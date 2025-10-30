"Будущая территория России": Рожин про перспективы освобождения Днепропетровской области
Киевский режим вынашивает планы контрудара, однако текущее давление ВС РФ не оставляет ему ресурсов, а освобождаемые территории Днепропетровской области уже рассматриваются как будущие территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, текущая стратегия ВСУ сводится к обороне и попыткам измотать российскую армию. "Тем не менее, киевский режим рассчитывает истощить наши ресурсы, чтобы в какой-то момент найти слабые точки в нашем построении и нанести контрудар, используя накопленные силы", — заявил Борис Рожин.
При этом он подчеркнул, что удержать фронт Украине будет крайне сложно. "Это возможно, если у противника не будет необходимости бросать накопленные силы как пожарные команды для закрытия дыр на фронте. А такие опции безусловно понадобятся, учитывая происходящее на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где фронт уверенно катится на запад", — отметил аналитик.
Рожин также прокомментировал статус освобождаемых территорий. "Украина считает, что поскольку там нет крупных населенных пунктов, то она ничего не теряет. Но каждый населенный пункт, который мы освобождаем – это будущая территория России", — заявил он.
Эксперт заключил, что это не подлежит пересмотру. "Даже если киевский режим потом согласиться сдать Донбасс и заморозить конфликт по ЛБС, вся эта территория Днепропетровской области, которую от них пока никто не требует, станет будущей территорией России", — подытожил собеседник издания.
