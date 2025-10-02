Ростислав Ищенко: США и Британии нет на Украине, но там находится 700-тысячная группировка ВС РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Центр" на Покровском направлении
Столетнее соглашение Киева с Лондоном и ресурсная сделка с Вашингтоном не имеют реальной силы, так как значительная часть территории Украины уже контролируется Россией и будет контролироваться в будущем. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, не будет ли США и Британии "тесно на одной Украине", Ищенко заявил, что сначала западным союзникам нужно освободить территорию от российского влияния. "Для того, чтобы им было тесно на Украине, оттуда вначале надо вытолкать Россию. А я не думаю, что им это удастся", — отметил эксперт.
Он напомнил, что Россия уже находится под Запорожьем, недалеко от Днепропетровска, в Донецке и в Луганске, (ДНР и ЛНР являются регионами РФ. — Ред.), а вскоре может быть в Харькове и Одессе. "Поэтому, для начала, Соединенных Штатов и Британии там вообще нет", — подчеркнул Ищенко.
Эксперт также обратил внимание на военный аспект, сославшись на заявление президента России Владимира Путина о 700-тысячной группировке войск в зоне СВО.
"Путин сказал сейчас, что у нас на Украине находится 700-тысячная группировка, вы там видели хотя бы 70 тысяч западных войск? И не увидите, потому что, когда они собрались сюда послать 40 тысяч, они их просто не нашли", — резюмировал собеседник издания.
