https://ukraina.ru/20250731/rossiya-obratilas-s-predlozheniem-k-zapadu-davayte-vmeste-sdelaem-ukrainu-snova-vmenyaemoy-1066251619.html
Россия обратилась с предложением к Западу: давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой
Россия обратилась с предложением к Западу: давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой - 31.07.2025 Украина.ру
Россия обратилась с предложением к Западу: давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой
Сейчас как раз хороший момент для того, чтобы попытаться исправить многие ошибки, в том числе по Украине, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
2025-07-31T21:32
2025-07-31T21:32
2025-07-31T21:31
эксклюзив
россия
украина
запад
дмитрий полянский
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
совбез оон
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913131_0:60:2911:1697_1920x0_80_0_0_2ec541a227c7a539910f33a7cfe0fc46.jpg
По уже сложившейся традиции два заседания, посвящённых ситуации на Украине, проходят в Совете Безопасности ООН друг за другом: в прошлую пятницу, 25 июля, состоялось мероприятие, инициированное западными странами, а сегодня, 31 июля, - российской делегацией.Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступавший первым, сразу же пояснил, что это заседание Россия запросила для того, чтобы привлечь внимание к действиям и заявлениям, подрывающим перспективы дипломатического решения украинского кризиса, а таковых в последнее время стало значительно больше, и отметил, что сегодня многие на Западе в силу политической конъюнктуры стали рядиться в "овечьи шкуры" и рассуждать о возможностях дипломатии.Он отметил, что появление миролюбивого тона в высказываниях представителей Киева волшебным образом совпало с истощением военного потенциала не только киевского режима, но и его спонсоров: у западных стран иссякают запасы вооружений, которые можно было бы поставить ВСУ, а украинцы не хотят воевать, загонять их в окопы становится всё сложнее."Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ "курской авантюры". И, осознав это, самые реалистичные и прагматичные среди спонсоров киевского режима вынуждены были признать, что у украинцев нет на руках таких карт, которые позволяли бы им диктовать свои условия на переговорах. Нет и не будет, сколько бы все натовские страны вместе ни "тужились". И тогда эти спонсоры заставили режим Зеленского, как он ни сопротивлялся, согласиться на переговоры с Россией. Это возродило предпосылки для мирного решения. После этого и был возобновлён стамбульский переговорный трек, в рамках которого 23 июля состоялся уже третий раунд", - сказал дипломат.Стороны выполнили все договорённости по гуманитарным трекам, в ближайшее время состоится второй беспрецедентный по масштабу обмен военнопленными (примерно по 1200 человек), вдобавок к уже переданным 7000 телам бойцов ВСУ Россия готова отдать ещё 3000, а также Москва выступила с предложением создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.Казалось бы, подобное развитие событий, когда РФ и Украина возобновили переговорный процесс, должно воодушевлять всё международное сообщество и восприниматься как первый шаг к будущим договорённостям, которые позволили бы урегулировать украинский кризис, сказал Полянский, но нет - на Западе никуда не делась "партия войны", которую подобный сценарий никак не устраивает, по-прежнему звучит критика России."На нас давят, чтобы мы согласились на новый "Минск", а сами при этом держат "камень за пазухой" и готовятся вернуться к прокси-войне с нами украинскими руками, как только Украина будет к этому готова. И зачем нам это нужно, может кто-нибудь объяснить?" - добавил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.Вот этот важнейший аспект - тот самый "камень за пазухой", который, особо не скрывая, держат западные партнёры, - Полянский призвал не упускать из вида в контексте урегулирования украинского кризиса - производного от более широкого кризиса, порождённого многолетними усилиями стран Запада, игнорировавшими российские интересы в сфере безопасности."Сейчас как раз хороший момент для того, чтобы попытаться исправить многие ошибки и приступить к сотрудничеству вместо сдерживания. <...> Так давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой, ведь именно этого мы в конечном счёте и добиваемся", - подытожил Полянский.А далее в зале Совета Безопасности ООН прозвучали высказывания ровно в том ключе, о котором говорил российский дипломат.Представитель Великобритании обвинял РФ в том, что, говоря о необходимости достижения мира, она продолжает вести военные действия на Украине."Российский президент политически представляет собой человека, который может побороть т.н. неонацистов на Украине и справиться с угрозами, которые исходят от НАТО в адрес России, как он утверждает, но в реальности все эти вызовы создал он сам. Украиной не управляют неонацисты, а НАТО не угрожает России - НАТО просто поддерживает Украину на фоне вторжения России. Война - это тот путь, который сделал сам президент Путин. Нам нужно показать, что для России не может быть благоприятного исхода этой агрессии, что мы и далее будем поддерживать самооборону Украины, в том числе посредством оружейных систем", - заявил он.