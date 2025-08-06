"Киев — разменная пешка". Что говорят на Украине о переговорах Путина и Уиткоффа - 06.08.2025 Украина.ру
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"Киев — разменная пешка". Что говорят на Украине о переговорах Путина и Уиткоффа
"Киев — разменная пешка". Что говорят на Украине о переговорах Путина и Уиткоффа - 06.08.2025 Украина.ру
"Киев — разменная пешка". Что говорят на Украине о переговорах Путина и Уиткоффа
В среду 6 июля в Москве прошла встреча президента РФ и спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Переговоры продолжались около трех часов. В Киеве же в конце этой недели ожидают Кита Келлога, еще одного спецпосланника президента США.
2025-08-06T22:33
2025-08-06T22:33
украина
сша
москва
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
нато
bloomberg
new york times
эксклюзив
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Уиткофф после переговоров не стал отвечать на вопросы о результатах и вечером 6 августа покинул территорию американского посольства в Москве. Роль спецпосланника в данном случае – донести до своего президента суть переговоров, а не выступать на пресс-конференции.Одним из основных вопросов, которые должны были обсуждаться, называли ультиматум Трампа, который 29 июля заявил в Великобритании, что через 10 дней введет вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов. Накануне встречи Трамп подтвердил, что по итогам переговоров в Москве будет решать, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров.Впрочем, Трамп достаточно скептически относится к своим же санкциям, о которых он объявил в Великобритании. "Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал президент США, объявив заодно о визите Уиткоффа.Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер на днях заявлял, что Уиткофф якобы едет в Москву с ультиматумом, требуя прекращения боевых действий на Украине.Американское издание Bloomberg, опережая события, допускало накануне встречи, что на ней Москва может пойти на уступки президенту США, в том числе согласившись на воздушное перемирие с Украиной, чтобы предотвратить угрозу вторичных санкций. В то же время американская New York Times полагала, что Трамп не напугал российскую элиту своим ультиматумом, а Путин считает переговоры и компромиссы с США бессмысленными.Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что Уиткофф, стал основным дипломатическим каналом, через который стороны пытаются найти компромиссное решение и избежать запуска США жестких вторичных санкций, потенциально направленных не только против России, но и против её крупнейших торговых партнёров — Китая и Индии. Вместе с тем он отмечает, что в Москве не собираются под давлением уступать свои позиции и идти на какие-либо уступки в переговорах.Украинский националист и пропагандист Виталий Портников считает, что визит Уиткоффа ни к чему не приведет, так как российское руководство уже не реагирует на грозные заявления Трампа. Он также обращает внимание, что это Уиткофф прилетел в Москву, а не его визави Кирилл Дмитриев – в Вашингтон.Портников рассуждает, предполагая такой ответ российского президента Уиткоффу: "Если твой босс еще о чем-то хочет договариваться и хочет, чтобы был мир, вот у него на столе есть список условий, он должен их аккуратно выполнять и не морочить никому голову, если он хочет обогащаться. Не хочет - проживем без него, у нас есть партнеры и без него".Именно такая позиция (пусть и предполагаемая) суверенного государства как раз и бесит украинских националистов, поскольку они сознают, что Украина не в том положении, чтобы торговаться или не соглашаться с требованиями США. Если у Зеленского всегда чувствуется ревность в связи с любыми контактами властей РФ и США, то у обычных националистов зачастую сквозит зависть к РФ, которая может разговаривать с США на равных.Украинский Telegram-канал "Картель" считает, что Уиткофф прилетел в Москву не с ультиматумом, а с какими-то тайными предложениями, которые не учитывают интересы Киева. "Уиткофф явно не летит повторять угрозы. Наоборот, скорее всего, речь идёт о новых предложениях, которые в Вашингтоне считают приемлемыми для Путина, естественно, не в пользу Киева. Выбор очевиден. В логике "America First" Украина никогда не была приоритетом. Киев — разменная пешка, которую уже готовят к жертве", - пишет "Картель", полагая, что формально Трамп санкции введет, но соблюдать их никто не будет.Telegram-канал "Резидент" отмечает, что на Банковой (улица, где находится офис президента - Ред.) активно следят за встречей в Кремле, а для Андрея Ермака важно сорвать переговорный трек и обвинить во всем Россию. В тоже время Telegram-канал "Легитимный" пишет, что на Банковой ждут новостей из Кремля и надеются, что всё пойдёт по сценарию эскалации конфликта/санкций, "что даст возможность ЗеЕрмаку втянуть Трампа в украинский кризис".Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица вообще своеобразно отреагировал на переговоры в Москве, выразив сомнения, что на встрече с Уиткоффом присутствовал настоящий Владимир Путин. На Украине легенду про двойников российского президента распространяют даже официальные лица.Политолог Михаил Чаплыга уверен, что переговоры с Уиткоффом, как и ожидаемый визит Кита Келлога не приведут к перемирию. "Уиткофф приехал решать непубличные вопросы с РФ (дипломатия, узники и так далее). Келлог вообще по другим вопросам. Тормознуть войну не может никто до некоторых событий", - многозначительно рассуждает Чаплыга.В целом на Украине не ожидают никаких прорывов от переговоров со спецпосланником Трампа, подчеркивая, что это уже его пятый визит, а у президента США - семь пятниц на неделе. Тревогу в Киеве вызывает лишь вероятность неких кулуарных договоренностей об Украине, но без Украины, что определит судьбу всех представителей правящей элиты "незалежной".О том, что говорят российские эксперты о визите Уиткоффа в Москву - статье Виктории Титовой "Обмен сигналами состоялся. Уиткофф снова прилетал в Москву"
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Дмитрий Ковалевич
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украина, сша, москва, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, нато, bloomberg, new york times, эксклюзив
Украина, США, Москва, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, bloomberg, New York Times, Эксклюзив

"Киев — разменная пешка". Что говорят на Украине о переговорах Путина и Уиткоффа

22:33 06.08.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . POOL
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В среду 6 июля в Москве прошла встреча президента РФ и спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Переговоры продолжались около трех часов. В Киеве же в конце этой недели ожидают Кита Келлога, еще одного спецпосланника президента США.
