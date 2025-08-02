Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях - 02.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250802/zapad-nashel-zelenskomu-zamenu-novye-gerani-vs-rf-i-osvobozhdennyy-chasov-yar-nedelya-v-fotografiyakh-1066275432.html
Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях
Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях - 02.08.2025 Украина.ру
Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях
Президент США Дональд Трамп добился торговой сделки с ЕС, но ужесточил ультиматум России, в Турции бушуют лесные пожары, а "Аэрофлот" парализован кибератакой. Тем временем ВС РФ освободили Часов Яр, а СВР заявила о планах Запада сменить власть в Киеве
2025-08-02T09:11
2025-08-02T09:11
фото
эксклюзив
россия
украина
москва
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
ес
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065941793_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a47035749e64e7fe7a7446ec093cb987.jpg
В субботу, 26 июля, президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с тайской и камбоджийской сторонами сообщил, что страны готовы провести встречу для обсуждения прекращения огня.Позднее премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии двух сторон на перемирие. В течение объявленного срока таиландские военные неоднократно сообщали о нарушениях режима прекращения огня Камбоджей.В воскресенье, 27 июля, в Турции на фоне аномальной жары вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил восточную часть провинции Анталья и добрался до жилых районов города Бурса. Из-за экстремальных температур возгорание быстро распространилось.В воскресенье также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский лидер Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Вашингтона СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров.27 июля в России отмечли День Военно-морского флота. Это один из самых зрелищных военных праздников, уступающий по масштабу только Дню Победы. Традиционно в этот день проходит парад, но в отличие от других торжеств, его главной площадкой становится не Москва, а Санкт-Петербург.Обычно по Неве и акватории Финского залива проходят военные корабли, а в небе демонстрируют мастерство пилоты морской авиации. Однако в этом году парад в Петербурге отменили, а основные мероприятия перенесли в Кронштадт.В понедельник, 28 июля, глава Белого дома Дональд Трамп проинформировал, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, поскольку не видит прогресса в урегулировании конфликта.В ответ на это зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев у себя в соцсетях заявил, что новый ультиматум Трампа в адрес России — угроза и еще один "шаг к войне".В тот же день, 28 июля, работа авиакомпании "Аэрофлот" оказалась фактически парализована: перевозчик отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, отмечается, что обе хакерские группировки действовали в интересах и в полном содействии с ГРУ - Главным разведуправлением Украины.Из-за отмены рейсов в залах ожидания Шереметьево скопились сотни пассажиров. Людям пришлось стоять в очереди даже для того, чтобы просто покинуть аэропорт, потому что на выходе образовался затор.Во вторник, 29 июля, в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Соединенные Штаты и Великобритания намерены выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.Информация основана на данных о состоявшейся в швейцарских Альпах тайной встрече, в которой приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и сам Валерий Залужный.По сведениям СВР, западные партнеры предложили кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на высший государственный пост, получив согласие украинских участников встречи.В среду, 30 июля, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC заявил о критически сложной обстановке для украинской армии по всему фронту. По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают мощное давление российских войск на всех направлениях.Шмыгаль подчеркнул, что украинские военные докладывают о крайне напряженной ситуации. Министр не стал скрывать, что в ближайшее время Киев не ожидает улучшения оперативной обстановки.Кроме того, в среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Став сильнейшим за более чем 70 лет, оно вызвало четыре волны цунами, их высота достигала шести метров. После главного землетрясения было зафиксировано еще около 30 заметных подземных толчков, они будут продолжаться еще не меньше месяца.Среда запомнилась пользователям интернета и количеством мемов с бывшим главком украинской армии, а ныне послом в Британии Валерием Залужным после его фотосессии для Vogue. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо новой гламурной фотосессии экс-главкома ВСУ.В четверг, 31 июля, российские военные осуществили одну из самых масштабных атак с начала года, обрушив на Украину свыше 300 дронов-камикадзе и 8 крылатых ракет.Отмечалось, что в ходе нанесения ударов в ночь на четверг Воздушно-космические силы РФ применили новейшие ударные дроны "Герань-3" на реактивной тяге для атаки стратегических объектов в тылу ВСУ.Беспилотники двигались на предельно малых высотах со скоростью свыше 600 км/ч, что значительно осложнило их обнаружение и перехват украинскими системами ПВО и дронами-камикадзе.Также в четверг российские войска освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город играет важную роль в силу своего расположения. Его освобождение позволит российским военным развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.Военнослужащие 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола", непосредственно участвовавшие в штурме города, сообщили о завершении масштабной зачистки территории. В ходе операции было обследовано свыше 4200 сооружений для ликвидации возможных остатков украинских военных формирований и диверсионных групп.Тем временем украинские СМИ и представители генштаба ВСУ распространяли заявления, отрицающие освобождение Часового Яра российскими войсками.В пятницу, 1 августа, Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в размере от 10 до 41% в отношении 69 стран и территорий и Евросоюза. При этом лишь малая часть торговых партнеров США успели заключить новые сделки с Вашингтоном.Базовый тариф для большинства государств, поставляющих товары в США, останется на том же уровне, что был введен еще 2 апреля, — 10%. Минимальная базовая таможенная пошлина 15% будет применяться к странам, с которыми у США есть небольшой торговый дефицит (затронет около 40 государств, включая ЕС). Самые высокие пошлины получили Сирия (41%), Лаос и Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак и Сербия (35%), а также Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, ЮАР (30%).Кроме того, в пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валааме ответили на вопросы журналистов. Подробнее о словах российского лидера в публикации От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065941793_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ff0485413fc6b1c27ad399039e6acc62.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, служба внешней разведки
фото, Эксклюзив, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, Служба внешней разведки

