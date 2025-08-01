Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов - 01.08.2025 Украина.ру
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Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов
Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов - 01.08.2025 Украина.ру
Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов
Для эффективной борьбы с украинскими беспилотниками необходимо максимально насытить передний край зенитными средствами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-08-01T04:40
2025-08-01T04:40
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россия
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беспилотники
шилка
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Эксперт высказался о перспективах использования различных зенитных систем. "Не думаю, что от "Шилки" отказались. Если какое-то средство может хоть как-то сбивать дрон, оно не может быть бесполезным", — заявил Евсеев.Он предложил нестандартные решения. "Мы сейчас для этого используем различные зенитные аппараты морского базирования, которые можно поставить на мобильные устройства", — отметил аналитик.Особое внимание эксперт уделил защите личного состава. "Люди — это самое ценное. Чем больше бойцов мы спасем, тем быстрее цели СВО будут выполнены", — отметил Евсеев."Нам нужны "Шилки", зенитные установки с кораблей и другие пулеметы, чтобы насытить ими передний край", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир евсеев, бпла, беспилотники, шилка, зенитные ракетные комплексы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Россия, Владимир Евсеев, БПЛА, беспилотники, Шилка, зенитные ракетные комплексы, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов

04:40 01.08.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Для эффективной борьбы с украинскими беспилотниками необходимо максимально насытить передний край зенитными средствами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт высказался о перспективах использования различных зенитных систем. "Не думаю, что от "Шилки" отказались. Если какое-то средство может хоть как-то сбивать дрон, оно не может быть бесполезным", — заявил Евсеев.
Он предложил нестандартные решения. "Мы сейчас для этого используем различные зенитные аппараты морского базирования, которые можно поставить на мобильные устройства", — отметил аналитик.
Особое внимание эксперт уделил защите личного состава. "Люди — это самое ценное. Чем больше бойцов мы спасем, тем быстрее цели СВО будут выполнены", — отметил Евсеев.
"Нам нужны "Шилки", зенитные установки с кораблей и другие пулеметы, чтобы насытить ими передний край", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
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06:20Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
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05:49ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 1 августа
05:40Эксперт Евсеев: Почему российские войска не используют аэростаты для защиты от дронов?
05:30"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
05:25Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта
05:23"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты
05:20Дроны как главная угроза: эксперт Евсеев рассказал о проблемах ПВО на фронте
05:00Военный аналитик: Взлом систем "Аэрофлота" показал уязвимость инфраструктуры
04:50"Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны
04:40Владимир Евсеев: "Шилки" и морские зенитки помогут против украинских дронов
04:30Иконы в обмен на оружие: Украина готова расплачиваться своим культурным наследием за военную помощь
04:30Американская парадигма: Искусственный интеллект в США "убивает" IT-шников, их дети становятся рабочими
04:20Украина перебросила резервы под Сумы, ослабив Донбасс — Евсеев
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