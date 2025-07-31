https://ukraina.ru/20250731/sobiralsya-v-monastyr-no-poshl-povarom-na-front-udivitelnaya-istoriya-russkogo-nemtsa-darshta-1066213058.html
Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта
Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта - 31.07.2025 Украина.ру
Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта
В Казани состоялся первый Всероссийский чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Украина.ру, 31.07.2025
2025-07-31T12:37
2025-07-31T12:37
2025-07-31T12:37
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В Казани состоялся первый Всероссийский чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции, русским немцем Рудольфом Дарштом, соревнующимся в компетенции "Поварское дело". Они обсудили чудеса, случающиеся на войне, а также причины, по которым мужчина пошёл воевать ещё в 2014 году и то, как Украина уничтожает православие. 01:06 – Причины выбора компетенции "Поварское дело" и любимые блюда; 01:29 – Почему пошёл на фронт? 02:02 – Когда было сложнее воевать: в 2014 году или в 2022? 02:21 – Чудеса на войне; 02:45 – Уничтожение православия на Украине; 03:16 – Пожелания военным России.
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видео, украина, казань, россия, сво, православие, упц, ато, религия, патриотизм, повар, видео
Видео, Украина, Казань, Россия, СВО, Православие, УПЦ, АТО, Религия, патриотизм, повар
В Казани состоялся первый Всероссийский чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс".
Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции, русским немцем Рудольфом Дарштом, соревнующимся в компетенции "Поварское дело".
Они обсудили чудеса, случающиеся на войне, а также причины, по которым мужчина пошёл воевать ещё в 2014 году и то, как Украина уничтожает православие.
01:06 – Причины выбора компетенции "Поварское дело" и любимые блюда;
01:29 – Почему пошёл на фронт?
02:02 – Когда было сложнее воевать: в 2014 году или в 2022?
02:45 – Уничтожение православия на Украине;
03:16 – Пожелания военным России.