https://ukraina.ru/20250806/leopardy-bez-snaryadov-voennyy-ekspert-rasskazal-o-fatalnykh-nedostatkakh-zapadnykh-tankov-1066501907.html

"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков

"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков - 06.08.2025 Украина.ру

"Леопарды" без снарядов: военный эксперт рассказал о фатальных недостатках западных танков

Западные поставки бронетехники обернулись неожиданной проблемой для ВСУ — вместо усиления обороны они создают новые уязвимости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-06T04:20

2025-08-06T04:20

2025-08-06T04:20

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Эксперт раскрывает главную проблему: "И потом, эти танковые батальоны в основном оснащены танком "Леопард-1", который вообще бесполезен, потому что для него нет осколочно-фугасных снарядов — главного боеприпаса современных танков".По словам аналитика, ситуация в ВСУ усугубляется кадровым кризисом: "Украинская основательница школы воздушной разведки Берлинская пустила слезу, что их армия каждый год сокращается на 160 тысяч человек, а качество их пехоты падает".Носков обращает внимание на парадокс: "Зато [главком ВСУ Александр] Сырский продолжает формировать бригады 160-й серии. Да, Украина получит новое подразделение, которое в одноразовом режиме сможет заткнуть прорыв. Зато от опытных подразделений остается только управление, артиллерийская группа и танковый батальон"."Механизированные бригады получают пополнения в виде не самых здоровых, молодых и мотивированных людей", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".

https://ukraina.ru/20250805/nato-uchitsya-na-oshibkakh-ukrainy-pochemu-drony--ne-panatseya-1066496280.html

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