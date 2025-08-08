Кого захватил спецназ России в Очакове и до какого срока надо успеть уничтожить Украину — Нагаев - 08.08.2025 Украина.ру
Кого захватил спецназ России в Очакове и до какого срока надо успеть уничтожить Украину — Нагаев
2025-08-08T20:14
2025-08-08T20:14
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев в студии Украина.ру проанализировал политику президента США Дональда Трампа, объяснил свою гипотезу о наличии у Трампа двойника, а также рассказал, чего президент США хочет от России, что Европа готовит на Балтике и как нам на это реагировать: 00:36 - Об итогах визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, политике президента Трампа и его ультиматуме; 14:47 - Чего Трамп хочет от России и что происходит в отношениях США с Китаем на данном этапе? 25:50 - Может ли Россия достичь победы над ВСУ без отключения Украины от системы связи Starlink?27:30 - О цифровых деньгах и перекраивании мировой финансовой системы; 36:08 - Что Европа пытается устроить на Балтике и как на это реагировать России? ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor
Политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев в студии Украина.ру проанализировал политику президента США Дональда Трампа, объяснил свою гипотезу о наличии у Трампа двойника, а также рассказал, чего президент США хочет от России, что Европа готовит на Балтике и как нам на это реагировать:
00:36 - Об итогах визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву, политике президента Трампа и его ультиматуме;
14:47 - Чего Трамп хочет от России и что происходит в отношениях США с Китаем на данном этапе?
25:50 - Может ли Россия достичь победы над ВСУ без отключения Украины от системы связи Starlink?
27:30 - О цифровых деньгах и перекраивании мировой финансовой системы;
36:08 - Что Европа пытается устроить на Балтике и как на это реагировать России?
ТГ-канал Игоря Нагаева: https://t.me/nagaevigor
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
