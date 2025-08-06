https://ukraina.ru/20250806/ya-dolzhen-proverit-tramp-otvetil-na-vopros-ob-importe-urana-i-udobreniy-iz-rossii-1066525618.html

Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России

Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России - 06.08.2025 Украина.ру

Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о поставках удобрений и урана из России в западные страны, на которые указала Индия, нуждается в проверке

2025-08-06T04:04

2025-08-06T04:04

2025-08-06T04:04

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"Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу", — заявил президент в ходе своей речи в Белом доме, которую транслировал телеканал FOX 5 Atlanta.Ранее МИД Индии опубликовал заявление в ответ на критику Трампа из-за покупки российской нефти. В нём, в частности, говорится, что западные страны тоже импортируют товары из России, но при этом их торговля с Москвой "не продиктована жизненно важной национальной необходимостью", как это является для Индии. Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.В то же время Евросоюз продолжает покупать у России энергоносители, удобрения, металлургическую продукцию и другие товары. США — тоже удобрения, химические вещества, гексафторид урана для атомной промышленности и т.д. Заявление МИД Индии было опубликовано после того, как Трамп пригрозил ей повышением пошлин из-за покупки российской нефти и извлечения прибыли от её перепродажи. Насколько будут увеличены пошлины, он не уточнил. По заявлению Белого дома от 1 августа, США введут для Индии тариф в 25%.Накануне, 5 августа, в Москве начались важные переговоры между российскими официальными лицами и высокопоставленными представителями Индии.Визит индийской делегации в Москву проходит на фоне беспрецедентного давления США на Нью-Дели с требованием прекратить энергетическое сотрудничество с Россией. Несмотря на угрозы Вашингтона ввести повышение пошлин до 25% с 7 августа, Индия продолжает отстаивать свои национальные интересы и укреплять партнёрство с Москвой.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250805/khronika-energeticheskoy-voyny--ssha-davyat-na-indiyu-a-malayziya--na-tenevoy-flot-1066468051.html

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