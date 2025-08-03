https://ukraina.ru/20250803/ukraina-poteryala-vs-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-tom-s-chem-strana-vyydet-iz-voyny-esli-vyydet-1066352966.html

"Украина потеряла всё". Украинские эксперты и политики о том, с чем страна выйдет из войны, если выйдет

"Украина потеряла всё". Украинские эксперты и политики о том, с чем страна выйдет из войны, если выйдет - 03.08.2025 Украина.ру

"Украина потеряла всё". Украинские эксперты и политики о том, с чем страна выйдет из войны, если выйдет

В украинском экспертном сообществе обсуждают, каков запас прочности у киевского режима и не взорвут ли его изнутри накопившиеся противоречия.

2025-08-03T09:13

2025-08-03T09:13

2025-08-03T09:13

украина

сша

россия

евгений копатько

александр шелест

владимир зеленский

набу

тцк

сап

эксклюзив

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Украинский социолог Евгений Копатько считает, что зарубежных организаторов нынешнего режима не устраивает, как он действует. Кроме того, накопились внутренние проблемы и противоречия, это не только внешний, но и внутренний кризис, сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Относительно продолжающегося скандала вокруг попытки Зеленского ограничить полномочия НАБУ и САП Копатько отметил, что это лишь отражение всех этих накопившихся противоречий. Украинские власти поняли, что в данном случае (атака на НАБУ и САП — Ред.) они "не на тех наступили". Но и возвращение полномочий антикоррупционной вертикали тоже показывает слабость власти, считает эксперт.При этом, по его словам, коррупция в ТЦК (аналог военкоматов — Ред.) сейчас носит вообще беспрецедентный и тотальный характер, но антикоррупционные органы почему-то не обращают на это никакого внимания. Такая коррупция стала легитимной в украинском обществе, поскольку таким образом общество себя пытается защитить.Власть фактически уже нелегитимна, но для Украины это не новость, стоит вспомнить "третий тур" выборов, когда привели к власти Ющенко, напомнил социолог.В свою очередь, Шелест отметил, что, очевидно, грядут переговоры, поскольку "захвата всей Украины не произойдёт". Копатько поинтересовался, о каком захвате и кем идёт речь? "Российской Федерацией" - был ответ.Копатько поинтересовался — а разве свободна Украина сейчас?"Земля под контролем, ресурсы под контролем, вы суть (договора с США — Ред.) даже не знаете. Какой вам ещё захват нужен? Украина потеряла всё, сейчас она потеряла субъектность в экономическом смысле слова. О каком захвате сейчас идёт речь?", - сказал он, добавив, что "потеря субъектности произошла 22 февраля 2014 года окончательно и бесповоротно".Что дальше? Америка добилась, что Европа будет теперь платить за Украину больше, это успех США. А Европа достаточно консолидирована, там никто не говорит о компромиссе с РФ. Но сейчас никто не знает, какие события произойдут после истечения десятидневного срока ультиматума Трампа, американцы, судя по всему, настроены серьёзно, подчеркнул Копатько.Он добавил, что американцам проще, ведь война идёт не на их земле. Сейчас, возможно, в США думают о смене людей в украинской власти для сохранения управляемости. Думают и над тем, что делать с Россией.А внутри самой Украины нарастают проблемы, запущенные в 2014 году, власть теряет контроль над большей частью общества, это очевидно, констатировал эксперт, добавив, что, по его мнению, центробежные тенденции будут нарастать.Копатько напомнил, что Украина никогда не существовала в границах, которые получила в 1991 году в результате распада Союза. Процесс ломки страны начался еще в 2004 году, тенденция будет продолжаться. Если сейчас откроют границы, люди не будут возвращаться, но будет исход. Пока общество держат силовым способом, в результате происходит его фрагментации — румынские паспорта, карты поляка и пр. Проект "АнтиРоссия" может существовать и дальше, но хватит ли ресурса?Шелест предложил исходить из того, что хватит — количество людей на содержании (молодёжь и пенсионеры) сокращается, ресурсы проданы — возможно, бизнес-стратегия в этом и заключается. А все россказни о национальной идее — для отвлечения внимания.Копатько с этим согласился, отметив, что процесс депопуляции Украины будет продолжаться — уехавшие не вернутся. И напомнил, что началось всё это раньше, ведь и распад Союза произошёл вопреки воле народов. А дальше пошло-поехало, общество совершало ошибку за ошибкой (доверяя лукавым поводырям — Авт.)… И сегодня уровень ненависти зашкаливает уже внутри новой общественной конструкции, констатировал социолог.Наглядной иллюстрацией и подтверждением этого тезиса стали события в Виннице, где в ночь на субботу произошёл настоящий бунт против силовой мобилизации, проводимой ТЦК. Женщины пытались освободить захваченных ТЦКашниками мужчин.Как отмечает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на местные СМИ, протест продолжался до четырех часов утра, при этом из соседних домов люди выносили протестующим чай и кофе.Поначалу протестующим удалось добиться успеха, они выломали ворота стадиона "Локомотив", где ТЦК удерживали около сотни мобилизованных. Но затем на место подтянулся полицейский спецназ, который вытеснил протестующих, применив газ, рассказала в своём блоге украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.Она продолжила: "Разумеется, родственники могилизированных или просто возмущённые беспределом граждане - это вам не грантоеды и соросята с картонными митингами, им просто так протестовать не дадут, а если надо, применят к ним все имеющиеся силы и средства".Протест подавили демонстративно жёстко. Разгон протестующих курировался полностью Офисом Зеленского, оттуда был приказ на жёсткую зачистку, пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный". Авторы канала делают вывод, что народу необходимо объединиться, иначе всех по очереди зачистят."Бунты - значит просыпаются постепенно. Лучше поздно, чем никогда", - так прокомментировал ситуацию покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий. Он констатировал, что, хотя ТЦКашники и полицейские вывезли насильно мобилизованных со стадиона, но - "люди отчаянно пытались остановить этих чертей".Нарастают противоречия и внутри самой украинской (если быть точным, то антиукраинской — Авт.) власти.The Economist со ссылкой на источник, близкий к антикоррупционным ведомствам НАБУ и САП, сообщает, что эти структуры после возвращения себе полномочий намерены активнее преследовать представителей власти. Детективы возмущены попытками правительства и ОП выставить их преступниками или российскими агентами, дела в отношении десятков депутатов будут будут продвигать более активно, теперь следователи "не уступят ни на йоту".В то же время издание отмечает, что возвращение полномочий НАБУ "не устраняет фундаментальных проблем, приведших к кризису - решимость правительства любой ценой защищать своих сторонников и гиперцентрализованный процесс принятия решений, вращающийся вокруг (главы ОП — Ред.) господина Ермака".В общем, напрашивается такой вывод — если даже Киеву каким-то образом удастся выйти из внешнего конфликта, то вряд ли удастся избежать войны внутренней.* Признан иноагентом в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны" И в статье Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом"

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, евгений копатько, александр шелест, владимир зеленский, набу, тцк, сап, эксклюзив