Уиткофф после переговоров не стал отвечать на вопросы о результатах и вечером 6 августа покинул территорию американского посольства в Москве. Роль спецпосланника в данном случае – донести до своего президента суть переговоров, а не выступать на пресс-конференции.
Одним из основных вопросов, которые должны были обсуждаться, называли ультиматум Трампа, который 29 июля заявил в Великобритании, что через 10 дней введет вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов. Накануне встречи Трамп подтвердил, что по итогам переговоров в Москве будет решать, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров.
Впрочем, Трамп достаточно скептически относится к своим же санкциям, о которых он объявил в Великобритании. "Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал президент США, объявив заодно о визите Уиткоффа.
Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер на днях заявлял, что Уиткофф якобы едет в Москву с ультиматумом, требуя прекращения боевых действий на Украине.
Американское издание Bloomberg, опережая события, допускало накануне встречи, что на ней Москва может пойти на уступки президенту США, в том числе согласившись на воздушное перемирие с Украиной, чтобы предотвратить угрозу вторичных санкций. В то же время американская New York Times полагала, что Трамп не напугал российскую элиту своим ультиматумом, а Путин считает переговоры и компромиссы с США бессмысленными.
Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что Уиткофф, стал основным дипломатическим каналом, через который стороны пытаются найти компромиссное решение и избежать запуска США жестких вторичных санкций, потенциально направленных не только против России, но и против её крупнейших торговых партнёров — Китая и Индии. Вместе с тем он отмечает, что в Москве не собираются под давлением уступать свои позиции и идти на какие-либо уступки в переговорах.
Украинский националист и пропагандист Виталий Портников считает, что визит Уиткоффа ни к чему не приведет, так как российское руководство уже не реагирует на грозные заявления Трампа. Он также обращает внимание, что это Уиткофф прилетел в Москву, а не его визави Кирилл Дмитриев – в Вашингтон.
Портников рассуждает, предполагая такой ответ российского президента Уиткоффу: "Если твой босс еще о чем-то хочет договариваться и хочет, чтобы был мир, вот у него на столе есть список условий, он должен их аккуратно выполнять и не морочить никому голову, если он хочет обогащаться. Не хочет - проживем без него, у нас есть партнеры и без него".
Именно такая позиция (пусть и предполагаемая) суверенного государства как раз и бесит украинских националистов, поскольку они сознают, что Украина не в том положении, чтобы торговаться или не соглашаться с требованиями США. Если у Зеленского всегда чувствуется ревность в связи с любыми контактами властей РФ и США, то у обычных националистов зачастую сквозит зависть к РФ, которая может разговаривать с США на равных.
Украинский Telegram-канал "Картель" считает, что Уиткофф прилетел в Москву не с ультиматумом, а с какими-то тайными предложениями, которые не учитывают интересы Киева. "Уиткофф явно не летит повторять угрозы. Наоборот, скорее всего, речь идёт о новых предложениях, которые в Вашингтоне считают приемлемыми для Путина, естественно, не в пользу Киева. Выбор очевиден. В логике "America First" Украина никогда не была приоритетом. Киев — разменная пешка, которую уже готовят к жертве", - пишет "Картель", полагая, что формально Трамп санкции введет, но соблюдать их никто не будет.
Telegram-канал "Резидент" отмечает, что на Банковой (улица, где находится офис президента - Ред.) активно следят за встречей в Кремле, а для Андрея Ермака важно сорвать переговорный трек и обвинить во всем Россию. В тоже время Telegram-канал "Легитимный" пишет, что на Банковой ждут новостей из Кремля и надеются, что всё пойдёт по сценарию эскалации конфликта/санкций, "что даст возможность ЗеЕрмаку втянуть Трампа в украинский кризис".
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица вообще своеобразно отреагировал на переговоры в Москве, выразив сомнения, что на встрече с Уиткоффом присутствовал настоящий Владимир Путин. На Украине легенду про двойников российского президента распространяют даже официальные лица.
Политолог Михаил Чаплыга уверен, что переговоры с Уиткоффом, как и ожидаемый визит Кита Келлога не приведут к перемирию. "Уиткофф приехал решать непубличные вопросы с РФ (дипломатия, узники и так далее). Келлог вообще по другим вопросам. Тормознуть войну не может никто до некоторых событий", - многозначительно рассуждает Чаплыга.
В целом на Украине не ожидают никаких прорывов от переговоров со спецпосланником Трампа, подчеркивая, что это уже его пятый визит, а у президента США - семь пятниц на неделе. Тревогу в Киеве вызывает лишь вероятность неких кулуарных договоренностей об Украине, но без Украины, что определит судьбу всех представителей правящей элиты "незалежной".
О том, что говорят российские эксперты о визите Уиткоффа в Москву - статье Виктории Титовой "Обмен сигналами состоялся. Уиткофф снова прилетал в Москву"
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