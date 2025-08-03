https://ukraina.ru/20250803/irina-verkhusha-ob-svo-i-mode-zelenskomu-stoit-pomnit-chto-zhizn--eto-ne-karnaval-v-maskakh-1066311167.html

Ирина Верхуша об СВО и моде: Зеленскому стоит помнить, что жизнь — это не карнавал в масках

Ирина Верхуша об СВО и моде: Зеленскому стоит помнить, что жизнь — это не карнавал в масках - 03.08.2025 Украина.ру

Ирина Верхуша об СВО и моде: Зеленскому стоит помнить, что жизнь — это не карнавал в масках

Вследствие СВО стиль россиян станет строже и лаконичнее, уйдут в небытие гламур и излишняя роскошь в одежде. Элегантная простота и надежность — вот главные тенденции русского кода. В случае с Зеленским, его выбор одежды диктуется желанием актера, а не политика компенсировать внутреннюю неуверенность внешними атрибутами.

2025-08-03T06:30

2025-08-03T06:30

2025-08-03T06:30

интервью

военная форма

мода

сво

владимир зеленский

вячеслав володин

госдума

петербургский международный экономический форум (фонд)

одежда

вс рф

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправки в законодательство о запрете покупки за рубежом тканей для военной формы. Информация об этом появилась 21 июля на официальном сайте Госдумы РФ.— Ирина, давайте напомним нашим читателям, для чего необходима военная форма и в чем ее особенности?— Вряд ли я сейчас скажу что-то новое. Об этом наверняка знают или догадываются очень многие. Начнем с того, что военная форма — это не просто одежда, а важная часть образа военнослужащего. Она представляет собой комплексный элемент экипировки, который выполняет ряд важных функций для обеспечения деятельности Вооруженных Сил.Ношение одинаковой формы помогает формированию корпоративного духа и чувства принадлежности к единому коллективу (идентификации военнослужащих), укреплению дисциплины и порядка. Также она обладает эргономическими характеристиками, которые обеспечивают удобство, практичность, функциональность и, главное, защиту.Кроме того, военная форма формирует имидж Вооружённых Сил, играет роль в том, как страна представлена на международной арене. Это, безусловно, важно для поддержания авторитета и репутации государства. Всё это и делает военную форму неотъемлемым элементом военной службы.— Как появилась военная форма?— Я в прошлом историк международных отношений, поэтому попробую окунуть вас в исторический экскурс генезиса военной униформы.Первые свидетельства использования военной одежды обнаруживаются в артефактах и изображениях древних цивилизаций: Египет, Греция, Рим. Главной ее задачей тогда была защита от холодного оружия противника, а изготовлена одежда была из кожи или металла.Далее, в Средневековье, с развитием государственности и усложнением военной организации начались трансформации. Рыцари как элитные представители средневековых армий одевали кольчуги и латы. В этот же период стала наблюдаться дифференциация униформы в зависимости от социального статуса и функциональных обязанностей воинов. Это повысило эффективность командной работы.Еще позднее, в XV-XVI веках, с появлением огнестрельного оружия снова произошли изменения, обусловленные необходимостью идентификации "своих" и "чужих" в условиях увеличения плотности огня. Тогда сформировались первые стандарты униформы, включающие в себя такие элементы как погоны, петлицы и другие знаки различия. Они позволяли быстро и точно определять принадлежность воина к определенному подразделению или роду войск.Позже наступил промышленный переворот XIX века. Он тоже оказал сильное влияние на эволюцию военной формы, сделав ее более доступной. Были введены унифицированные элементы экипировки: погоны, петлицы, нарукавные знаки. Это способствовало повышению дисциплины и боеготовности войск. В этот период появились и стали использоваться новые материалы: хлопок, шерсть, и другие — что значительно улучшило комфорт и функциональность военной формы.В XX веке на фоне развития технологий и появления новых видов оружия военная форма продолжила свою эволюцию. Активно внедрялись инновационные материалы, в том числе синтетические ткани — высокопрочные и устойчивые к внешним воздействиям. Особое внимание уделяли разработке эргономичных дизайнов, обеспечивающих максимальный комфорт и свободу движений в условиях боевых действий.Сегодня мы имеем огромные возможности для развития специализированной одежды для военных. Они включают в себя все передовые технологии: системы индивидуальной защиты, тепловизионные приборы и другие высокотехнологичные решения. Это активно демонстрируется дважды в год на текстильных выставках.Конечно, эти ноу-хау позволяют значительно повысить эффективность военных операций, обеспечить достойный уровень защиты и боеготовности военнослужащих.— Когда военная одежда стала использоваться людьми в повседневной жизни?