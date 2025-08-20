https://ukraina.ru/20250820/vkhod-tam-zhe-gde-i-vykhod-voenkor-shlepchenko-raskryl-taktiku-razryva-porochnogo-kruga-s-dronami-vsu-1067268951.html

Для преодоления сложившегося на фронте порочного круга, когда вражеские РЛС подавляют российские БПЛА, а их прикрытие дронами-перехватчиками делает эту систему еще крепче, необходимы кардинальные меры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко

По словам эксперта, эта старая проблема требует нетривиального решения. Шлепченко подробно описал концепцию действий таких групп. Он уточнил, что в распоряжении подобных бригад или полков должно находиться множество средств радиотехнической разведки, а поставка БПЛА должна быть налажена как потоковая, словно это расходный материал. Тактика их работы, как отметил Шлепченко, должна быть провокационной: "появляются, начинают полет, Украина пытается им противодействовать (включает РЛС и запускает перехватчики), и в этот момент по врагу наносятся удары".В качестве исторического примера он привел действия люфтваффе в годы Великой Отечественной войны, когда немцы перебрасывали на ключевые участки группы истребителей, добиваясь значительного перевеса в воздухе.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.О том, как прошла встреча Зеленского и Трампа — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО" на сайте Украина.ру.

