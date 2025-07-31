https://ukraina.ru/20250731/polsha-opyat-v-ozhidanii-gosudarstvennogo-perevorota-tochnee--ego-sleduyuschego-etapa-1066192637.html

Суета вокруг Кароля. Польша опять в ожидании госпереворота, точнее – его продолжения

Суета вокруг Кароля. Польша опять в ожидании госпереворота, точнее – его продолжения - 31.07.2025 Украина.ру

Суета вокруг Кароля. Польша опять в ожидании госпереворота, точнее – его продолжения

Спикера Сейма Польши вызывают на допрос по делу о государственном перевороте, в подготовке которого политик фактически обвинил коллег по коалиции. В ответ его обвинили в интригах ради сохранения кресла.

2025-07-31T05:04

2025-07-31T05:04

2025-07-31T05:30

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В Польше нарастает скандал вокруг заявлений спикера Сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимона Головни, который также является лидером партии "Польша 2050", входящей в правящую коалицию. В конце прошлой недели политик заявил, что коллеги по коалиции ему "неоднократно предлагали или советовали совершить государственный переворот", то есть сорвать или отложить присягу избранного президента страны Кароля Навроцкого, назначенную на 6 августа."Это была проверка того, что я буду делать. У нас также была встреча лидеров коалиции на эту тему, и премьер-министр Дональд Туск спросил: "Итак, господа, что нам делать с учётом всей этой различной информации?" У меня было такое же мнение по этому вопросу, как у Владислава Косиняка-Камыша и Владимира Чарастого, и премьер-министр не стал развивать эту тему дальше", – сказал спикер Сейма в эфире телеканала Polsat вечером в пятницу, 25 июля.Он добавил, что использует термин "государственный переворот", хотя и признал, что ситуация "вероятно, не соответствует юридическим критериям государственного переворота". Он также не уточнил, кто убеждал его помешать присяге Навроцкого. "Придет время, и мы поговорим об этом", – пообещал Шимон Головня.Спикер также в очередной раз высказался в защиту своего решения созвать 6 августа Национальное Собрание (специальное совместное заседание Сейма и Сената), на котором примет президентскую присягу Кароль Навроцкий. "Дело ясное: Кароль Навроцкий победил на этих выборах. Нет никаких достоверных доказательств того, что выборы выиграл кто-то другой. Были ли нарушения в некоторых избирательных комиссиях? Были. Однако их масштабы не были столь значительными, чтобы повлиять на результаты выборов", – подчеркнул Головня.Напомним, ныне у власти в Польше пребывает коалиция, куда входят либеральная партия "Гражданская коалиция" (лидер – премьер-министр Польши Дональд Туск), Польская народная партия (лидер – вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш), партия "Польша 2050" и "Левица" (лидер – Владимир Чарастый, согласно коалиционному соглашению осенью 2025 года должен сменить Головню на посту спикера Сейма). При этом выборы президента Польши 1 июня этого года выиграл Кароль Навроцкий, поддержанный оппозиционной консервативной партией "Право и Справедливость" (ПиС).На протяжении минувших выходных это заявление комментировали неформально и в основном в социальных сетях. Представители правящей коалиции пытались представить слова спикера как следствие его недостаточного политического опыта. "Он был хорошим телеведущим, а стал никудышным политиком и трагическим спикером", – написал Томаш Трела из "Левицы", намекая на то, что Шимон Головня несколько лет был ведущим телешоу "Кто хочет стать миллионером?" В свою очередь, Дональд Туск назвал заявления Головни "незрелым поведением" и напомнил, что отправляющихся на каникулы детей родители просят "не делать глупостей". Кроме того, многие комментаторы обвинили Головню в том, что он просто хочет сохранить за собой кресло спикера Сейма, отказавшись от обещания передать его представителю "Левицы".А вот оппозиционеры отнеслись к заявлению политика более чем серьёзно. "Браво, спикер Шимон Головня сказал именно то, что мы и подозревали. Люди из "Гражданской коалиции" не остановятся ни перед какой подлостью ради сохранения власти. Вот увидите, Туск предстанет перед Государственным трибуналом", – прогнозировал депутат от ПиС Бартоломей Врублевский. "Вот такие они демократы. Восемь лет они прикрывались демократией и Конституцией, а когда пришли к власти – и проиграли выборы в системе прямой демократии – уговаривали второго человека в стране совершить государственный переворот", – вторил ему Конрад Беркович из националистической "Конфедерации".