— Это не было массовым явлением, а скорее представляло собой имитацию военной атрибутики в рамках определённых идеологических или культурных парадигм. В XIX веке процессы унификации и стандартизации одежды способствовали тому, что элементы военного обмундирования могли оказывать значительное влияние на гражданскую моду — особенно в контексте военных конфликтов или профессиональной деятельности, требующей специфической униформы.Массовость такая одежда получила в основном за счет влияния военной эстетики на моду в периоды войн или революций, когда определённые образы и символы приобретали статус идеала. Соответственно, активно внедрялись в общественное сознание.— И когда же стиль "милитари" был наиболее популярен? Что на это влияло: мода, война (как вы сказали) или психологическое состояние людей?— Пик популярности стиля "милитари" у населения в различные исторические эпохи был разным. Но это всегда приходилось на период, когда военная эстетика становилась доминирующей и внедрялась в общественное сознание.Например, да, во время войн, или военных кампаний, или в период революций. Стиль "милитари" в такие моменты ассоциировался у людей с определёнными ценностями и идеалами — силой, решительностью и готовностью к защите.В такие периоды люди часто испытывают сильные эмоции и переживания. А образы военнослужащих и военной формы могут вызывать у них чувство солидарности и поддержки. Люди хотят выразить свою позицию, своё отношение к происходящему. Это комплексный процесс, в котором переплетаются и поддержка, и выражение личных ценностей, и стремление быть причастным к событиям.— Есть мнение, что мода на военную одежду — признак агрессии? Это так?— Мода на военную одежду в условиях конфликтов действительно привлекает внимание и вызывает разные толкования. Однако, на мой взгляд, это явление многогранно и не всегда связано с агрессией.Во-первых, как я уже говорила, в периоды конфликтов военная символика и стиль милитари часто становятся способом выражения солидарности и поддержки определённых ценностей, таких как защита и готовность к действию. Это не обязательно означает агрессию, а скорее отражает желание быть готовым к защите своих убеждений и близких.Во-вторых, мода на военную одежду может быть связана с интересом к истории, культуре и символике страны. Люди могут выбирать такой стиль как способ выразить свою идентичность и приверженность определённым традициям.Кроме того, в некоторых случаях мода на военную одежду может быть просто модным трендом, не несущим глубокого символического или идеологического подтекста. Например, молодёжь и определённые субкультуры могут воспринимать военную одежду как элемент стиля или самовыражения, не связывая его напрямую с агрессией.Важно понимать, что каждый человек уникален, и мотивы выбора того или иного стиля могут различаться. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что мода на военную одежду всегда является признаком агрессии.— Если рассмотреть более тщательно наш гардероб, какие элементы в нем заимствованы из военной формы?— Очень много всего. Военная форма и её элементы, как я отмечала выше, оказали большое влияние на гражданскую моду. В первую очередь, отмечу, что многие детали военной одежды стали символом определённого стиля и образа жизни.Например, это камуфляжная ткань, которая популярна у любителей активных видов отдыха. Или военные ботинки с массивной подошвой, которые являются частью уличной моды. Это куртки с деталями военной экипировки (накладные карманы и регулируемые ремни), кепки, шапки, ремни с крупными пряжками, изначально предназначенные для военной формы.И даже военные футболки нашли место в гражданской моде! Военная форма и её элементы, к слову, — источник вдохновения для многих дизайнеров благодаря своей функциональности, практичности и способности выражать определённый стиль. А это ценится в современном обществе, что вкупе с удобством объясняет популярность военной одежды и ее элементов в быту.— Получается современный гардероб состоит из элементов военной одежды более чем наполовину?— Да. Из всего вышесказанного мы с вами можем сделать вывод, что военная одежда – это прежде всего про удобство, практичность и функциональность.Современный человек сегодня ведёт динамичный образ жизни: люди заняты работой, учёбой, личными делами и социальными обязательствами, путешествуют. Каждый день наполнен множеством задач, которые требуют быстрого решения. И конечно же, таким личностям удобнее выбирать практичную одежду, которая позволит сэкономить время, силы и ресурсы.Вот так незаметно элементы специализированной военной одежды и прокрались в наш с вами повседневный гардероб.— Какие дизайнеры в своих коллекциях используют детали гардероба военных лет, например, Великой Отечественной войны?— Прямое копирование униформы времен Великой Отечественной войны в современных коллекциях высокой моды — явление довольно редкое. Как правило, это заимствование отдельных элементов или стилизаций, а не полного воспроизведение. Это связано с этическими соображениями и общей тенденцией моды к переосмыслению.