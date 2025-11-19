Зеленский "доведет до цугундера": эксперт предупредил о риске военной диктатуры на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Вероятность установления военной диктатуры на Украине становится реальной по мере развала фронта и сокращения западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Если у местных нацистов окончательно снесет крышу и они решат, что все эти Зеленские доведут их до цугундера, они попытаются их перевешать, чтобы самим взяться за дело", — отметил эксперт.
При этом Ищенко подчеркнул, что такие события маловероятны без согласования с Западом. "Нацисты же тоже любят деньги. И им тоже нужна военная поддержка. Поэтому они не будут этого делать без консультации с Западом", — добавил политолог.
Эксперт уточнил, что решение о захвате власти может быть принято в исключительных обстоятельствах. "За исключением каких-то форс-мажорных ситуаций, когда Запад не помогает, а фронт рушится", — пояснил Ищенко.
"И в силу того, что Запад сейчас не помогает, а фронт рушится, такая вероятность стала вполне реальной", — заключил собеседник издания.
