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Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях

Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях - 02.08.2025 Украина.ру

Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях

Президент США Дональд Трамп добился торговой сделки с ЕС, но ужесточил ультиматум России, в Турции бушуют лесные пожары, а "Аэрофлот" парализован кибератакой. Тем временем ВС РФ освободили Часов Яр, а СВР заявила о планах Запада сменить власть в Киеве

2025-08-02T09:11

2025-08-02T09:11

2025-08-02T09:11

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В субботу, 26 июля, президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с тайской и камбоджийской сторонами сообщил, что страны готовы провести встречу для обсуждения прекращения огня.Позднее премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии двух сторон на перемирие. В течение объявленного срока таиландские военные неоднократно сообщали о нарушениях режима прекращения огня Камбоджей.В воскресенье, 27 июля, в Турции на фоне аномальной жары вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил восточную часть провинции Анталья и добрался до жилых районов города Бурса. Из-за экстремальных температур возгорание быстро распространилось.В воскресенье также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский лидер Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Вашингтона СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров.27 июля в России отмечли День Военно-морского флота. Это один из самых зрелищных военных праздников, уступающий по масштабу только Дню Победы. Традиционно в этот день проходит парад, но в отличие от других торжеств, его главной площадкой становится не Москва, а Санкт-Петербург.Обычно по Неве и акватории Финского залива проходят военные корабли, а в небе демонстрируют мастерство пилоты морской авиации. Однако в этом году парад в Петербурге отменили, а основные мероприятия перенесли в Кронштадт.В понедельник, 28 июля, глава Белого дома Дональд Трамп проинформировал, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, поскольку не видит прогресса в урегулировании конфликта.В ответ на это зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев у себя в соцсетях заявил, что новый ультиматум Трампа в адрес России — угроза и еще один "шаг к войне".В тот же день, 28 июля, работа авиакомпании "Аэрофлот" оказалась фактически парализована: перевозчик отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, отмечается, что обе хакерские группировки действовали в интересах и в полном содействии с ГРУ - Главным разведуправлением Украины.Из-за отмены рейсов в залах ожидания Шереметьево скопились сотни пассажиров. Людям пришлось стоять в очереди даже для того, чтобы просто покинуть аэропорт, потому что на выходе образовался затор.Во вторник, 29 июля, в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Соединенные Штаты и Великобритания намерены выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.Информация основана на данных о состоявшейся в швейцарских Альпах тайной встрече, в которой приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и сам Валерий Залужный.По сведениям СВР, западные партнеры предложили кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на высший государственный пост, получив согласие украинских участников встречи.В среду, 30 июля, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC заявил о критически сложной обстановке для украинской армии по всему фронту. По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают мощное давление российских войск на всех направлениях.Шмыгаль подчеркнул, что украинские военные докладывают о крайне напряженной ситуации. Министр не стал скрывать, что в ближайшее время Киев не ожидает улучшения оперативной обстановки.Кроме того, в среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Став сильнейшим за более чем 70 лет, оно вызвало четыре волны цунами, их высота достигала шести метров. После главного землетрясения было зафиксировано еще около 30 заметных подземных толчков, они будут продолжаться еще не меньше месяца.Среда запомнилась пользователям интернета и количеством мемов с бывшим главком украинской армии, а ныне послом в Британии Валерием Залужным после его фотосессии для Vogue. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо новой гламурной фотосессии экс-главкома ВСУ.В четверг, 31 июля, российские военные осуществили одну из самых масштабных атак с начала года, обрушив на Украину свыше 300 дронов-камикадзе и 8 крылатых ракет.Отмечалось, что в ходе нанесения ударов в ночь на четверг Воздушно-космические силы РФ применили новейшие ударные дроны "Герань-3" на реактивной тяге для атаки стратегических объектов в тылу ВСУ.Беспилотники двигались на предельно малых высотах со скоростью свыше 600 км/ч, что значительно осложнило их обнаружение и перехват украинскими системами ПВО и дронами-камикадзе.Также в четверг российские войска освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город играет важную роль в силу своего расположения. Его освобождение позволит российским военным развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.Военнослужащие 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола", непосредственно участвовавшие в штурме города, сообщили о завершении масштабной зачистки территории. В ходе операции было обследовано свыше 4200 сооружений для ликвидации возможных остатков украинских военных формирований и диверсионных групп.Тем временем украинские СМИ и представители генштаба ВСУ распространяли заявления, отрицающие освобождение Часового Яра российскими войсками.В пятницу, 1 августа, Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в размере от 10 до 41% в отношении 69 стран и территорий и Евросоюза. При этом лишь малая часть торговых партнеров США успели заключить новые сделки с Вашингтоном.Базовый тариф для большинства государств, поставляющих товары в США, останется на том же уровне, что был введен еще 2 апреля, — 10%. Минимальная базовая таможенная пошлина 15% будет применяться к странам, с которыми у США есть небольшой торговый дефицит (затронет около 40 государств, включая ЕС). Самые высокие пошлины получили Сирия (41%), Лаос и Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак и Сербия (35%), а также Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, ЮАР (30%).Кроме того, в пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валааме ответили на вопросы журналистов. Подробнее о словах российского лидера в публикации От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, служба внешней разведки