Мне сложно назвать конкретных дизайнеров или Дома Мод, которые специализируются исключительно на копировании одежды военных лет, в частности Великой Отечественной войны. Чаще всего элементы военной эстетики появляются в коллекциях дизайнеров, работающих с такими стилями как "милитари", "гранж", "пост-апокалипсис". Но подчеркну еще раз — речь идет именно о стилизации и переосмыслении, а не о прямом копировании.Кроме того, влияние военной формы можно увидеть и в работах дизайнеров, создающих одежду в стиле "техно-милитари" или "футуризм". Они используют элементы военной формы, комбинируя их с футуристическими деталями и технологичными материалами.Вообще, это сложный и многогранный феномен, который может быть интерпретирован по-разному. Это может быть как дань уважения истории или протест против войны, так просто стилистический прием.— А какие тенденции у нас в российской моде в этом году? Как участие россиян в СВО сейчас влияет на их стиль?— Мы самодостаточная часть мира, своеобычная цивилизация и не должны ни на кого оглядываться. Мы русский мир, и мода у нас должна быть русская: конечно, в широком смысле — с культурной интеграцией всего нашего многонационального сообщества.Знаете, мода всегда шире злободневности. Да, военная ситуация диктует свои запросы, но это происходит не тотально, а локально. Воюющая страна не будет ходить в бантиках и рюшах, но и не должна топать в сапогах.Думаю, вследствие СВО наш стиль станет строже и лаконичнее; уйдет в небытие китч, безумный гламур, где акцент был на выпячивание богатства, излишеств, роскоши и расточительства. Элегантная простота и надежность — вот тенденции русского кода.У меня, кстати, есть собственный проект, который, признаюсь, представлялся излишне дерзким и самонадеянным, пока я однажды не отрефлексировала пленарное заседание с участием нашего президента, которое прошло на ПМЭФ-2024. Именно там впервые прозвучал термин "сибиризация России".То есть была озвучена задача сделать сибирские нарративы (от характера и воли до традиций и культурных кодов) достоянием, органическим свойством всего российского многонационального народа. Уверена, что одежда как существенная часть внешнего вида народа играет здесь не последнюю роль. Ведь никто еще не отменял диалектики взаимосвязи формы и содержания. И "русский стиль" должен стать лучшим на обоих уровнях.Всегда было, есть и будет так: русский человек — это исторический герой во все времена. А наша мода должна нести все нарративы русской эстетики: минимализм, строгость и красоту.— Военная форма ассоциируется с властью, ее носили не только военные лидеры, но и руководители, желающие продемонстрировать могущество и властность. Например, генералы и многие государственные деятели одевают мундир для придания своему образу ореола легитимности и опытности.— Анна, вы правы, военная форма действительно мощный символ, ассоциирующийся с властью и дисциплиной. Ее использование политиками, как мы уже не раз говорили в наших с вами интервью, явление не новое и имеет глубокие исторические корни.Напомню, что многие правители использовали элементы военной формы или стилизованную под нее одежду, чтобы подчеркнуть свою силу, решительность и связь с армией. Однако важно понимать, что в политическом контексте — это инструмент тонкий и может быть воспринят по-разному.В некоторых случаях это может выглядеть как популизм или даже милитаризация политики. Поэтому важно анализировать контекст и цели, которые преследует политик, используя такую символику.— Видимо, поэтому Зеленского одевают постоянно в "милитари"…— В случае с Зеленским, его выбор одежды "милитари" не потому, что он политик, а потому что он актер.Провинциальные актеры всегда пытались компенсировать внутреннюю неуверенность внешними атрибутами. Носились по сцене с кинжалами, шпагами, мечами… Настоящий политик думает как политик, говорит как политик, решает как политик. А одежда для него не бутафория, а органическая часть его мировоззрения.Например, с корректности внешнего облика начинается корректность принятия государственных решений. С уместности одежды начинается уместность решаемых задач. Жизнь не карнавал, где главное — маски. Жизнь, особенно политическая, это люди — в достойных одеждах…И тем не менее, конечно же, образ Зеленского — это сознательное политическое решение команды его стилистов и психологов. В условиях военного конфликта такой стиль (как они предполагают, видимо) служит сразу нескольким целям.Во-первых, продемонстрировать солидарность с вооруженными силами. Во-вторых, создать образ сильного лидера. В-третьих, это обращение к международной аудитории. "Образ воина", который пытаются придать Зеленскому — понятный и универсальный символ. Таким образом он пытается коммуницировать с международной аудиторией и добиваться у нее своих целей.Почему Россия не выживет и тем более не победит, копируя других, в материале Дмитрия Выдрина Стиль России. О моде и победе.

https://ukraina.ru/20240104/1052408681.html

https://ukraina.ru/20240622/1055778428.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, военная форма, мода, сво, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума, петербургский международный экономический форум (фонд), одежда, вс рф, победа, война, русский мир