Запад нашел Зеленскому замену, новые "Герани" ВС РФ и освобожденный Часов Яр. Неделя в фотографиях

09:11 02.08.2025
 
© Украина.руНеделя в фотографиях коллаж
Неделя в фотографиях коллаж - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп добился торговой сделки с ЕС, но ужесточил ультиматум России, в Турции бушуют лесные пожары, а "Аэрофлот" парализован кибератакой. Тем временем ВС РФ освободили Часов Яр, а СВР заявила о планах Запада сменить власть в Киеве
В субботу, 26 июля, президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с тайской и камбоджийской сторонами сообщил, что страны готовы провести встречу для обсуждения прекращения огня.
Позднее премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии двух сторон на перемирие. В течение объявленного срока таиландские военные неоднократно сообщали о нарушениях режима прекращения огня Камбоджей.
© Getty Images / Anadolu
1 из 5

© Getty Images / Anadolu
© Getty Images / Anadolu
2 из 5

© Getty Images / Anadolu
© AP / ANTON L. DELGADO
3 из 5

© AP / ANTON L. DELGADO
© AP / ANTON L. DELGADO
4 из 5

© AP / ANTON L. DELGADO
© AP / Mohd Rasfan
5 из 5

© AP / Mohd Rasfan
1 из 5

© Getty Images / Anadolu
2 из 5

© Getty Images / Anadolu
3 из 5

© AP / ANTON L. DELGADO
4 из 5

© AP / ANTON L. DELGADO
5 из 5

© AP / Mohd Rasfan
В воскресенье, 27 июля, в Турции на фоне аномальной жары вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил восточную часть провинции Анталья и добрался до жилых районов города Бурса. Из-за экстремальных температур возгорание быстро распространилось.
© AP / Ridvan Bostanci
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP / Ridvan Bostanci
В воскресенье также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский лидер Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Вашингтона СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров.
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP / Jacquelyn Martin
27 июля в России отмечли День Военно-морского флота. Это один из самых зрелищных военных праздников, уступающий по масштабу только Дню Победы. Традиционно в этот день проходит парад, но в отличие от других торжеств, его главной площадкой становится не Москва, а Санкт-Петербург.
Обычно по Неве и акватории Финского залива проходят военные корабли, а в небе демонстрируют мастерство пилоты морской авиации. Однако в этом году парад в Петербурге отменили, а основные мероприятия перенесли в Кронштадт.
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
1 из 8

Президент РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© Фото : POOL / Перейти в фотобанк

Фрегат "Адмирал Григорович".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
2 из 8

Фрегат "Адмирал Григорович".

© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
© POOL / Перейти в фотобанк

Жители на пристани во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным фрегата "Адмирал Григорович" в День Военно-морского флота.

