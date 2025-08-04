Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум - 04.08.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум
Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум - 04.08.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-04T17:56
2025-08-04T17:56
эксклюзив
спецоперация
владимир евсеев
вооруженные силы украины
украина
россия
северск
сумы
покровск/красноармейск
часов яр
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На прошлой неделе ВС РФ освободили Часов Яр. Также наши войска продолжают большой охват Красноармейской агломерации. Более того, поступают сообщения, российские ДРГ уже активно работают в городской черте, а Украина якобы накапливает силы для контрударов. В связи с этим нужно понимать следующее.Во-первых, речь идет уже не о ДРГ, а о входе наших штурмовых подразделений в городскую черту. Во-вторых, Украина и так пытается контратаковать нас в районе Мирнограда. Тем не менее, я считаю, что вся эта агломерация в скором времени будет взята.Насколько я понимаю, Украина сосредоточила основные усилия не на обороне города, а на том, чтобы остановить нас на внешнем периметре. И попытки противника контратаковать нас в районе того же Удачного обернулись для него большими потерями.Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и другие высокоточные виды вооружений. Также мы активно обрабатываем город с помощью планирующих авиабомб. По некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем.Одним словом, у Украины не получится превратить Покровск в фортэцю, как это было с Бахмутом и Авдеевкой. Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений.После этого нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию. И в этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку. Во-первых, нам удалось отодвинуть линию фронта от Дзержинска. Это важно, поскольку нельзя постоянно объявлять об освобождении города, а потом вести бои с украинскими ДРГ прямо в центре города. Особенно важно сражение за Щербиновку, где сосредоточена крупная группировка противника, которая постоянно нависала над Дзержинском.Во-вторых, после освобождения Белой Горы начались бои за Александро-Шультино.Может быть, у нас получится подойди к Дружковке. Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска. Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору. Да и сам Северск находится в низине, поэтому основные бои ведутся за высоты вокруг него.Отмечу также наше продвижение к Красному Лиману, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук. Это не основные, но тоже важные участки фронта. Отдельно хотел бы обратить внимание на продвижение вблизи Орехова, где мы вышли к Степногорску.Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории.
https://ukraina.ru/20250731/1066231342.html
украина
россия
северск
сумы
покровск/красноармейск
часов яр
славянско-краматорская агломерация
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина, россия, северск, сумы, покровск/красноармейск, часов яр, славянско-краматорская агломерация
Эксклюзив, Спецоперация, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Северск, Сумы, Покровск/Красноармейск, Часов Яр, Славянско-Краматорская агломерация

Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум

17:56 04.08.2025
 
© Украина.руВладимир Евсеев (СВО)
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На прошлой неделе ВС РФ освободили Часов Яр. Также наши войска продолжают большой охват Красноармейской агломерации. Более того, поступают сообщения, российские ДРГ уже активно работают в городской черте, а Украина якобы накапливает силы для контрударов. В связи с этим нужно понимать следующее.
Во-первых, речь идет уже не о ДРГ, а о входе наших штурмовых подразделений в городскую черту. Во-вторых, Украина и так пытается контратаковать нас в районе Мирнограда. Тем не менее, я считаю, что вся эта агломерация в скором времени будет взята.
Насколько я понимаю, Украина сосредоточила основные усилия не на обороне города, а на том, чтобы остановить нас на внешнем периметре. И попытки противника контратаковать нас в районе того же Удачного обернулись для него большими потерями.
Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и другие высокоточные виды вооружений. Также мы активно обрабатываем город с помощью планирующих авиабомб. По некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем.
Одним словом, у Украины не получится превратить Покровск в фортэцю, как это было с Бахмутом и Авдеевкой. Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений.
После этого нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию. И в этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку. Во-первых, нам удалось отодвинуть линию фронта от Дзержинска. Это важно, поскольку нельзя постоянно объявлять об освобождении города, а потом вести бои с украинскими ДРГ прямо в центре города. Особенно важно сражение за Щербиновку, где сосредоточена крупная группировка противника, которая постоянно нависала над Дзержинском.
Во-вторых, после освобождения Белой Горы начались бои за Александро-Шультино.
Может быть, у нас получится подойди к Дружковке. Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска. Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору. Да и сам Северск находится в низине, поэтому основные бои ведутся за высоты вокруг него.
Отмечу также наше продвижение к Красному Лиману, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук. Это не основные, но тоже важные участки фронта. Отдельно хотел бы обратить внимание на продвижение вблизи Орехова, где мы вышли к Степногорску.
Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
31 июля, 16:01
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный ДонбассЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСеверскСумыПокровск/КрасноармейскЧасов ЯрСлавянско-Краматорская агломерация
 
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