"Лобовой атаки не будет, город окружат": эксперт о возможном развитии событий под Покровском - 03.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250803/lobovoy-ataki-ne-budet-gorod-okruzhat-ekspert-o-vozmozhnom-razvitii-sobytiy-pod-pokrovskom-1066298087.html
"Лобовой атаки не будет, город окружат": эксперт о возможном развитии событий под Покровском
"Лобовой атаки не будет, город окружат": эксперт о возможном развитии событий под Покровском - 03.08.2025 Украина.ру
"Лобовой атаки не будет, город окружат": эксперт о возможном развитии событий под Покровском
Качество управления войсками остается ключевой проблемой украинской армии, что особенно проявляется в ситуациях, требующих организованного отступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-08-03T09:30
2025-08-03T09:30
новости
франция
харьков
ксавье моро
херсон
покровск/красноармейск
харьковская область
новости херсона
херсонская область
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056673023_0:91:2872:1707_1920x0_80_0_0_d46bff2972af77275f8f305a897d4e01.jpg
"Думаю, лобовой атаки не будет, город окружат. Украинские войска убегут, даже если не получат приказ", - сказал эксперт о возможном развитии событий под Покровском (Красноармейск).Моро провел историческую параллель: "Прусский фельдмаршал [Хельмут Карл Бернхард фон] Мольтке, победитель французов, датчан, австрийцев, в ответ на поздравления говорил, что, к сожалению, я никогда не руководил отступлением. Таких компетенций нет ни в украинских штабах, ни в штабах НАТО".Эксперт отметил разницу в организации отступлений: "Отступление в 2022 году из-под Харькова и Херсона на другой берег Днепра, конечно, нельзя считать победой, но оно было очень хорошо организовано. Это пример того, как надо делать"."А с украинской стороны мы наблюдали бегство солдат ВСУ из Угледара под ударами российской армии. То же самое происходило и на других участках фронта", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250801/1066245774.html
франция
харьков
херсон
покровск/красноармейск
харьковская область
херсонская область
днепр
херсонское направление
угледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056673023_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d344e663f8b3dfc325027000367379eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, харьков, ксавье моро, херсон, покровск/красноармейск, харьковская область, новости херсона, херсонская область, днепр, херсонское направление, угледар, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Франция, Харьков, Ксавье Моро, Херсон, Покровск/Красноармейск, Харьковская область, Новости Херсона, Херсонская область, Днепр, Херсонское направление, Угледар, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

"Лобовой атаки не будет, город окружат": эксперт о возможном развитии событий под Покровском

09:30 03.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовейшая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка" ЦВО
Новейшая огнеметная система ТОС -2 Тосочка ЦВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Качество управления войсками остается ключевой проблемой украинской армии, что особенно проявляется в ситуациях, требующих организованного отступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Думаю, лобовой атаки не будет, город окружат. Украинские войска убегут, даже если не получат приказ", - сказал эксперт о возможном развитии событий под Покровском (Красноармейск).
Моро провел историческую параллель: "Прусский фельдмаршал [Хельмут Карл Бернхард фон] Мольтке, победитель французов, датчан, австрийцев, в ответ на поздравления говорил, что, к сожалению, я никогда не руководил отступлением. Таких компетенций нет ни в украинских штабах, ни в штабах НАТО".
Эксперт отметил разницу в организации отступлений: "Отступление в 2022 году из-под Харькова и Херсона на другой берег Днепра, конечно, нельзя считать победой, но оно было очень хорошо организовано. Это пример того, как надо делать".
"А с украинской стороны мы наблюдали бегство солдат ВСУ из Угледара под ударами российской армии. То же самое происходило и на других участках фронта", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс" на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 05:25
Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронтаУкраинская армия постепенно заканчивается в плане техники, личного состава и опытных кадров. Точки на карте, за которые бои шли очень долго, откатываются все дальше и дальше в тыл. Освобождение Часов Яра – еще одна костяшка такого домино, считает Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияХарьковКсавье МороХерсонПокровск/КрасноармейскХарьковская областьНовости ХерсонаХерсонская областьДнепрХерсонское направлениеУгледарСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Показательная встреча или имитация борьбы с коррупцией. Главное на утро 3 августа
10:43Несмотря на усиление языкового контроля и административные меры, Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса продолжают говорить на русском языке – там фиксируется наибольшее количество т.н. «нарушений языкового закона»
10:40Пожар на нефтебазе в Сочи локализован. Главные новости к 10:40
10:27Российские ВКС продолжают методично разрушать ключевой мост в Херсоне, изолируя украинскую группировку
10:20Украинский энергетический парадокс: Киев наращивает закупки российского газа через ЕС
10:13Рекордное продвижение: ВС РФ достигли максимальных успехов в июле 2025 года
10:07Коротко о важных событиях на 10.00
10:03Сбой в приложении "Дія" оставил украинцев без цифровых услуг: власти советуют носить бумажные документы
10:00"Покровск почти полностью окружен": Евсеев о том, почему ВСУ не смогут превратить город в "фортецю"
09:30"Лобовой атаки не будет, город окружат": эксперт о возможном развитии событий под Покровском
09:13"Украина потеряла всё". Украинские эксперты и политики о том, с чем страна выйдет из войны, если выйдет
09:00"Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация": эксперт о катастрофической нехватке бойцов в ВСУ
08:30"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ
08:00Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США
08:00Почему не состоялась красная Луна: 65 лет советской пилотируемой лунной программе
07:30"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине
07:30Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
07:24Западная Украина за минувшую неделю: Депутаты не спешат в армию, а гуцулы не получают загранпаспорта
07:10“Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне
07:00Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу
Лента новостейМолния