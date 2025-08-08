https://ukraina.ru/20250808/kogo-zakhvatil-spetsnaz-rossii-v-ochakove-i-do-kakogo-sroka-nado-uspet-unichtozhit-ukrainu--nagaev-1066701114.html

Кого захватил спецназ России в Очакове и до какого срока надо успеть уничтожить Украину — Нагаев

Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев в студии Украина.ру проанализировал политику... Украина.ру, 08.08.2025

Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев в студии Украина.ру проанализировал политику президента США Дональда Трампа, объяснил свою гипотезу о наличии у Трампа двойника, а также рассказал, чего президент США хочет от России, что Европа готовит на Балтике и как нам на это реагировать: 00:36 - Об итогах визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, политике президента Трампа и его ультиматуме; 14:47 - Чего Трамп хочет от России и что происходит в отношениях США с Китаем на данном этапе? 25:50 - Может ли Россия достичь победы над ВСУ без отключения Украины от системы связи Starlink?27:30 - О цифровых деньгах и перекраивании мировой финансовой системы; 36:08 - Что Европа пытается устроить на Балтике и как на это реагировать России? ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

