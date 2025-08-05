Сергей Санакоев: Пока США сами разрушают созданный ими миропорядок, Россия и Китай предлагают другой путь - 05.08.2025 Украина.ру
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Сергей Санакоев: Пока США сами разрушают созданный ими миропорядок, Россия и Китай предлагают другой путь
Сергей Санакоев: Пока США сами разрушают созданный ими миропорядок, Россия и Китай предлагают другой путь - 05.08.2025 Украина.ру
Сергей Санакоев: Пока США сами разрушают созданный ими миропорядок, Россия и Китай предлагают другой путь
Дональд Трамп вряд ли будет приглашен 3 сентября на парад на площади Тяньаньмэнь. Китай отмечает важную годовщину для своей истории. Логично и правильно, что президент Путин будет главным гостем на этом мероприятии. Там будут представители других стран, отношения с которыми знаменуют начало нового, более справедливого многополярного миропорядка.
2025-08-05T17:29
2025-08-05T17:35
интервью
китай
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сергей санакоев
брикс
шос
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Дональд Трамп может посетить Китай в период с 1 по 6 сентября, когда там также будет находиться президент России Владимир Путин.- Сергей Феликсович, возможна ли сейчас встреча лидеров трех стран - России, Китая и США?- Не думаю, что Дональд Трамп был приглашен 3 сентября на парад на площади Тяньаньмэнь. Китай отмечает важную годовщину для своей истории. Логично и правильно, что президент Путин будет главным гостем на этом мероприятии. Там будут представители других стран, отношения с которыми знаменуют начало нового, более справедливого многополярного миропорядка. Это страны глобального юга и востока. Это члены БРИКС, ШОС, вот, кто сегодня является союзником Китая в этом процессе.Не отвергаю, что будут контакты, в том числе и двусторонние нашего президента и Си Цзиньпина с Трампом. Не отрицаю и возможность трехсторонней встречи. А еще лучше, если бы это была встреча в формате G5 постоянных членов Совбеза ООН, потому что это правильная площадка, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить проблемы, которые возникли из-за действий прежде всего США.Именно они разрушили систему международного права и того миропорядка, который сами же и выстраивали, где США является метрополией, а все остальные страны им представляются вассалами. Мы не разрушали эту систему, но теперь вынуждены реагировать на безумие, которое наблюдаем в стане западной коалиции, чтобы жизнь продолжалась в более справедливом мире.- Недавно Трамп ввел 25-процентные пошлины в отношении Индии. Но пока не предпринимает такие же меры в отношении Китая. Каких ответных шагов Пекина опасаются в Вашингтоне?- Сегодня Китай представляет собой большую силу, крепкую экономику, чтобы против него можно было вводить какие-либо санкции. Пекин может отвечать как зеркально, так и ассиметрично. В Лондоне и Женеве проходят серьезные китайско-американские консультации. Благодаря этим консультациям введение взаимных пошлин отложено на очередные 90 дней, поэтому пока Трамп ничего не говорит о Китае, поскольку есть такие договоренности.Самое большое противостояние в мире сегодня идет между этими странами, потому что это две разные операционные системы. Капиталистическая система США противостоит китайской системе, которая реализует идею, которая была воплощена в государстве ленинского типа – Советском Союзе. И Китай на практике демонстрирует преимущества этой системы. Вот, что гнетет американских капиталистов. Они опасаются, что мир увидит, что существуют более эффективные справедливые модели развития человеческой цивилизации.Возможно, мы увидим период мирного сосуществования двух систем. Но мир идет дальше, и будущее за глобальным большинством многополярного мира, в котором не будет диктата одной цивилизации над другими.- Еще в начале июля глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Учитывая острое противостояние Китая и США, что Пекин может сделать для нашей победы в СВО?- Накануне визита президента Путина в Китай 22 августа в Москве пройдет российско-китайский форум "Сотрудничество в новую эпоху", который как раз посвящен теме развития доверительных механизмов сотрудничества. Мы продолжаем наше стратегическое партнерство. И наращиваем наше взаимодействие не против кого-то, а потому что являясь соседями, собираемся в соразвитии идти в 21 веке.Это сотрудничество подразумевает в том числе и то, что не нужно озвучивать публично. Но в целом, мы развиваем это сотрудничество без оглядки на Запад. Нашу дружбу не остановят санкции.В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа, в материале Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html
https://ukraina.ru/20250805/dmitriy-danilov-tramp-proschitalsya-s-ultimatumom-poetomu-uitkoff-poedet-v-rossiyu-dogovarivatsya-1066494252.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей санакоев, брикс, шос
Интервью, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Санакоев, БРИКС, ШОС

