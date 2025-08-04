https://ukraina.ru/20250804/1066444896.html

Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум

Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум - 04.08.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-04T17:56

2025-08-04T17:56

2025-08-04T17:56

эксклюзив

спецоперация

владимир евсеев

вооруженные силы украины

украина

россия

северск

сумы

покровск/красноармейск

часов яр

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На прошлой неделе ВС РФ освободили Часов Яр. Также наши войска продолжают большой охват Красноармейской агломерации. Более того, поступают сообщения, российские ДРГ уже активно работают в городской черте, а Украина якобы накапливает силы для контрударов. В связи с этим нужно понимать следующее.Во-первых, речь идет уже не о ДРГ, а о входе наших штурмовых подразделений в городскую черту. Во-вторых, Украина и так пытается контратаковать нас в районе Мирнограда. Тем не менее, я считаю, что вся эта агломерация в скором времени будет взята.Насколько я понимаю, Украина сосредоточила основные усилия не на обороне города, а на том, чтобы остановить нас на внешнем периметре. И попытки противника контратаковать нас в районе того же Удачного обернулись для него большими потерями.Покровск почти полностью окружен. Снабжать его можно только по одной хорошей дороге, по которой активно работают наши БПЛА и другие высокоточные виды вооружений. Также мы активно обрабатываем город с помощью планирующих авиабомб. По некоторым данным, мы в неделю по 50 таких боеприпасов сбрасываем.Одним словом, у Украины не получится превратить Покровск в фортэцю, как это было с Бахмутом и Авдеевкой. Надеюсь, нам удастся освободить город без больших разрушений.После этого нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию. И в этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку. Во-первых, нам удалось отодвинуть линию фронта от Дзержинска. Это важно, поскольку нельзя постоянно объявлять об освобождении города, а потом вести бои с украинскими ДРГ прямо в центре города. Особенно важно сражение за Щербиновку, где сосредоточена крупная группировка противника, которая постоянно нависала над Дзержинском.Во-вторых, после освобождения Белой Горы начались бои за Александро-Шультино.Может быть, у нас получится подойди к Дружковке. Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска. Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору. Да и сам Северск находится в низине, поэтому основные бои ведутся за высоты вокруг него.Отмечу также наше продвижение к Красному Лиману, начало боев за Купянск и наступление на Великий Бурлук. Это не основные, но тоже важные участки фронта. Отдельно хотел бы обратить внимание на продвижение вблизи Орехова, где мы вышли к Степногорску.Проведение летне-осенней кампании облегчается для нас тем, что киевский режим перебросил все свои основные резервы в Сумскую область, где у нас имеется пять точек входа. Это позволяет нам освобождать другие территории.

https://ukraina.ru/20250731/1066231342.html

украина

россия

северск

сумы

покровск/красноармейск

часов яр

славянско-краматорская агломерация

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина, россия, северск, сумы, покровск/красноармейск, часов яр, славянско-краматорская агломерация