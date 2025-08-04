https://ukraina.ru/20250804/zaluzhnogo-mogut-fizicheski-ustranit-polikarpov-rasskazal-o-vozmozhnoy-zamene-zelenskogo-1066283327.html

"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского

"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского - 04.08.2025 Украина.ру

"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского

В украинской политике нарастает напряженность вокруг возможной смены руководства страны, что может привести к открытому противостоянию между различными группировками. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-04T06:30

2025-08-04T06:30

2025-08-04T06:30

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Поликарпов не исключил возможность силового разрешения конфликта. "Между ними возможен конфликт вплоть до физического устранения Залужного, которое спишут на Россию", – отметил он. По словам историка, уже были прецеденты давления на главнокомандующего ВСУ, включая инцидент со спецназом в бункере.Эксперт объяснил причины обострения борьбы за власть. "Во-первых, не очень высокой компетентностью Зеленского. Во-вторых, тем, что Залужный и Арестович* уехали в Лондон и долго общались с влиятельными людьми в Великобритании", – пояснил Поликарпов."Конфликт Зеленского с Залужным никуда не исчез. И как поведут себя в этой ситуации украинские силовики – для меня вопрос", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.*Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20250721/rokirovka-zelenskogo-na-zaluzhnogo-pro--contra-1065671813.html

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