"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского - 04.08.2025 Украина.ру
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"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского
"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского - 04.08.2025 Украина.ру
"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского
В украинской политике нарастает напряженность вокруг возможной смены руководства страны, что может привести к открытому противостоянию между различными группировками. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-04T06:30
2025-08-04T06:30
новости
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киевский режим
великобритания
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Поликарпов не исключил возможность силового разрешения конфликта. "Между ними возможен конфликт вплоть до физического устранения Залужного, которое спишут на Россию", – отметил он. По словам историка, уже были прецеденты давления на главнокомандующего ВСУ, включая инцидент со спецназом в бункере.Эксперт объяснил причины обострения борьбы за власть. "Во-первых, не очень высокой компетентностью Зеленского. Во-вторых, тем, что Залужный и Арестович* уехали в Лондон и долго общались с влиятельными людьми в Великобритании", – пояснил Поликарпов."Конфликт Зеленского с Залужным никуда не исчез. И как поведут себя в этой ситуации украинские силовики – для меня вопрос", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.*Признан в РФ экстремистом и террористом
https://ukraina.ru/20250721/rokirovka-zelenskogo-na-zaluzhnogo-pro--contra-1065671813.html
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новости, россия, владимир зеленский, валерий залужный, власть, украинская власть, власти украины, киевский режим, великобритания, андрей ермак, эксперты, военный эксперт, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, главные новости
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, власть, украинская власть, власти Украины, киевский режим, Великобритания, Андрей Ермак, эксперты, военный эксперт, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Главные новости

"Залужного могут физически устранить": Поликарпов рассказал о возможной замене Зеленского

06:30 04.08.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP / Efrem Lukatsky
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В украинской политике нарастает напряженность вокруг возможной смены руководства страны, что может привести к открытому противостоянию между различными группировками. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Очень похоже, что действительно была согласована замена Зеленского на Залужного. Но есть персонаж, который является более весомой и влиятельной фигурой в украинской политике – это Ермак. Не думаю, что ему улыбается Залужный в кресле главы государства", – заявил эксперт.
Поликарпов не исключил возможность силового разрешения конфликта. "Между ними возможен конфликт вплоть до физического устранения Залужного, которое спишут на Россию", – отметил он. По словам историка, уже были прецеденты давления на главнокомандующего ВСУ, включая инцидент со спецназом в бункере.
Эксперт объяснил причины обострения борьбы за власть. "Во-первых, не очень высокой компетентностью Зеленского. Во-вторых, тем, что Залужный и Арестович* уехали в Лондон и долго общались с влиятельными людьми в Великобритании", – пояснил Поликарпов.
"Конфликт Зеленского с Залужным никуда не исчез. И как поведут себя в этой ситуации украинские силовики – для меня вопрос", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
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