На все эти беспочвенные обвинения несколькими минутами ранее ответил Полянский, в частности напомнив, как Запад отверг все предложения Москвы договориться по вопросам безопасности, связанные с риском вступления Украины в НАТО (направленные США и Североатлантическому альянсу в конце 2021 года проекты о взаимных гарантиях безопасности так и остались без ответа), тем самым не оставив выбора, кроме как начать спецоперацию. И как НАТО не представляет угрозы РФ, если её военная инфраструктура, вопреки всем обещаниям, вплотную приблизилась к границам страны? А как назвать людей, которые проводят репрессии против собственных граждан, разделяя их по расовому, языковому и религиозному признаку?Вторила британскому коллеге представительница Франции. По её утверждению, Россия настаивает на идее конфронтации и отказывается каким-либо образом обсуждать мир, отвергая немедленное прекращение огня, а это первое условие для мирного диалога.И тут снова хочется воскликнуть "слушайте Полянского внимательнее!" А он сказал, что сейчас Запад навязывает не вписывающуюся в контекст украинского кризиса логику о том, что единственным критерием готовности или неготовности России к миру является наше согласие с безусловным и длительным прекращением огня, при том, что Запад открыто говорит, что любое перемирие, как и в случае с Минскими соглашениями, использует для подготовки ВСУ к возобновлению вооружённых действий против ВС РФ. Плавали - знаем, больше не поведёмся.А на заключительный тезис о продолжении военной помощи Украине со стороны Франции парировал представитель Сьерра-Леоне: поставка оружия в условиях конфликтов должна включать оценку рисков до передачи и проверку конечного пользователя для недопущения перенаправления самих вооружений и боеприпасов.Эту тему продолжил член китайской делегации: "Большой объём оружия продолжает поступать на поле боя, приводя к разрушительным последствиям. Хотелось бы повторить, что оружие может добиться победы в войне, но не добьётся прочного мира. Такие безответственные поставки оружия на поле боя лишь усугубят конфронтацию, затянут конфликт и приведут к страданиям целого региона. Необходимо сохранить стремление к консенсусу и установлению прочного мира".Дипломату пришлось вновь, как и неделю назад, опровергнуть обвинения со стороны американского коллеги в том, что КНР поставляет оружие России для применения в боях на Украине.А что касается самого конфликта, заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил: "Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа".Изначально американский лидер выдвинул ультиматум в 50 дней для достижения мирного соглашения по украинскому конфликту, а накануне сократил этот срок до 10 дней, угрожая в противном случае ввести санкции против РФ и её торговых партнёров.Призывы к миру от западных чиновников - это, конечно, хорошо, но в выступлении заместителя постоянного представителя Украины при ООН Кристины Гайовишин, закрывавшей заседание, не прозвучало и малейшего намёка на готовность Киева работать над поиском вариантов мирного урегулирования конфликта и достижением компромисса.Читайте также интервью американиста Дмитрия Дробницкого Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину
https://ukraina.ru/20250725/aleksandr-kramarenko-v-stambule-nametilsya-progress-po-gumanitarnym-voprosam-1065955274.html
https://ukraina.ru/20250302/1061478854.html
https://ukraina.ru/20250730/panika-otchayanie-i-neopredelnnost-tsaryat-v-belom-dome-pochemu-strategiya-trampa-po-ukraine-provalilas-1066171668.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, запад, дмитрий полянский, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, совбез оон, сша, оружие
По уже сложившейся традиции два заседания, посвящённых ситуации на Украине, проходят в Совете Безопасности ООН друг за другом: в прошлую пятницу, 25 июля, состоялось мероприятие, инициированное западными странами, а сегодня, 31 июля, - российской делегацией.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступавший первым, сразу же пояснил, что это заседание Россия запросила для того, чтобы привлечь внимание к действиям и заявлениям, подрывающим перспективы дипломатического решения украинского кризиса, а таковых в последнее время стало значительно больше, и отметил, что сегодня многие на Западе в силу политической конъюнктуры стали рядиться в "овечьи шкуры" и рассуждать о возможностях дипломатии.
Он отметил, что появление миролюбивого тона в высказываниях представителей Киева волшебным образом совпало с истощением военного потенциала не только киевского режима, но и его спонсоров: у западных стран иссякают запасы вооружений, которые можно было бы поставить ВСУ, а украинцы не хотят воевать, загонять их в окопы становится всё сложнее.
"Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ "курской авантюры". И, осознав это, самые реалистичные и прагматичные среди спонсоров киевского режима вынуждены были признать, что у украинцев нет на руках таких карт, которые позволяли бы им диктовать свои условия на переговорах. Нет и не будет, сколько бы все натовские страны вместе ни "тужились". И тогда эти спонсоры заставили режим Зеленского, как он ни сопротивлялся, согласиться на переговоры с Россией. Это возродило предпосылки для мирного решения. После этого и был возобновлён стамбульский переговорный трек, в рамках которого 23 июля состоялся уже третий раунд", - сказал дипломат.
Стороны выполнили все договорённости по гуманитарным трекам, в ближайшее время состоится второй беспрецедентный по масштабу обмен военнопленными (примерно по 1200 человек), вдобавок к уже переданным 7000 телам бойцов ВСУ Россия готова отдать ещё 3000, а также Москва выступила с предложением создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.
