https://ukraina.ru/20250803/golubaya-izvestnost-neozhidannye-litsa-premera-shvetsii-i-rusofoba-ulfa-kristerssona-1066382606.html

Голубая известность. Неожиданные лица премьера Швеции и русофоба Ульфа Кристерссона

Голубая известность. Неожиданные лица премьера Швеции и русофоба Ульфа Кристерссона - 03.08.2025 Украина.ру

Голубая известность. Неожиданные лица премьера Швеции и русофоба Ульфа Кристерссона

Жизнь прекрасна удивительна: вот, казалось бы, какая связь между украинскими гомосексуалистами в погонах и премьер-министром Королевства Швеция? А она есть: кто бы узнал о 61-летнем Ульфе Кристерссоне, если бы не гомики из Украины.

2025-08-03T22:07

2025-08-03T22:07

2025-08-03T22:07

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швеция

россия

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нато

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А так узнали все. А ЛГБТ*-сообщество во всем мире, не исключено, из пацана икону сделает, на трусы в виде наклейки лепить начнет, майки, значки с его портретом выпустит, молодым однополым парам при заключении брака последние речи главы шведского правительства начнет торжественно вручать. Кто же знает, что у них, у сексуально девиантных граждан, в головах: то они друг на друге женятся, то в армию массово идут, чтобы демократию и права человека защитить. и при этом никого к себе сзади в окопе не подпустить – мало ли что…Хотя, если верить справочникам, то с ориентацией у Ульфа все вроде бы нормально, банально и скучно, как у людей – с 1991 года женат. На женщине! И вроде бы даже счастлив в семье: своих детей у пары нет, но они в 2000 и 2004 годах удочерли трех девочек из Китая и воспитывают их, как своих родных дочерей.Жена Биргитта Паулина, правда, с некоторой придур.., прадон, оригинальна. Она – священник Церкви Швеции, евангелическо-лютеранской национальной церкви этой страны и крупнейшей лютеранской конфессии в Европе (почти 6 млн. вернующих). В Швеции, супердемократичной на всю голову и помешанной на всех видах равенства, женщин посвящают в сан с 1960 года, и в 2018 Биргитта Паулина, до этого успешно занимавшаяся бизнесом, решила стать священником. И стала.Может, потому Ульф Кристерссон такой решительный – боится получить крестом по голове по воле божьего провидения или благословения.И в деле политики Кристерссон этот ничем не примечателен. Нормальный такой русофоб, который держится в европейской тусовке и считается там своим, именно благодаря такой позции. Премьером он стал в 2022 году, а в 2024-м Швеция преодолела все сопротивления (в частности, Турции, которая хотела высылки из Швеции тех, кого из своих имигрировавших в Швецию бывших граждан она считает террористами) и стала полноценным членом НАТО. Кристерссон курировал это вступление и перевооружение шведской армии по новым стандартам. Теперь Швеция наезжает на Россию с полным, так сказать, основанием: в стае оно, знаете ли, легко и удобно нападать – не так страшно.В плане агрессивной русофобии у Кристерссона есть и свой специфический пунктик. Он не просто хочет сделать Балтику внутренним морем НАТО, но и почему-то активно жаждет, аж пищит, "сдерживать российскую угрозу" в странах Прибалтики. И вместе с войсками НАТО защитить от русских остров Готланд.По его словам, в 2025 году Швеция направит в Латвию 800 военных, танки и БМП. Контингент будет размещен в рамках миссии Enhanced Forward Presence, суть которой Кристерссон определил в "устрашении России с целью недопущения ее нападения".Ну а Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, того самого, где расположена штаб-квартира Балтийского флота России. И теперь, по мнению Кристерссона, остров должен быть защищен от России и использован НАТО в качестве транспортного узла, который бы облегчил в будущем оборону Эстонии, Латвии и Литвы. От кого? Правильно, от всё тех же русских. То, что русские об этом, что называется, ни сном ни духом, значения не имеет. Может быть даже наоборот, так интереснее. Защищать то, на что никто не нападает и нападать не собирается. Надежно и бесполезно, хотя и бессмысленно.Психиатра ему не вызывают, а только вежливо поддакивают, боясь, видимо, экстраординарного обострения. Оно и понятно: когда в каком-нибудь сообществе болезнь – общая для всех, то помочь могут только врачи и санитары извне. А таких пока нет.