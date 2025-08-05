Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей" - 05.08.2025 Украина.ру
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Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей"
Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей" - 05.08.2025 Украина.ру
Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей"
Российские военные примерно знают районы патрулирования американских атомных подлодок, но для точного отслеживания требуются масштабные противолодочные операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2025-08-05T13:10
2025-08-05T13:11
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Отвечая на вопрос о противолодочной обороне, Горбачёв пояснил: "Мы примерно знаем, где находятся их позиционные районы. Чтобы точно знать, где находятся АПЛ, нужно проводить противолодочные операции. Это деятельность, в которой принимают участие космическая разведка, противолодочная авиация, надводные корабли и подлодки."Эксперт подчеркнул, что обнаружение подлодок требует комплексного подхода: "Существует система стационарных буев, которые прослушивают толщу водной среды. Есть средства радиоэлектронной разведки, когда прослушивается эфир, специалисты стремятся внедриться в каналы связи."Однако возможности флота пока ограничены: "В мировом океане у нас присутствуют единичные силы, которые не способны решать задачи поиска подводных лодок противника. К сожалению, так сложилось."Особую тревогу, по мнению Горбачева, вызывает ситуация в Средиземном море: "Месяц назад оттуда ушел наш последний надводный корабль – фрегат 'Адмирал Григорович'. Больше у нас боевых кораблей в Средиземном море не осталось.""Что говорить тогда об удаленных районах мирового океана, об Атлантике, Тихом океане. Там мы присутствуем, увы, в единичном формате, в то время как наш вероятный противник там активно действует", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html
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новости, средиземное море, россия, севастополь, сергей горбачев, флот, подлодка, апл, главные новости, разведка, авиация, вмф, сво, прогнозы сво, спецоперация, аналитика, эксперты, военный эксперт
Новости, Средиземное море, Россия, Севастополь, Сергей Горбачев, флот, подлодка, АПЛ, Главные новости, разведка, авиация, ВМФ, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Аналитика, эксперты, военный эксперт

Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей"

13:10 05.08.2025 (обновлено: 13:11 05.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибытие нового сторожевого корабля "Адмирал Григорович" в Севастополь
Прибытие нового сторожевого корабля Адмирал Григорович в Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российские военные примерно знают районы патрулирования американских атомных подлодок, но для точного отслеживания требуются масштабные противолодочные операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Отвечая на вопрос о противолодочной обороне, Горбачёв пояснил: "Мы примерно знаем, где находятся их позиционные районы. Чтобы точно знать, где находятся АПЛ, нужно проводить противолодочные операции. Это деятельность, в которой принимают участие космическая разведка, противолодочная авиация, надводные корабли и подлодки."
Эксперт подчеркнул, что обнаружение подлодок требует комплексного подхода: "Существует система стационарных буев, которые прослушивают толщу водной среды. Есть средства радиоэлектронной разведки, когда прослушивается эфир, специалисты стремятся внедриться в каналы связи."
Однако возможности флота пока ограничены: "В мировом океане у нас присутствуют единичные силы, которые не способны решать задачи поиска подводных лодок противника. К сожалению, так сложилось."
Особую тревогу, по мнению Горбачева, вызывает ситуация в Средиземном море: "Месяц назад оттуда ушел наш последний надводный корабль – фрегат 'Адмирал Григорович'. Больше у нас боевых кораблей в Средиземном море не осталось."
"Что говорить тогда об удаленных районах мирового океана, об Атлантике, Тихом океане. Там мы присутствуем, увы, в единичном формате, в то время как наш вероятный противник там активно действует", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".
Андрей Суздальцев интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
29 июля, 18:15
Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флотаТрамп неизбежно вернется к политике Байдена. Это уже почти произошло. Все предыдущие попытки были направлены на то, чтобы нас обмануть. Стопроцентные пошлины против торговых партнеров России будут введены. Надо к этому готовиться. Надо резко сокращать расходы на все эти тротуарчики, плиточки и так далее.
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Заголовок открываемого материала
13:58Как можно защитить российские корабли? Мнение капитана 1 ранга Сергея Горбачева
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