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
3 из 8

Жители на пристани во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным фрегата "Адмирал Григорович" в День Военно-морского флота.

© POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин общается с жителями в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
4 из 8

Президент РФ Владимир Путин общается с жителями в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.
Празднование Дня Военно-морского флота в Москве
5 из 8
Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве
6 из 8

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве
7 из 8

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Заплыв Федерации Зимнего плавания с флагами в акватории Северного речного вокзала на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Москве.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве
8 из 8

Заплыв Федерации Зимнего плавания с флагами в акватории Северного речного вокзала на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Москве.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Президент РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Фрегат "Адмирал Григорович".

© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
3 из 8

Жители на пристани во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным фрегата "Адмирал Григорович" в День Военно-морского флота.

© POOL
Перейти в фотобанк
4 из 8

Президент РФ Владимир Путин общается с жителями в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 8
Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Заплыв Федерации Зимнего плавания с флагами в акватории Северного речного вокзала на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Москве.

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В понедельник, 28 июля, глава Белого дома Дональд Трамп проинформировал, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, поскольку не видит прогресса в урегулировании конфликта.
В ответ на это зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев у себя в соцсетях заявил, что новый ультиматум Трампа в адрес России — угроза и еще один "шаг к войне".
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP / Jacquelyn Martin
В тот же день, 28 июля, работа авиакомпании "Аэрофлот" оказалась фактически парализована: перевозчик отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, отмечается, что обе хакерские группировки действовали в интересах и в полном содействии с ГРУ - Главным разведуправлением Украины.
Из-за отмены рейсов в залах ожидания Шереметьево скопились сотни пассажиров. Людям пришлось стоять в очереди даже для того, чтобы просто покинуть аэропорт, потому что на выходе образовался затор.
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
1 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
2 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
3 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
4 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
5 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
6 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
7 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя
8 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 8

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Во вторник, 29 июля, в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Соединенные Штаты и Великобритания намерены выдвинуть посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.
Информация основана на данных о состоявшейся в швейцарских Альпах тайной встрече, в которой приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и сам Валерий Залужный.
По сведениям СВР, западные партнеры предложили кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на высший государственный пост, получив согласие украинских участников встречи.
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP / Efrem Lukatsky
В среду, 30 июля, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC заявил о критически сложной обстановке для украинской армии по всему фронту. По его словам, Вооруженные силы Украины испытывают мощное давление российских войск на всех направлениях.
Шмыгаль подчеркнул, что украинские военные докладывают о крайне напряженной ситуации. Министр не стал скрывать, что в ближайшее время Киев не ожидает улучшения оперативной обстановки.
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Міністерство оборони України / Telegram
Кроме того, в среду на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Став сильнейшим за более чем 70 лет, оно вызвало четыре волны цунами, их высота достигала шести метров. После главного землетрясения было зафиксировано еще около 30 заметных подземных толчков, они будут продолжаться еще не меньше месяца.
© Фото : Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / Перейти в фотобанк

На Камчатке произошло мощное землетрясение
1 из 7

© Фото : Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Лакомов / Перейти в фотобанк

На Камчатке произошло мощное землетрясение
2 из 7

© РИА Новости . Сергей Лакомов
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На Камчатке произошло мощное землетрясение
3 из 7

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / Перейти в фотобанк

На Камчатке произошло мощное землетрясение
4 из 7

© Фото : Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Лакомов / Перейти в фотобанк

На Камчатке произошло мощное землетрясение
5 из 7

© РИА Новости . Сергей Лакомов
Перейти в фотобанк
© Фото : Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Камчатке произошло мощное землетрясение
6 из 7

© Фото : Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Камчатке произошло мощное землетрясение
7 из 7

© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
1 из 7

© Фото : Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в фотобанк
2 из 7

© РИА Новости . Сергей Лакомов
Перейти в фотобанк
3 из 7

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 7

© Фото : Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в фотобанк
5 из 7

© РИА Новости . Сергей Лакомов
Перейти в фотобанк
6 из 7

© Фото : Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 7

© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Среда запомнилась пользователям интернета и количеством мемов с бывшим главком украинской армии, а ныне послом в Британии Валерием Залужным после его фотосессии для Vogue. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо новой гламурной фотосессии экс-главкома ВСУ.
© соцсети
1 из 5
© соцсети
© Фото : telegram/Мар'яна Безугла
2 из 5
© Фото : telegram/Мар'яна Безугла
© соцсети
3 из 5
© соцсети
© соцсети
4 из 5
© соцсети
© соцсети
5 из 5
© соцсети
1 из 5
© соцсети
2 из 5
© Фото : telegram/Мар'яна Безугла
3 из 5
© соцсети
4 из 5
© соцсети
5 из 5
© соцсети
В четверг, 31 июля, российские военные осуществили одну из самых масштабных атак с начала года, обрушив на Украину свыше 300 дронов-камикадзе и 8 крылатых ракет.
Отмечалось, что в ходе нанесения ударов в ночь на четверг Воздушно-космические силы РФ применили новейшие ударные дроны "Герань-3" на реактивной тяге для атаки стратегических объектов в тылу ВСУ.
Беспилотники двигались на предельно малых высотах со скоростью свыше 600 км/ч, что значительно осложнило их обнаружение и перехват украинскими системами ПВО и дронами-камикадзе.
© Фото : IRNA
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : IRNA
Также в четверг российские войска освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Город играет важную роль в силу своего расположения. Его освобождение позволит российским военным развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Военнослужащие 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола", непосредственно участвовавшие в штурме города, сообщили о завершении масштабной зачистки территории. В ходе операции было обследовано свыше 4200 сооружений для ликвидации возможных остатков украинских военных формирований и диверсионных групп.
Тем временем украинские СМИ и представители генштаба ВСУ распространяли заявления, отрицающие освобождение Часового Яра российскими войсками.
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские военные освободили Часов Яр
1 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские военные освободили Часов Яр
2 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские военные освободили Часов Яр
3 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские военные освободили Часов Яр
4 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские военные освободили Часов Яр
5 из 5

© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 5

© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
В пятницу, 1 августа, Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в размере от 10 до 41% в отношении 69 стран и территорий и Евросоюза. При этом лишь малая часть торговых партнеров США успели заключить новые сделки с Вашингтоном.
Базовый тариф для большинства государств, поставляющих товары в США, останется на том же уровне, что был введен еще 2 апреля, — 10%. Минимальная базовая таможенная пошлина 15% будет применяться к странам, с которыми у США есть небольшой торговый дефицит (затронет около 40 государств, включая ЕС).
Самые высокие пошлины получили Сирия (41%), Лаос и Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак и Сербия (35%), а также Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия, ЮАР (30%).
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP / Jacquelyn Martin
Кроме того, в пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валааме ответили на вопросы журналистов. Подробнее о словах российского лидера в публикации От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕССлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59На Украине за год резко упало число выпускников школ
12:56ВС РФ ударили по схронам БПЛА, пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах
12:50"Герани" наносят удары по объектам противника в окрестностях Сум и Харькова
12:50Президент поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск:
12:49В результате сброса взрывных устройств с украинских дронов вблизи населённого пункта Рудня – Цата Брянской области поврежден мост
12:41В Белой Церкви Киевской области потушили масштабный пожар на территории промышленного объекта
12:37Мирная жительница ранена в результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому в селе Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор
12:35Украинок, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, тоже будет ловить ТЦК
12:24ВС РФ освободили населённый пункт Александро-Калиново в ДНР
12:06Пункт дислокации 24-й ОМБр ВСУ уничтожен в ДНР. Новости к 12.05
12:02Подразделения российской войсковой группы "Юг" продвигаются к Северску
11:57Распродажа культурного наследия: вывезенные с Украины ценности выставили на аукционы Британии
11:52Подавленный ночью "винницкий бунт" стал лакмусовой бумажкой
11:33Министр обороны России вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО
11:28Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Самары
11:22Аккаунт Республиканской партии выложил фото Трампа на фоне "Жигулей"
11:13Купянск, отбитые штурмовыми группами ГрВ "Запад" на днях у ВСУ позиции: видео
10:59Массированный удар "Гераней" в Дружковке нанесён по местному ТЦК
10:52НАТО разрабатывает новый механизм поставок оружия Украине
10:46Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами
Лента новостейМолния