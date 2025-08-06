"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков - 06.08.2025 Украина.ру
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"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков
"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков - 06.08.2025 Украина.ру
"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков
Западные поставки бронетехники обернулись неожиданной проблемой для ВСУ — вместо усиления обороны они создают новые уязвимости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-08-06T04:20
2025-08-06T04:20
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бронетехника
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Эксперт раскрывает главную проблему: "И потом, эти танковые батальоны в основном оснащены танком "Леопард-1", который вообще бесполезен, потому что для него нет осколочно-фугасных снарядов — главного боеприпаса современных танков".По словам аналитика, ситуация в ВСУ усугубляется кадровым кризисом: "Украинская основательница школы воздушной разведки Берлинская пустила слезу, что их армия каждый год сокращается на 160 тысяч человек, а качество их пехоты падает".Носков обращает внимание на парадокс: "Зато [главком ВСУ Александр] Сырский продолжает формировать бригады 160-й серии. Да, Украина получит новое подразделение, которое в одноразовом режиме сможет заткнуть прорыв. Зато от опытных подразделений остается только управление, артиллерийская группа и танковый батальон"."Механизированные бригады получают пополнения в виде не самых здоровых, молодых и мотивированных людей", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
https://ukraina.ru/20250805/nato-uchitsya-na-oshibkakh-ukrainy-pochemu-drony--ne-panatseya-1066496280.html
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новости, украина, константиновка, вс рф, наступление вс рф, танки, leopard-2 (танк), бронетехника, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, александр сырский
Новости, Украина, Константиновка, ВС РФ, наступление ВС РФ, танки, Leopard-2 (танк), бронетехника, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Александр Сырский

"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков

04:20 06.08.2025
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Западные поставки бронетехники обернулись неожиданной проблемой для ВСУ — вместо усиления обороны они создают новые уязвимости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Есть еще одна тенденция по переделке бригад теробороны в тяжелые механизированные бригады с уменьшенным количеством танковых батальонов. Возможно, это было бы актуально в 2022 году, но сейчас мы не видим применения в бою больше одного танкового взвода", — отмечает Носков.
Эксперт раскрывает главную проблему: "И потом, эти танковые батальоны в основном оснащены танком "Леопард-1", который вообще бесполезен, потому что для него нет осколочно-фугасных снарядов — главного боеприпаса современных танков".
По словам аналитика, ситуация в ВСУ усугубляется кадровым кризисом: "Украинская основательница школы воздушной разведки Берлинская пустила слезу, что их армия каждый год сокращается на 160 тысяч человек, а качество их пехоты падает".
Носков обращает внимание на парадокс: "Зато [главком ВСУ Александр] Сырский продолжает формировать бригады 160-й серии. Да, Украина получит новое подразделение, которое в одноразовом режиме сможет заткнуть прорыв. Зато от опытных подразделений остается только управление, артиллерийская группа и танковый батальон".
"Механизированные бригады получают пополнения в виде не самых здоровых, молодых и мотивированных людей", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
БПЛА дроны удары - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вчера, 16:54
НАТО учится на ошибках Украины: почему дроны — не панацея?СВО на Украине демонстрирует растущую роль дронов и борьбы с ними. Сети и дроны-перехватчики — дешевые, но несовершенные решения. Украина навязала технологическую гонку, в которой в противовоздушной обороне лидирует Россия. Западные эксперты обеспокоены
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