Зеленский "доведет до цугундера": эксперт предупредил о риске военной диктатуры на Украине - 19.11.2025
Зеленский "доведет до цугундера": эксперт предупредил о риске военной диктатуры на Украине
Зеленский "доведет до цугундера": эксперт предупредил о риске военной диктатуры на Украине - 19.11.2025 Украина.ру
Зеленский "доведет до цугундера": эксперт предупредил о риске военной диктатуры на Украине
Вероятность установления военной диктатуры на Украине становится реальной по мере развала фронта и сокращения западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
При этом Ищенко подчеркнул, что такие события маловероятны без согласования с Западом. "Нацисты же тоже любят деньги. И им тоже нужна военная поддержка. Поэтому они не будут этого делать без консультации с Западом", — добавил политолог.Эксперт уточнил, что решение о захвате власти может быть принято в исключительных обстоятельствах. "За исключением каких-то форс-мажорных ситуаций, когда Запад не помогает, а фронт рушится", — пояснил Ищенко."И в силу того, что Запад сейчас не помогает, а фронт рушится, такая вероятность стала вполне реальной", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Зеленский "доведет до цугундера": эксперт предупредил о риске военной диктатуры на Украине

04:40 19.11.2025
 
Вероятность установления военной диктатуры на Украине становится реальной по мере развала фронта и сокращения западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Если у местных нацистов окончательно снесет крышу и они решат, что все эти Зеленские доведут их до цугундера, они попытаются их перевешать, чтобы самим взяться за дело", — отметил эксперт.
При этом Ищенко подчеркнул, что такие события маловероятны без согласования с Западом. "Нацисты же тоже любят деньги. И им тоже нужна военная поддержка. Поэтому они не будут этого делать без консультации с Западом", — добавил политолог.
Эксперт уточнил, что решение о захвате власти может быть принято в исключительных обстоятельствах. "За исключением каких-то форс-мажорных ситуаций, когда Запад не помогает, а фронт рушится", — пояснил Ищенко.
"И в силу того, что Запад сейчас не помогает, а фронт рушится, такая вероятность стала вполне реальной", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
