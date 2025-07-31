https://ukraina.ru/20250731/rossiya-obratilas-s-predlozheniem-k-zapadu-davayte-vmeste-sdelaem-ukrainu-snova-vmenyaemoy-1066251619.html

Россия обратилась с предложением к Западу: давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой

Россия обратилась с предложением к Западу: давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой - 31.07.2025 Украина.ру

Россия обратилась с предложением к Западу: давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой

Сейчас как раз хороший момент для того, чтобы попытаться исправить многие ошибки, в том числе по Украине, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

2025-07-31T21:32

2025-07-31T21:32

2025-07-31T21:31

эксклюзив

россия

украина

запад

дмитрий полянский

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

совбез оон

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По уже сложившейся традиции два заседания, посвящённых ситуации на Украине, проходят в Совете Безопасности ООН друг за другом: в прошлую пятницу, 25 июля, состоялось мероприятие, инициированное западными странами, а сегодня, 31 июля, - российской делегацией.Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступавший первым, сразу же пояснил, что это заседание Россия запросила для того, чтобы привлечь внимание к действиям и заявлениям, подрывающим перспективы дипломатического решения украинского кризиса, а таковых в последнее время стало значительно больше, и отметил, что сегодня многие на Западе в силу политической конъюнктуры стали рядиться в "овечьи шкуры" и рассуждать о возможностях дипломатии.Он отметил, что появление миролюбивого тона в высказываниях представителей Киева волшебным образом совпало с истощением военного потенциала не только киевского режима, но и его спонсоров: у западных стран иссякают запасы вооружений, которые можно было бы поставить ВСУ, а украинцы не хотят воевать, загонять их в окопы становится всё сложнее."Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ "курской авантюры". И, осознав это, самые реалистичные и прагматичные среди спонсоров киевского режима вынуждены были признать, что у украинцев нет на руках таких карт, которые позволяли бы им диктовать свои условия на переговорах. Нет и не будет, сколько бы все натовские страны вместе ни "тужились". И тогда эти спонсоры заставили режим Зеленского, как он ни сопротивлялся, согласиться на переговоры с Россией. Это возродило предпосылки для мирного решения. После этого и был возобновлён стамбульский переговорный трек, в рамках которого 23 июля состоялся уже третий раунд", - сказал дипломат.Стороны выполнили все договорённости по гуманитарным трекам, в ближайшее время состоится второй беспрецедентный по масштабу обмен военнопленными (примерно по 1200 человек), вдобавок к уже переданным 7000 телам бойцов ВСУ Россия готова отдать ещё 3000, а также Москва выступила с предложением создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.Казалось бы, подобное развитие событий, когда РФ и Украина возобновили переговорный процесс, должно воодушевлять всё международное сообщество и восприниматься как первый шаг к будущим договорённостям, которые позволили бы урегулировать украинский кризис, сказал Полянский, но нет - на Западе никуда не делась "партия войны", которую подобный сценарий никак не устраивает, по-прежнему звучит критика России."На нас давят, чтобы мы согласились на новый "Минск", а сами при этом держат "камень за пазухой" и готовятся вернуться к прокси-войне с нами украинскими руками, как только Украина будет к этому готова. И зачем нам это нужно, может кто-нибудь объяснить?" - добавил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.Вот этот важнейший аспект - тот самый "камень за пазухой", который, особо не скрывая, держат западные партнёры, - Полянский призвал не упускать из вида в контексте урегулирования украинского кризиса - производного от более широкого кризиса, порождённого многолетними усилиями стран Запада, игнорировавшими российские интересы в сфере безопасности."Сейчас как раз хороший момент для того, чтобы попытаться исправить многие ошибки и приступить к сотрудничеству вместо сдерживания. <...> Так давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой, ведь именно этого мы в конечном счёте и добиваемся", - подытожил Полянский.А далее в зале Совета Безопасности ООН прозвучали высказывания ровно в том ключе, о котором говорил российский дипломат.