Еще один пункт от Кристерссона – возможность размещения на территории Швеции ядерного оружия. Опять же – для защиты от России. "Если на нашей территории будет война, то это совершенно иная ситуация. Тогда все страны НАТО получат пользу от ядерного зонтика, который должен существовать до тех пор, пока у России есть ядерное оружие", – говорил он еще в 2023 году в интервью Sveriges Radio.Зато некто Габриэлюс Ландсбергис, еще недавно глава МИД Литвы, предлагал послать на Готланд литовские войска и там умереть, защищая демократию и скалы. На том пока и порешили, а история болезни держится в тайне и скупые слезы взаимной благодарности трогательно так блестят на лацках пиджаков, как дождинки романтичного балтийского бриза…На пути к премьерству Кристерссон прошел стандартный путь среднего европолитика. Родился в Лунде, одном из самых крупных городов Швеции (на юге страны), в семье экономиста и домохозяйки среднего достатка. В детстве занимался гимнастикой, и его соученики признавались потом, что поддавались ему – он и его папа не любили проигрывать.После школы был призван в войска связи (1983-1984), закончил службу командиром взвода и в 1985 году поступил на экономический факультет Уппсальского университета, который окончил в 1988 году со степенью бакалавра.Работал мелким, средним и крупным клерком в частных фирмах, а потом перешел на госслужбу. Потому что с младых ногтей занимался политикой в Умеренном молодежном союза, организации консервативной Умеренной коалиционной партии (УКП), второй по значимости политической силы страны после Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ).С 1991 года стал избираться в парламент Щвеции (риксдаг). В разные годы был заместителем руководителей комитетов по вопросам финансов и рынка труда, входил в состав комитетов по социальным делам, вопросам образования и т. д. В 2010-2014 годах — министр здравоохранения и социальных дел в правительстве Фредрика Райнфельдта, который долгие годы был его главным политическим оппонентом по влиянию в Умеренной коалиционной партии. С 2017 года Кристеррсон "съел врага" и является председателем этой партии.По итогам парламентских выборов в 2022 году оппозиционный праволиберальный блок, в который входит УКП, а также "Либералы", "Христианские демократы" и "Шведские демократы", выиграл с незначительным перевесом у партий правящего красно-зеленого блока (СДРПШ, Левая партия, Партия охраны окружающей среды, Партия центра) с результатом 49,5% против 48,8%. Оппоненты получили соотвственно 176 против 173 мандатов. Этим количеством голосов и с таким минимальным перевесом Кристерссон и был утвержден премьером.На днях же Кристерссона буквально порвали на немецкие кресты сообщения украинских гомосексуалистов, которые находятся на фронтах СВО в рядах ВСУ, зачем-то приехали в Швецию и там рассказали впечатлительному и чуткому к демократии премьеру, что им не разрешают жениться друг на друге. И это в Швеции, где, повторяю, можно кому-угодно жениться на ком-угодно, хоть на бродячей шавке, которую поймал во дворе и страстно полюбил.И Кристерссон на встрече с украинскими гомиками в ВСУ призвал Украину официально разрешить однополые браки. "Когда эти украинцы рискуют жизнью на фронте и участвуют в сопротивлении другим образом, они помогают защищать Украину. Но они также живое выражение либеральных ценностей, за которые борется Украина", — сказал он.Что значит, участвовать в сопротивлении "другим образом", осталось непонятным, но лучше в эту тему, очевидно связанную с гомосексуальными наклонностями украинских голубых защитников, не углубляться... Видимо поэтом Кристерссон сразу перевел проблему в политико-юридическую и интеграционную плоскость – увязал с вопросом вступления Украины в ЕС. В своем Instagram**-аккаунте он написал: "Полная юридическая защита всех меньшинств, в частности ЛГБТ*+-сообщества, является для нас важной частью подхода к вопросу евроинтеграции Украины, и это то, что мы поддерживаем. Как твердый сторонник Украины, Швеция будет тщательно следить за выполнением этих обязательств".Такая активность в продавливании вопросов, нерешенных в Украине, понятна. Неонацистский режим просроченного недопрезидента Владимира Зеленского зашатался и завибрировал, старясь любой ценой удержаться у власти и корыта. Вот кураторы из него и выдавливают то, что хотят. Под видом "сохранения верности принципам интеграции". На днях под страхом остановки евроинтеграции Раду буквально заставили вернуть независимость антикоррупционным органам – НАБУ и САП.