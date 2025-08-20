"Вход там же, где и выход": военкор Шлепченко раскрыл тактику разрыва порочного круга с дронами ВСУ
© Фото : topwar.ru
© Фото : topwar.ru
Для преодоления сложившегося на фронте порочного круга, когда вражеские РЛС подавляют российские БПЛА, а их прикрытие дронами-перехватчиками делает эту систему еще крепче, необходимы кардинальные меры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
По словам эксперта, эта старая проблема требует нетривиального решения. Шлепченко подробно описал концепцию действий таких групп.
"Выход из этого замкнутого круга там же, где вход: необходимо создать специализированные подразделения с большим количеством средств обнаружения и поражения, чтобы они, кочуя с одного участка фронта на другой, выбивали вражескую инфраструктуру", — заявил военный обозреватель.
Он уточнил, что в распоряжении подобных бригад или полков должно находиться множество средств радиотехнической разведки, а поставка БПЛА должна быть налажена как потоковая, словно это расходный материал.
Тактика их работы, как отметил Шлепченко, должна быть провокационной: "появляются, начинают полет, Украина пытается им противодействовать (включает РЛС и запускает перехватчики), и в этот момент по врагу наносятся удары".
В качестве исторического примера он привел действия люфтваффе в годы Великой Отечественной войны, когда немцы перебрасывали на ключевые участки группы истребителей, добиваясь значительного перевеса в воздухе.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.
О том, как прошла встреча Зеленского и Трампа — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО" на сайте Украина.ру.
14 августа, 17:50Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под КупянскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на