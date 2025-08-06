Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России - 06.08.2025 Украина.ру
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Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России
Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России - 06.08.2025 Украина.ру
Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России
Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о поставках удобрений и урана из России в западные страны, на которые указала Индия, нуждается в проверке
2025-08-06T04:04
2025-08-06T04:04
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"Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу", — заявил президент в ходе своей речи в Белом доме, которую транслировал телеканал FOX 5 Atlanta.Ранее МИД Индии опубликовал заявление в ответ на критику Трампа из-за покупки российской нефти. В нём, в частности, говорится, что западные страны тоже импортируют товары из России, но при этом их торговля с Москвой "не продиктована жизненно важной национальной необходимостью", как это является для Индии. Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.В то же время Евросоюз продолжает покупать у России энергоносители, удобрения, металлургическую продукцию и другие товары. США — тоже удобрения, химические вещества, гексафторид урана для атомной промышленности и т.д. Заявление МИД Индии было опубликовано после того, как Трамп пригрозил ей повышением пошлин из-за покупки российской нефти и извлечения прибыли от её перепродажи. Насколько будут увеличены пошлины, он не уточнил. По заявлению Белого дома от 1 августа, США введут для Индии тариф в 25%.Накануне, 5 августа, в Москве начались важные переговоры между российскими официальными лицами и высокопоставленными представителями Индии.Визит индийской делегации в Москву проходит на фоне беспрецедентного давления США на Нью-Дели с требованием прекратить энергетическое сотрудничество с Россией. Несмотря на угрозы Вашингтона ввести повышение пошлин до 25% с 7 августа, Индия продолжает отстаивать свои национальные интересы и укреплять партнёрство с Москвой.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250805/khronika-energeticheskoy-voyny--ssha-davyat-na-indiyu-a-malayziya--na-tenevoy-flot-1066468051.html
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новости, украина.ру, сша, дональд трамп, индия, россия, ес, мид, нефть, санкции, антироссийские санкции
Новости, Украина.ру, США, Дональд Трамп, Индия, Россия, ЕС, МИД, нефть, санкции, антироссийские санкции

Я должен проверить: Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России

04:04 06.08.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Public domain
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Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о поставках удобрений и урана из России в западные страны, на которые указала Индия, нуждается в проверке
"Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу", — заявил президент в ходе своей речи в Белом доме, которую транслировал телеканал FOX 5 Atlanta.
Ранее МИД Индии опубликовал заявление в ответ на критику Трампа из-за покупки российской нефти. В нём, в частности, говорится, что западные страны тоже импортируют товары из России, но при этом их торговля с Москвой "не продиктована жизненно важной национальной необходимостью", как это является для Индии. Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.
В то же время Евросоюз продолжает покупать у России энергоносители, удобрения, металлургическую продукцию и другие товары. США — тоже удобрения, химические вещества, гексафторид урана для атомной промышленности и т.д.
Заявление МИД Индии было опубликовано после того, как Трамп пригрозил ей повышением пошлин из-за покупки российской нефти и извлечения прибыли от её перепродажи. Насколько будут увеличены пошлины, он не уточнил. По заявлению Белого дома от 1 августа, США введут для Индии тариф в 25%.
Накануне, 5 августа, в Москве начались важные переговоры между российскими официальными лицами и высокопоставленными представителями Индии.
Визит индийской делегации в Москву проходит на фоне беспрецедентного давления США на Нью-Дели с требованием прекратить энергетическое сотрудничество с Россией. Несмотря на угрозы Вашингтона ввести повышение пошлин до 25% с 7 августа, Индия продолжает отстаивать свои национальные интересы и укреплять партнёрство с Москвой.
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