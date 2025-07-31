"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии - 31.07.2025 Украина.ру
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"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии
"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии - 31.07.2025 Украина.ру
"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с западными лидерами часто не приносят конкретных результатов из-за принципиальных разногласий сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-07-31T18:09
2025-07-31T18:09
новости
россия
франция
владимир брутер
владимир путин
сергей лавров
эммануэль макрон
международные отношения
дипломатия
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"[Глава российского МИД Сергей] Лавров на 'Территории смыслов' сегодня высказывался по поводу беседы Путина с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, которая, на его взгляд, ничего не дала", – напоминает Брутер. Однако, по мнению эксперта, такие контакты важны сами по себе.Эксперт задается вопросом: "А зачем Путин говорил с Макроном? Лавров на этот вопрос тоже ответил, сказав, что у нашего президента есть принципы". Но эти принципы, как отмечает Брутер, могут вступать в противоречие с текущими задачами."Но ведь принципы необязательно совместимы с ходом СВО", – констатирует аналитик. Это создает определенные сложности в выработке единой стратегии.Брутер подчеркивает необходимость гибкого подхода: "Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда с другой стороны такого подхода нет и не будет". Это требует тщательного анализа каждого шага.Дипломатическая стратегия России должна учитывать как принципиальные позиции, так и текущие реалии, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
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новости, россия, франция, владимир брутер, владимир путин, сергей лавров, эммануэль макрон, международные отношения, дипломатия
Новости, Россия, Франция, Владимир Брутер, Владимир Путин, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, международные отношения, дипломатия

"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии

18:09 31.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ИСДМ "Земледелие" Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО
Работа ИСДМ Земледелие Центрального военного округа на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Переговоры президента РФ Владимира Путина с западными лидерами часто не приносят конкретных результатов из-за принципиальных разногласий сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"[Глава российского МИД Сергей] Лавров на 'Территории смыслов' сегодня высказывался по поводу беседы Путина с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, которая, на его взгляд, ничего не дала", – напоминает Брутер. Однако, по мнению эксперта, такие контакты важны сами по себе.
Эксперт задается вопросом: "А зачем Путин говорил с Макроном? Лавров на этот вопрос тоже ответил, сказав, что у нашего президента есть принципы". Но эти принципы, как отмечает Брутер, могут вступать в противоречие с текущими задачами.
"Но ведь принципы необязательно совместимы с ходом СВО", – констатирует аналитик. Это создает определенные сложности в выработке единой стратегии.
Брутер подчеркивает необходимость гибкого подхода: "Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда с другой стороны такого подхода нет и не будет". Это требует тщательного анализа каждого шага.
Дипломатическая стратегия России должна учитывать как принципиальные позиции, так и текущие реалии, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
28 июля, 13:45
Лавров рассказал о попытках Запада нанести стратегическое поражение России Украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
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