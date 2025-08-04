"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
В украинской политике нарастает напряженность вокруг возможной смены руководства страны, что может привести к открытому противостоянию между различными группировками. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Очень похоже, что действительно была согласована замена Зеленского на Залужного. Но есть персонаж, который является более весомой и влиятельной фигурой в украинской политике – это Ермак. Не думаю, что ему улыбается Залужный в кресле главы государства", – заявил эксперт.
Поликарпов не исключил возможность силового разрешения конфликта. "Между ними возможен конфликт вплоть до физического устранения Залужного, которое спишут на Россию", – отметил он. По словам историка, уже были прецеденты давления на главнокомандующего ВСУ, включая инцидент со спецназом в бункере.
Эксперт объяснил причины обострения борьбы за власть. "Во-первых, не очень высокой компетентностью Зеленского. Во-вторых, тем, что Залужный и Арестович* уехали в Лондон и долго общались с влиятельными людьми в Великобритании", – пояснил Поликарпов.
"Конфликт Зеленского с Залужным никуда не исчез. И как поведут себя в этой ситуации украинские силовики – для меня вопрос", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
*Признан в РФ экстремистом и террористом
21 июля, 17:36Рокировка Зеленского на Залужного: pro & contra18 июля американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш опубликовал у себя на блоге текст, в котором пишет: "осведомлённые источники в Вашингтоне сообщили мне, что он (экс-главком Валерий Залужный – Авт.) может занять этот пост в течение нескольких месяцев. Зеленский находится в списке кандидатов на изгнание"
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