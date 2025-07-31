https://ukraina.ru/20250731/sobiralsya-v-monastyr-no-poshl-povarom-na-front-udivitelnaya-istoriya-russkogo-nemtsa-darshta-1066213058.html

Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта

Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта - 31.07.2025 Украина.ру

Собирался в монастырь, но пошёл поваром на фронт: удивительная история русского немца Даршта

В Казани состоялся первый Всероссийский чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Украина.ру, 31.07.2025

2025-07-31T12:37

2025-07-31T12:37

2025-07-31T12:37

видео

украина

казань

россия

сво

православие

упц

ато

религия

патриотизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066212933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a18108cc454b1463468e716ecc37a2a.jpg

В Казани состоялся первый Всероссийский чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции, русским немцем Рудольфом Дарштом, соревнующимся в компетенции "Поварское дело". Они обсудили чудеса, случающиеся на войне, а также причины, по которым мужчина пошёл воевать ещё в 2014 году и то, как Украина уничтожает православие. 01:06 – Причины выбора компетенции "Поварское дело" и любимые блюда; 01:29 – Почему пошёл на фронт? 02:02 – Когда было сложнее воевать: в 2014 году или в 2022? 02:21 – Чудеса на войне; 02:45 – Уничтожение православия на Украине; 03:16 – Пожелания военным России.

украина

казань

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, казань, россия, сво, православие, упц, ато, религия, патриотизм, повар, видео