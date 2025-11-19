https://ukraina.ru/20251119/zelenskiy-dovedet-do-tsugundera-ekspert-predupredil-o-riske-voennoy-diktatury-na-ukraine-1071806947.html

Зеленский "доведет до цугундера": эксперт предупредил о риске военной диктатуры на Украине

Вероятность установления военной диктатуры на Украине становится реальной по мере развала фронта и сокращения западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-11-19T04:40

При этом Ищенко подчеркнул, что такие события маловероятны без согласования с Западом. "Нацисты же тоже любят деньги. И им тоже нужна военная поддержка. Поэтому они не будут этого делать без консультации с Западом", — добавил политолог.Эксперт уточнил, что решение о захвате власти может быть принято в исключительных обстоятельствах. "За исключением каких-то форс-мажорных ситуаций, когда Запад не помогает, а фронт рушится", — пояснил Ищенко."И в силу того, что Запад сейчас не помогает, а фронт рушится, такая вероятность стала вполне реальной", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