Представитель Великобритании обвинял РФ в том, что, говоря о необходимости достижения мира, она продолжает вести военные действия на Украине."Российский президент политически представляет собой человека, который может побороть т.н. неонацистов на Украине и справиться с угрозами, которые исходят от НАТО в адрес России, как он утверждает, но в реальности все эти вызовы создал он сам. Украиной не управляют неонацисты, а НАТО не угрожает России - НАТО просто поддерживает Украину на фоне вторжения России. Война - это тот путь, который сделал сам президент Путин. Нам нужно показать, что для России не может быть благоприятного исхода этой агрессии, что мы и далее будем поддерживать самооборону Украины, в том числе посредством оружейных систем", - заявил он.На все эти беспочвенные обвинения несколькими минутами ранее ответил Полянский, в частности напомнив, как Запад отверг все предложения Москвы договориться по вопросам безопасности, связанные с риском вступления Украины в НАТО (направленные США и Североатлантическому альянсу в конце 2021 года проекты о взаимных гарантиях безопасности так и остались без ответа), тем самым не оставив выбора, кроме как начать спецоперацию. И как НАТО не представляет угрозы РФ, если её военная инфраструктура, вопреки всем обещаниям, вплотную приблизилась к границам страны? А как назвать людей, которые проводят репрессии против собственных граждан, разделяя их по расовому, языковому и религиозному признаку?Вторила британскому коллеге представительница Франции. По её утверждению, Россия настаивает на идее конфронтации и отказывается каким-либо образом обсуждать мир, отвергая немедленное прекращение огня, а это первое условие для мирного диалога.И тут снова хочется воскликнуть "слушайте Полянского внимательнее!" А он сказал, что сейчас Запад навязывает не вписывающуюся в контекст украинского кризиса логику о том, что единственным критерием готовности или неготовности России к миру является наше согласие с безусловным и длительным прекращением огня, при том, что Запад открыто говорит, что любое перемирие, как и в случае с Минскими соглашениями, использует для подготовки ВСУ к возобновлению вооружённых действий против ВС РФ. Плавали - знаем, больше не поведёмся.А на заключительный тезис о продолжении военной помощи Украине со стороны Франции парировал представитель Сьерра-Леоне: поставка оружия в условиях конфликтов должна включать оценку рисков до передачи и проверку конечного пользователя для недопущения перенаправления самих вооружений и боеприпасов.Эту тему продолжил член китайской делегации: "Большой объём оружия продолжает поступать на поле боя, приводя к разрушительным последствиям. Хотелось бы повторить, что оружие может добиться победы в войне, но не добьётся прочного мира. Такие безответственные поставки оружия на поле боя лишь усугубят конфронтацию, затянут конфликт и приведут к страданиям целого региона. Необходимо сохранить стремление к консенсусу и установлению прочного мира".Дипломату пришлось вновь, как и неделю назад, опровергнуть обвинения со стороны американского коллеги в том, что КНР поставляет оружие России для применения в боях на Украине.А что касается самого конфликта, заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил: "Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа".Изначально американский лидер выдвинул ультиматум в 50 дней для достижения мирного соглашения по украинскому конфликту, а накануне сократил этот срок до 10 дней, угрожая в противном случае ввести санкции против РФ и её торговых партнёров.Призывы к миру от западных чиновников - это, конечно, хорошо, но в выступлении заместителя постоянного представителя Украины при ООН Кристины Гайовишин, закрывавшей заседание, не прозвучало и малейшего намёка на готовность Киева работать над поиском вариантов мирного урегулирования конфликта и достижением компромисса.Читайте также интервью американиста Дмитрия Дробницкого Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину

https://ukraina.ru/20250725/aleksandr-kramarenko-v-stambule-nametilsya-progress-po-gumanitarnym-voprosam-1065955274.html

https://ukraina.ru/20250302/1061478854.html

https://ukraina.ru/20250730/panika-otchayanie-i-neopredelnnost-tsaryat-v-belom-dome-pochemu-strategiya-trampa-po-ukraine-provalilas-1066171668.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, запад, дмитрий полянский, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, совбез оон, сша, оружие