампании. Первое серьёзное поражение – провал "люфтваффе" в битве за Англию (лето-осень 1940 года), первая катастрофа сухопутных сил вермахта – битва под Москвой (сентябрь 1941 года – апрель 1942 года).У украинских нацистов сразу всё пошло не так: вначале они три месяца (с 12 апреля по 5 июля 2014 года) не могли взять Славянск, а уже в августе-сентябре 2014 года начались масштабные поражения ВСУ в ДНР/ЛНР. Тем не менее, первые десять лет украинский режим чувствовал себя как минимум не хуже, если не лучше, чем германский. Война шла где-то далеко. Линия фронта была стабильна до февраля 2022 года, а в конце осени 2022 года стабилизировалась до начала 2024 года. Главное же, в отличие от Гитлера, которому надо было победить в мировой войне быстро, разбив своих противников в серии блицкригов одного за другим, пока они не успели полностью мобилизовать все свои ресурсы, Киев считал, что время работает на него. Украинские нацисты связывали свои ожидания победы над Россией с тем, что вот-вот Запад мобилизует все свои "60% мирового ВВП" и сразу победит "2% мирового ВВП". Для Гитлера первый же провал блицкрига под Москвой знаменовал начало геополитической катастрофы, что сразу же поняли и отметили его генералы. На Украине, как военные, так и гражданские до конца верили в могущество Запада. Более того, до сих пор верят.Что происходит в Киеве сейчас?У них на дворе февраль 1945 года. Фронт на Висле рухнул и быстро катится к Одеру. С учётом одновременного обрушения фронта на Рейне, а затем и в Северной Италии, Германия обречена. Гитлер надеется на "чудо оружие" и на разногласия между Объединёнными нациями. В его окружении нарастает понимание того, что фюрер уже не может обеспечить даже сепаратный мир на Западе. Но ни Гиммлер, ни Геринг, ни остальные не хотят верить, что ни с кем их них договариваться тоже не будут. Они надеются, что, придя к власти, смогут избежать капитуляции Германии.В принципе их расчёты логичны. Они знают, что и в США, и в Великобритании достаточно сильны местные фашисты, что элиты этих стран ненавидят СССР и тревожатся по поводу его усиления в результате победы в войне. Возможно, им известно в общих чертах даже о плане Черчилля "Немыслимое". Они знают, что СССР понёс огромные потери в войне и понимают, что его демографический ресурс не резиновый. У них на Западном фронте в общей сложности занято до полутора миллионов человек. Ещё около миллиона находится в плену у западных союзников. В случае сепаратного мира на Западе, переброска этих полутора-двух миллионов на Восточный фронт серьёзно осложнит задачу РККА, потребует от СССР новых и немалых жертв, при неясности позиции бывших союзников (а вдруг они уже завтра присоединятся к Германии в войне против СССР). Наследники Гитлера надеялись, что в такой ситуации и Москва тоже согласится на мир, без безоговорочной капитуляции Германии, и им удастся, пожертвовав территориями, сохранить режим.Киевские политики мыслят также. Более того, Запад изначально на их стороне. Хоть и не воюет с Россией пока открыто, но не скрывает своего участия в прокси войне и своих планов на подготовку к участию Европы в реальной войне с РФ. Киевские политики расходятся только в одном. Зеленский считает, что именно он – лучший партнёр Запада в противостоянии России и ждёт, что Запад добьётся для него прямых переговоров с Путиным и заключения мира "на условии заморозки". Противники Зеленского – староолигархическая оппозиция (как в 90-е – "чтущие традиции", старые воры в законе против "молодых беспредельщиков"), лидером которой самопровозгласился Порошенко*, готова пойти по пути Минска – подписать всё, что требует Россия, а потом, при поддержке Запада, саботировать выполнение.Староолигархическая оппозиция надеется, что о её коррупции и беспределе уже забыли на фоне соответствующих художеств зеленского режима, и потому ей удастся обмануть как остатки собственного народа, так и Москву. В общем, те же Гиммлер с Герингом, или последний рейхспрезидент гроссадмирал Карл Дёниц с его фленсбургским правительством.Напомню, что манёвры и надежды германских нацистов закончились надписью "развалинами рейхстага удовлетворён", сделанной тогда, когда в развалинах лежали весь Берлин и большая часть крупных городов Германии. Киев пока цел, но это пока, так как линия фронта к нему всё ближе, планирующие бомбы летят всё дальше, ракет и БПЛА в каждом залпе все больше, а от ВСУ с каждым днём остаётся всё меньше.Германию от планов союзников по её полной ликвидации спас Сталин, стремившийся её финляндизировать и создать из Финляндии, Германии и Австрии нейтральный буфер, разделяющий советскую и американскую сферы влияния в Европе. Похожие планы на Украину есть у Туска. Но Туск – всего лишь Туск, а Польша – всего лишь Польша. Украинские нацисты могут, конечно, гордиться, что продержались на полгода или даже на девять месяцев дольше своих немецких предшественников, но и катастрофа Украины обещает быть куда более страшной и бесповоротной.А начиналось всё с кофе, зонтиков, хорошего настроения и больших надежд киевских евроинтеграторов, полагавших, что используют нацистов как ударную силы путча, после чего отправят на политическую помойку, и не заметивших, как сами отдали нацистам власть и оказались на политической помойке, без шансов вернуться в приличное общество.О вероятности (или невероятности) очередного противостояния народа и власти на Украине - в статье На том же месте, в тот же час. Будет ли на Украине Майдан-3*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