Казалось бы, подобное развитие событий, когда РФ и Украина возобновили переговорный процесс, должно воодушевлять всё международное сообщество и восприниматься как первый шаг к будущим договорённостям, которые позволили бы урегулировать украинский кризис, сказал Полянский, но нет - на Западе никуда не делась "партия войны", которую подобный сценарий никак не устраивает, по-прежнему звучит критика России.
"На нас давят, чтобы мы согласились на новый "Минск", а сами при этом держат "камень за пазухой" и готовятся вернуться к прокси-войне с нами украинскими руками, как только Украина будет к этому готова. И зачем нам это нужно, может кто-нибудь объяснить?" - добавил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.
Вот этот важнейший аспект - тот самый "камень за пазухой", который, особо не скрывая, держат западные партнёры, - Полянский призвал не упускать из вида в контексте урегулирования украинского кризиса - производного от более широкого кризиса, порождённого многолетними усилиями стран Запада, игнорировавшими российские интересы в сфере безопасности.
"Сейчас как раз хороший момент для того, чтобы попытаться исправить многие ошибки и приступить к сотрудничеству вместо сдерживания. <...> Так давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой, ведь именно этого мы в конечном счёте и добиваемся", - подытожил Полянский.
А далее в зале Совета Безопасности ООН прозвучали высказывания ровно в том ключе, о котором говорил российский дипломат.
Представитель Великобритании обвинял РФ в том, что, говоря о необходимости достижения мира, она продолжает вести военные действия на Украине.
"Российский президент политически представляет собой человека, который может побороть т.н. неонацистов на Украине и справиться с угрозами, которые исходят от НАТО в адрес России, как он утверждает, но в реальности все эти вызовы создал он сам. Украиной не управляют неонацисты, а НАТО не угрожает России - НАТО просто поддерживает Украину на фоне вторжения России. Война - это тот путь, который сделал сам президент Путин. Нам нужно показать, что для России не может быть благоприятного исхода этой агрессии, что мы и далее будем поддерживать самооборону Украины, в том числе посредством оружейных систем", - заявил он.
На все эти беспочвенные обвинения несколькими минутами ранее ответил Полянский, в частности напомнив, как Запад отверг все предложения Москвы договориться по вопросам безопасности, связанные с риском вступления Украины в НАТО (направленные США и Североатлантическому альянсу в конце 2021 года проекты о взаимных гарантиях безопасности так и остались без ответа), тем самым не оставив выбора, кроме как начать спецоперацию. И как НАТО не представляет угрозы РФ, если её военная инфраструктура, вопреки всем обещаниям, вплотную приблизилась к границам страны? А как назвать людей, которые проводят репрессии против собственных граждан, разделяя их по расовому, языковому и религиозному признаку?
Вторила британскому коллеге представительница Франции. По её утверждению, Россия настаивает на идее конфронтации и отказывается каким-либо образом обсуждать мир, отвергая немедленное прекращение огня, а это первое условие для мирного диалога.
И тут снова хочется воскликнуть "слушайте Полянского внимательнее!" А он сказал, что сейчас Запад навязывает не вписывающуюся в контекст украинского кризиса логику о том, что единственным критерием готовности или неготовности России к миру является наше согласие с безусловным и длительным прекращением огня, при том, что Запад открыто говорит, что любое перемирие, как и в случае с Минскими соглашениями, использует для подготовки ВСУ к возобновлению вооружённых действий против ВС РФ. Плавали - знаем, больше не поведёмся.
А на заключительный тезис о продолжении военной помощи Украине со стороны Франции парировал представитель Сьерра-Леоне: поставка оружия в условиях конфликтов должна включать оценку рисков до передачи и проверку конечного пользователя для недопущения перенаправления самих вооружений и боеприпасов.
Эту тему продолжил член китайской делегации: "Большой объём оружия продолжает поступать на поле боя, приводя к разрушительным последствиям. Хотелось бы повторить, что оружие может добиться победы в войне, но не добьётся прочного мира. Такие безответственные поставки оружия на поле боя лишь усугубят конфронтацию, затянут конфликт и приведут к страданиям целого региона. Необходимо сохранить стремление к консенсусу и установлению прочного мира".
Дипломату пришлось вновь, как и неделю назад, опровергнуть обвинения со стороны американского коллеги в том, что КНР поставляет оружие России для применения в боях на Украине.
А что касается самого конфликта, заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил: "Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа".
Изначально американский лидер выдвинул ультиматум в 50 дней для достижения мирного соглашения по украинскому конфликту, а накануне сократил этот срок до 10 дней, угрожая в противном случае ввести санкции против РФ и её торговых партнёров.
Призывы к миру от западных чиновников - это, конечно, хорошо, но в выступлении заместителя постоянного представителя Украины при ООН Кристины Гайовишин, закрывавшей заседание, не прозвучало и малейшего намёка на готовность Киева работать над поиском вариантов мирного урегулирования конфликта и достижением компромисса.