Сергей Санакоев: Пока США сами разрушают созданный ими миропорядок, Россия и Китай предлагают другой путь

17:29 05.08.2025 (обновлено: 17:35 05.08.2025)
 
© Фото : russiancouncil.ruСергей Санакоев интервью
Сергей Санакоев интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : russiancouncil.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Дональд Трамп вряд ли будет приглашен 3 сентября на парад на площади Тяньаньмэнь. Китай отмечает важную годовщину для своей истории. Логично и правильно, что президент Путин будет главным гостем на этом мероприятии. Там будут представители других стран, отношения с которыми знаменуют начало нового, более справедливого многополярного миропорядка.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Дональд Трамп может посетить Китай в период с 1 по 6 сентября, когда там также будет находиться президент России Владимир Путин.
- Сергей Феликсович, возможна ли сейчас встреча лидеров трех стран - России, Китая и США?
- Не думаю, что Дональд Трамп был приглашен 3 сентября на парад на площади Тяньаньмэнь. Китай отмечает важную годовщину для своей истории. Логично и правильно, что президент Путин будет главным гостем на этом мероприятии.
Там будут представители других стран, отношения с которыми знаменуют начало нового, более справедливого многополярного миропорядка. Это страны глобального юга и востока. Это члены БРИКС, ШОС, вот, кто сегодня является союзником Китая в этом процессе.
Не отвергаю, что будут контакты, в том числе и двусторонние нашего президента и Си Цзиньпина с Трампом. Не отрицаю и возможность трехсторонней встречи. А еще лучше, если бы это была встреча в формате G5 постоянных членов Совбеза ООН, потому что это правильная площадка, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить проблемы, которые возникли из-за действий прежде всего США.
Именно они разрушили систему международного права и того миропорядка, который сами же и выстраивали, где США является метрополией, а все остальные страны им представляются вассалами. Мы не разрушали эту систему, но теперь вынуждены реагировать на безумие, которое наблюдаем в стане западной коалиции, чтобы жизнь продолжалась в более справедливом мире.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
06:01
Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехстороннейСтив Уиткофф едет в Москву за компромиссом, уверен американист, политолог Грег Вайнер. Он прокомментировал предстоящий визит спецпосланника Трампа в Москву в интервью изданию Украина.ру.
- Недавно Трамп ввел 25-процентные пошлины в отношении Индии. Но пока не предпринимает такие же меры в отношении Китая. Каких ответных шагов Пекина опасаются в Вашингтоне?
- Сегодня Китай представляет собой большую силу, крепкую экономику, чтобы против него можно было вводить какие-либо санкции. Пекин может отвечать как зеркально, так и ассиметрично. В Лондоне и Женеве проходят серьезные китайско-американские консультации. Благодаря этим консультациям введение взаимных пошлин отложено на очередные 90 дней, поэтому пока Трамп ничего не говорит о Китае, поскольку есть такие договоренности.
Самое большое противостояние в мире сегодня идет между этими странами, потому что это две разные операционные системы. Капиталистическая система США противостоит китайской системе, которая реализует идею, которая была воплощена в государстве ленинского типа – Советском Союзе.
И Китай на практике демонстрирует преимущества этой системы. Вот, что гнетет американских капиталистов. Они опасаются, что мир увидит, что существуют более эффективные справедливые модели развития человеческой цивилизации.
Возможно, мы увидим период мирного сосуществования двух систем. Но мир идет дальше, и будущее за глобальным большинством многополярного мира, в котором не будет диктата одной цивилизации над другими.
Дмитрий Данилов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
15:25
Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариватьсяГеополитика — это уже не только украинский конфликт. В последние месяцы Трамп взял курс на противодействие тем, кто, как он говорит, пытается ослабить доллар. А кто хочет ослабить доллар? Это не только Россия, это Китай как основной оппонент для Вашингтона. Поэтому Китай не может сдать свои позиции в отношении украинского конфликта под нажимом США.
- Еще в начале июля глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Учитывая острое противостояние Китая и США, что Пекин может сделать для нашей победы в СВО?
- Накануне визита президента Путина в Китай 22 августа в Москве пройдет российско-китайский форум "Сотрудничество в новую эпоху", который как раз посвящен теме развития доверительных механизмов сотрудничества. Мы продолжаем наше стратегическое партнерство. И наращиваем наше взаимодействие не против кого-то, а потому что являясь соседями, собираемся в соразвитии идти в 21 веке.
Это сотрудничество подразумевает в том числе и то, что не нужно озвучивать публично. Но в целом, мы развиваем это сотрудничество без оглядки на Запад. Нашу дружбу не остановят санкции.
В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа, в материале Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
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ИнтервьюКитайСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей СанакоевБРИКСШОС
 
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