Пресс-секретарь избранного президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что Навроцкий "шокирован тем", что сообщил Головня – ведь это "говорит второй человек в стране, очень серьёзный политик, который утверждает, что сразу после президентских выборов к нему обратились некие неназванные политики и юристы, призывая его нарушить Конституцию". По словам Лешкевича, намерение отсрочить вступление президента в должность "без сомнения, с политической и юридической точки зрения, является попыткой государственного переворота".В понедельник, 28 июля, на заявление Шимона Головни отреагировала польская прокуратура. Представитель Варшавской окружной прокуратуры Пётр Скиба сообщил, что "в ближайшие дни или недели" планируется допрос спикера Сейма по делу о государственном перевороте в качестве уведомляющего свидетеля."Нам очень интересно, что скажет спикер Сейма относительно подстрекательства к возможному преступлению государственного переворота", – отметил Скиба. По его словам, прокуратура готова к "очень длительному и изнурительному допросу по этому поводу".Он добавил, что дальнейший ход дела будет зависеть от показаний спикера. После этого прокуратура примет решение о том, будет ли проводиться отдельное расследование по данному факту, или показания Головни будут приобщены к текущему расследованию по подозрению в совершении государственного переворота.Как сообщало (https://ukraina.ru/20250206/1060861777.html) издание Украина.ру, 31 января 2025 года председатель Конституционного суда (КС) Польши Богдан Свенчковский подал заявление о подозрении в совершении государственного переворота, в частности, со стороны премьер-министра Дональда Туска. В нём шла речь о том, что "организованная преступная группа", как назвал Свенчковский правящую коалицию и сформированное ею правительство, не выполняла решения Верховного и Конституционного судов Польши. Кроме того, она с помощью "насилия и незаконных угроз" препятствовала деятельности упомянутых судов и входящих в их состав судей, и прекратила публикацию в Официальном вестнике решений КС.Расследование этого дела сразу же начал заместитель генпрокурора Польши Михал Островский. Но через несколько дней его на шесть месяцев отстранил от должности тогдашний Генеральный прокурор и министр юстиции Адам Боднар. Однако дело не было закрыто, его расследование передали Варшавской окружной прокуратуре.Стоит отметить, что заявление Шимона Головни прозвучало на следующий день после того, как Адам Боднар лишился своей должности, а министром юстиции и генеральным прокурором Польши стал бывший судья Вальдемар Журек. Представляя его на заседании правительства, премьер Дональд Туск заявил: "Сегодня нам нужен сильный Генеральный прокурор. Мы держим кулаки за министра Журека в его борьбе".То есть предыдущий генпрокурор, который массово открывал дела в отношении депутатов-оппозиционеров и бросал их за решётку, оказался для Туска недостаточно сильным. Неудивительно, что даже близкий к нынешней власти главный редактор газеты Rzeczpospolita Михал Шулджиньский задался 29 июля вопросом, чего премьер-министр ожидает от Вальдемара Журека – следования букве закона или тому, "что даёт результат".Не исключено, что Шимон Головня, опасаясь действий "сильного Генерального прокурора", просто решил сам сделать первый выпад. При этом в польской оппозиции уверены, что спикер находится в "списке политических смертников" Дональда Туска."По моему мнению, премьер-министр теперь будет искать способы указать Шимону Головне его место таким образом, чтобы это ему навредило. Туск будет искать людей, которые ему дороги, он будет искать вещи, которые важны для него, и он будет уничтожать их одну за другой. И, в конце концов, он попытается устранить самого спикера", – заявил 30 июля вице-спикер Сейма, представитель "Конфедерации" Кшиштоф Босак.Другой вопрос, что сделать это до 6 августа, когда должна состояться присяга нового президента Польши, премьер просто не успеет – по крайней мере, законными методами. Но желание Дональда Туска не допустить Кароля Навроцкого к власти – или хотя бы поставить под сомнение легитимность будущего главы государства – настолько сильно, что ближайшая неделя в Польше будет весьма тревожной.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, кароль навроцкий, сейм, сенат, украина.ру, эксклюзив