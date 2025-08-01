https://ukraina.ru/20250801/tochka-nevozvrata-norin-sprognoziroval-vozmozhnye-sroki-krizisa-ukrainskoy-armii-1066237816.html
Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии - 01.08.2025 Украина.ру
Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
Способность ВС Украины продолжать сопротивление вызывает серьезные вопросы у военных экспертов. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
2025-08-01T06:20
2025-08-01T06:20
2025-08-01T06:20
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Эксперт отметил невозможность точного прогнозирования сроков кризиса ВСУ. "Мы не можем предсказать, когда у Украины произойдет надлом", – заявил Норин. По его словам, текущая ситуация напоминает "бомбу с часовым механизмом", где момент детонации остается неизвестным.По его словам, ключевым фактором станет нехватка личного состава. "В какой момент у нее не будет хватать людей, чтобы удерживать фронт?", – задался вопросом аналитик. Особую тревогу вызывает комбинация боевых потерь и массового дезертирства, подрывающая обороноспособность.Норин подчеркнул накапливающиеся проблемы. "Пока тут в целом ничего не меняется", – отметил он, добавив: "Российские войска действуют так, что для противника и дальше накапливаются негативные тенденции". При этом эксперт не исключил возможности внезапного обрушения фронта на отдельных направлениях."Это может случиться завтра, через год или через десять лет", – заключил собеседник издания. Однако, по его наблюдениям, признаки истощения украинской армии становятся все более очевидными с каждым месяцем боевых действий.Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/smysl-bezopasnosti-rossiya-v-preddverii-bolshoy-voyny-1066197034.html
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новости, украина, купянск, сумы, евгений норин, всу, потери всу, разгром всу, потери, потери украины, дезертирство , сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, Купянск, Сумы, Евгений Норин, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, потери, потери Украины, дезертирство , СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация
Точка невозврата: Норин спрогнозировал возможные сроки кризиса украинской армии
Способность ВС Украины продолжать сопротивление вызывает серьезные вопросы у военных экспертов. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт отметил невозможность точного прогнозирования сроков кризиса ВСУ. "Мы не можем предсказать, когда у Украины произойдет надлом", – заявил Норин.
По его словам, текущая ситуация напоминает "бомбу с часовым механизмом", где момент детонации остается неизвестным.
По его словам, ключевым фактором станет нехватка личного состава. "В какой момент у нее не будет хватать людей, чтобы удерживать фронт?", – задался вопросом аналитик. Особую тревогу вызывает комбинация боевых потерь и массового дезертирства, подрывающая обороноспособность.
Норин подчеркнул накапливающиеся проблемы. "Пока тут в целом ничего не меняется", – отметил он, добавив: "Российские войска действуют так, что для противника и дальше накапливаются негативные тенденции".
При этом эксперт не исключил возможности внезапного обрушения фронта на отдельных направлениях.
"Это может случиться завтра, через год или через десять лет", – заключил собеседник издания. Однако, по его наблюдениям, признаки истощения украинской армии становятся все более очевидными с каждым месяцем боевых действий.