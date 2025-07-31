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"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии

"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии - 31.07.2025 Украина.ру

"Принципы необязательно совместимы с ходом СВО": Брутер про дилемму российской дипломатии

Переговоры президента РФ Владимира Путина с западными лидерами часто не приносят конкретных результатов из-за принципиальных разногласий сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-07-31T18:09

2025-07-31T18:09

2025-07-31T18:09

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"[Глава российского МИД Сергей] Лавров на 'Территории смыслов' сегодня высказывался по поводу беседы Путина с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, которая, на его взгляд, ничего не дала", – напоминает Брутер. Однако, по мнению эксперта, такие контакты важны сами по себе.Эксперт задается вопросом: "А зачем Путин говорил с Макроном? Лавров на этот вопрос тоже ответил, сказав, что у нашего президента есть принципы". Но эти принципы, как отмечает Брутер, могут вступать в противоречие с текущими задачами."Но ведь принципы необязательно совместимы с ходом СВО", – констатирует аналитик. Это создает определенные сложности в выработке единой стратегии.Брутер подчеркивает необходимость гибкого подхода: "Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда с другой стороны такого подхода нет и не будет". Это требует тщательного анализа каждого шага.Дипломатическая стратегия России должна учитывать как принципиальные позиции, так и текущие реалии, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".

https://ukraina.ru/20250728/1066057801.html

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новости, россия, франция, владимир брутер, владимир путин, сергей лавров, эммануэль макрон, международные отношения, дипломатия