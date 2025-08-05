https://ukraina.ru/20250805/sergey-gorbachv-v-sredizemnom-more-u-rossii-ne-ostalos-boevykh-korabley-1066484814.html

Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей"

Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей" - 05.08.2025 Украина.ру

Сергей Горбачёв: "В Средиземном море у России не осталось боевых кораблей"

Российские военные примерно знают районы патрулирования американских атомных подлодок, но для точного отслеживания требуются масштабные противолодочные операции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2025-08-05T13:10

2025-08-05T13:10

2025-08-05T13:11

новости

средиземное море

россия

севастополь

сергей горбачев

флот

подлодка

апл

главные новости

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101707/17/1017071726_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_1bc80ac6dca7c9389bbd0d432b860443.jpg

Отвечая на вопрос о противолодочной обороне, Горбачёв пояснил: "Мы примерно знаем, где находятся их позиционные районы. Чтобы точно знать, где находятся АПЛ, нужно проводить противолодочные операции. Это деятельность, в которой принимают участие космическая разведка, противолодочная авиация, надводные корабли и подлодки."Эксперт подчеркнул, что обнаружение подлодок требует комплексного подхода: "Существует система стационарных буев, которые прослушивают толщу водной среды. Есть средства радиоэлектронной разведки, когда прослушивается эфир, специалисты стремятся внедриться в каналы связи."Однако возможности флота пока ограничены: "В мировом океане у нас присутствуют единичные силы, которые не способны решать задачи поиска подводных лодок противника. К сожалению, так сложилось."Особую тревогу, по мнению Горбачева, вызывает ситуация в Средиземном море: "Месяц назад оттуда ушел наш последний надводный корабль – фрегат 'Адмирал Григорович'. Больше у нас боевых кораблей в Средиземном море не осталось.""Что говорить тогда об удаленных районах мирового океана, об Атлантике, Тихом океане. Там мы присутствуем, увы, в единичном формате, в то время как наш вероятный противник там активно действует", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на тему громких заявлений Трампа про подводные лодки — в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность".

https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html

средиземное море

россия

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, средиземное море, россия, севастополь, сергей горбачев, флот, подлодка, апл, главные новости, разведка, авиация, вмф, сво, прогнозы сво, спецоперация, аналитика, эксперты, военный эксперт