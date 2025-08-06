"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков
Западные поставки бронетехники обернулись неожиданной проблемой для ВСУ — вместо усиления обороны они создают новые уязвимости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Есть еще одна тенденция по переделке бригад теробороны в тяжелые механизированные бригады с уменьшенным количеством танковых батальонов. Возможно, это было бы актуально в 2022 году, но сейчас мы не видим применения в бою больше одного танкового взвода", — отмечает Носков.
Эксперт раскрывает главную проблему: "И потом, эти танковые батальоны в основном оснащены танком "Леопард-1", который вообще бесполезен, потому что для него нет осколочно-фугасных снарядов — главного боеприпаса современных танков".
По словам аналитика, ситуация в ВСУ усугубляется кадровым кризисом: "Украинская основательница школы воздушной разведки Берлинская пустила слезу, что их армия каждый год сокращается на 160 тысяч человек, а качество их пехоты падает".
Носков обращает внимание на парадокс: "Зато [главком ВСУ Александр] Сырский продолжает формировать бригады 160-й серии. Да, Украина получит новое подразделение, которое в одноразовом режиме сможет заткнуть прорыв. Зато от опытных подразделений остается только управление, артиллерийская группа и танковый батальон".
"Механизированные бригады получают пополнения в виде не самых здоровых, молодых и мотивированных людей", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
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