https://ukraina.ru/20251030/buduschaya-territoriya-rossii-rozhin-pro-perspektivy-osvobozhdeniya-dnepropetrovskoy-oblasti-1070874009.html

"Будущая территория России": Рожин про перспективы освобождения Днепропетровской области

"Будущая территория России": Рожин про перспективы освобождения Днепропетровской области - 30.10.2025 Украина.ру

"Будущая территория России": Рожин про перспективы освобождения Днепропетровской области

Киевский режим вынашивает планы контрудара, однако текущее давление ВС РФ не оставляет ему ресурсов, а освобождаемые территории Днепропетровской области уже рассматриваются как будущие территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-10-30T05:40

2025-10-30T05:40

2025-10-30T05:40

новости

днепропетровская область

россия

украина

борис рожин

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058107886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c601aed7ca26205ab8e3cd6164ccf1b.jpg

По словам эксперта, текущая стратегия ВСУ сводится к обороне и попыткам измотать российскую армию. "Тем не менее, киевский режим рассчитывает истощить наши ресурсы, чтобы в какой-то момент найти слабые точки в нашем построении и нанести контрудар, используя накопленные силы", — заявил Борис Рожин.При этом он подчеркнул, что удержать фронт Украине будет крайне сложно. "Это возможно, если у противника не будет необходимости бросать накопленные силы как пожарные команды для закрытия дыр на фронте. А такие опции безусловно понадобятся, учитывая происходящее на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где фронт уверенно катится на запад", — отметил аналитик.Рожин также прокомментировал статус освобождаемых территорий. "Украина считает, что поскольку там нет крупных населенных пунктов, то она ничего не теряет. Но каждый населенный пункт, который мы освобождаем – это будущая территория России", — заявил он.Эксперт заключил, что это не подлежит пересмотру. "Даже если киевский режим потом согласиться сдать Донбасс и заморозить конфликт по ЛБС, вся эта территория Днепропетровской области, которую от них пока никто не требует, станет будущей территорией России", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251029/1070873485.html

днепропетровская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепропетровская область, россия, украина, борис рожин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, новости россии, новости украины, спецоперация, освобождение, военный эксперт