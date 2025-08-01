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Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов

Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов - 01.08.2025 Украина.ру

Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов

Для эффективной борьбы с украинскими беспилотниками необходимо максимально насытить передний край зенитными средствами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-08-01T04:40

2025-08-01T04:40

2025-08-01T04:40

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Эксперт высказался о перспективах использования различных зенитных систем. "Не думаю, что от "Шилки" отказались. Если какое-то средство может хоть как-то сбивать дрон, оно не может быть бесполезным", — заявил Евсеев.Он предложил нестандартные решения. "Мы сейчас для этого используем различные зенитные аппараты морского базирования, которые можно поставить на мобильные устройства", — отметил аналитик.Особое внимание эксперт уделил защите личного состава. "Люди — это самое ценное. Чем больше бойцов мы спасем, тем быстрее цели СВО будут выполнены", — отметил Евсеев."Нам нужны "Шилки", зенитные установки с кораблей и другие пулеметы, чтобы насытить ими передний край", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250716/1065369670.html

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