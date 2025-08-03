"Лобовой атаки не будет, город окружат": эксперт о возможном развитии событий под Покровском
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Качество управления войсками остается ключевой проблемой украинской армии, что особенно проявляется в ситуациях, требующих организованного отступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Думаю, лобовой атаки не будет, город окружат. Украинские войска убегут, даже если не получат приказ", - сказал эксперт о возможном развитии событий под Покровском (Красноармейск).
Моро провел историческую параллель: "Прусский фельдмаршал [Хельмут Карл Бернхард фон] Мольтке, победитель французов, датчан, австрийцев, в ответ на поздравления говорил, что, к сожалению, я никогда не руководил отступлением. Таких компетенций нет ни в украинских штабах, ни в штабах НАТО".
Эксперт отметил разницу в организации отступлений: "Отступление в 2022 году из-под Харькова и Херсона на другой берег Днепра, конечно, нельзя считать победой, но оно было очень хорошо организовано. Это пример того, как надо делать".
"А с украинской стороны мы наблюдали бегство солдат ВСУ из Угледара под ударами российской армии. То же самое происходило и на других участках фронта", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
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