Теперь, похоже, продавливают и заставляют принять закон об однополых браках, который подготовлен украинскими грантоедами-соросятами и с 2023 года валяется в Верховной Раде без движения: типа не до него сейчас, родина в опасности (Украина.ру писала об этом).Сегодня в Украине признан только один однополый брак – . между украинским дипломатом и его сожителем. Чтобы те могли вместе находиться за границей. Украинская "Судебно-юридическая газета" сообщала: "Деснянский районный суд Киева в июне 2025 года установил факт совместного проживания одной семьей (наличие фактических брачных отношений) двух мужчин — граждан Украины".И это притом, что законопроект о легализации однополых браков одобрили Минюст и Минобороны Украины, а Зеленский якобы обещал подписать закон, если он будет принят. Значит, повторюсь, будут давить на легализацию распутства и извращений.Почему к Украине такой шведский интерес? Понятно же с учетом истории. Именно на территории современной Украины в 1709 году Щвеция под Полтавой перестала быть великой державой. Как говорят в самой Швеции, она сошла с подмостков мировой истории в зрительный зал и там до сих пор тихарится на вторых ролях, особо не отсвечивая.Украинский же предатель Иван Мазепа тогда, в 1709-м, предлагал Украину шведскому королю Карлу XII, как разменную монету в борьбе с Россией будущего императора Петра I. Но в битве под Полтавой омиширулись оба, и король, и его политический подхалим. Мазепу вскоре сожрали вши в Бессарабии, а Карла пристрелили свои же – стал всем мешать своей агрессивной дурковатостью.Но фантомные боли-то, похоже, остались. Швеция хочет реванша, и теперь является одним из флагманов помощи неоанцистам Зеленского, воюющим с Россией. Все просто и логично.Однако в МИД России заявляли, что в Москве внимательно следят за телодвижениями реваншистских шведов и будут выстраивать свою политику в отношении Стокгольма в зависимости от того, как он поведет себя после вступления в НАТО. Но на фоне приближения границ Альянса к России уже принято решение о создании Ленинградского и Московского военных округов. Чтобы шведы, значит, были готовы к новым Полтавам, если мозгов у них не хватит…Ну, а официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на стремление Кристерссона помочь Украина легализовать однополые браки с присущим ей чувством юмора. "Только этого нынешней Украине и не хватает для полного экстаза", – написала она в своем Telegram-канале.Видимо не по-детски колбасит от желания победы и самого премьер-министра Швеции. И просто интересно, что о его агрессивности скажет ему жена-священник? Впрочем, может, в ней все дело: она молится, забывая мужа, у которого, что называется, седина в бороду, а бес в ребро. Особенно когда к нему приехали такие славные ребятки из Украины, по-европейски готовые на все…*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России**запрещена в РоссииО еще одном европолитике и друге Кристерссона читайте в стаьье Владимира Скачко "Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа" Фото хероя:https://cdn1.img.sputnik.af/img/07e9/08/01/19873760_0:184:1118:813_1920x0_80_0_0_213b9cfdee5f6b8ab6f9060194b5f457.jpg – украинским гомикомhttps://caliber.az/media/photos/original/2ae14394202824fb485b048fcc13275e.jpeg – С рукой хватающейhttps://static.life.ru/publications/2022/10/17/1523141891878.8489-1200x.jpeg – Очень гордhttps://static.mk.ru/upload/entities/2024/01/26/14/articles/facebookPicture/c9/91/11/e4/c7060e874818ebadc98300959e27de2c.jpg – Как бы задумчивыйhttps://avatars.mds.yandex.net/i?id=c29f716d73127b5a359854ec7fc6dcd3_l-7999331-images-thumbs&n=13 – Уверенныйhttps://khabarikhush.tj/wp-content/uploads/2023/01/original-5-1.jpg – Недоуменныйhttps://sun9-35.userapi.com/s/v1/if2/PD9iYPrzdIDVT3eX0w0PxktymJ74rmh1LLUpZk6DVKRYk8pMkV1e1_nURSukq9DQnnSBJBGOm3g_V6BtsV0PtE1m.jpg?quality=96&as=32x18,48x27,72x40,108x61,160x90,240x135,360x202,480x270,540x304,640x360,720x405,978x550&from=bu&u=VkEriqkY3Umsw6FPeKtGYBXvnMM0uISIsmWg4KPBWoQ&cs=640x0 – С бывшим премьер-министром Финляндии Санной Маринhttps://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_688d07efa2c0ff473fc5b3d0_688d07f8ab5e8152cc699149/scale_1200– С флагом

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украина, швеция, россия, владимир зеленский, петр i, андрей карлов, нато, мид, вооруженные силы украины, мнения