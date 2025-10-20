Кремль высказался насчет остановки войск РФ и Украины по линии фронта - 20.10.2025 Украина.ру
Кремль высказался насчет остановки войск РФ и Украины по линии фронта
Кремль высказался насчет остановки войск РФ и Украины по линии фронта - 20.10.2025 Украина.ру
Кремль высказался насчет остановки войск РФ и Украины по линии фронта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 октября прокомментировал сообщения журналистов Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже"
"Это газетное сообщение. В целом, разных много было заявлений на этот счет. Эта тема, она неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских", - сказал официальный представитель Кремля.Журналисты также спросили Пескова, действительно ли Путин и Трамп обсуждали формулу урегулирования украинского конфликта путем обмена территорий. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Кремль высказался насчет остановки войск РФ и Украины по линии фронта

14:30 20.10.2025
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 октября прокомментировал сообщения журналистов Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже"
"Это газетное сообщение. В целом, разных много было заявлений на этот счет. Эта тема, она неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских", - сказал официальный представитель Кремля.
Журналисты также спросили Пескова, действительно ли Путин и Трамп обсуждали формулу урегулирования украинского конфликта путем обмена территорий.

"Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить об этом нечего", - ответил он.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
