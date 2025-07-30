https://ukraina.ru/20250730/torgi-u-parlamentskoy-gilotiny-zavtra-v-rade-mozhet-reshitsya-sudba-zelenskogo----1066153375.html

Торги у парламентской гильотины. Завтра в Раде может решиться судьба Зеленского

Торги у парламентской гильотины. Завтра в Раде может решиться судьба Зеленского - 30.07.2025 Украина.ру

Торги у парламентской гильотины. Завтра в Раде может решиться судьба Зеленского

Три последних дня 29-31 июля 2025 года выдаются в Верховной Раде Украину крайне насыщенными и драматичными. Парламент превращается одновременно в место для политических и чисто денежных торгов и в политический эшафот. Причем судьба решается для главных – парламента и президента.

2025-07-30T13:31

2025-07-30T13:31

2025-07-30T13:31

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Хотя формально будет решаться судьба двух так называемых антикоррупционных органов – Национального антикорупиционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Боясь антикоррупционных расследований в ближашем окуржении и превращения НАБУ и САП в органы американского аудита поставленной из США помощи Украине, ее просроченный недопрезидент Влдаимир Зеленский резко обрезал независимый статус двух антикоррупционных ведомств тем, что практически подчинил их себе, поставив их под контрль ему подконтрольной Генпрокуратуры. До это НАБУ и САП подчинялись только посольству США в Украине, где оно – и только оно! – верифицирует лобой майдан или протест. Ну и еще тем олигархам или чиновникам-ворам, которые занесут побольше денег. За заказ – уничтожить неугодного, обвинив его в коррупции.Теперь таким заказчиком становился как бы недоглава страны. В единственном числе.Про картонный майдан, который по заказу западных соросят и как бы демократических стран Запада образовася в Киеве и разных городах Украины, говорить не стоит. Потому что сам майдан этот не стоит и выеденного яйца. Любого у любого.У этого майдана нет двух главных задач – снести Зеленского и поменять курс страны. А без этого картонные скачки – это резвлечение на несвежем воздухе затхлой урбанистики. Либо для прекраснодушныих дебилов (таких там процентов 5-10), которые типа хотят перемен, либо для молодых политических гастарбайтеров-соросят, которые подъедались под сенью САП и НАБУ, а также западных фондов-грантодатеелй, осуществлявших контроль за украинской властью под видом "борьбы за демократию и с коррупцией".Но никакого отношения к защите демократии и – тем более – к борьбе с коррупцией картонный майдан отношения не имел, не имеет и иметь не будут. Его еще поюзают какое-то время для закрепления нужных результатов, а потом он загнется сам по себе, когда прекратят поступать деньги в корытце с краниками для страждущих, с которых все нынешние майдауны по мелочи и харчуются свечера, а потом сутра орут и скачут...Но тем не менее Зеленский как бы под давлением мировой демократической общественности и под угрозой лишения западного финансирования (это та западная подлость, которую он не учел) вернул скандальный закон в Раду, и теперь та 31 июля должна его рассмотреть.Все сразу завопили, что демократия и угроза безденежья победили "диктатора Зеленского" и что пришел егое смертный политический час. А вот тут, как говорят тинэйджеры, с хрена ли так думать и кто так решил?Хитрая уловка Зеленского заключается в том, что он:а) якобы захотел очистить анотикоррупционные органы от российских агентов (тут он обгадился по полной – тема, что называется, не зашла совсем);б) теперь якобы усиливает полномочия НАБУ и САП, чтобы те успешнее выполняли возложенные на них функции и давили коррупцию.На самом же деле не функции НАБУ и САП важны в испрвенном законе (если он будет подправлен и переголосован), а то, кому они будут подчинены. Зеленский, напоминаюю, подчинил эти якобы не зависмые органы себе. И если это не будет переголосовано, а функции САП и НАБУ будут усилены, то получится, что Зеленский сам себе функции усилил. Через генпрокурора он после 31 июля сможет закатать в антикоррупционный асфальт любого. И на законных основаниях.Так что депутаты и общественники должны быть бдительными и смотреть, кому будут подчинены САП и НАБУ.Потому сейчас и торгуются в Раде. То депутаты допускают исправленный закон до рассмотрения, то якобы нет. И от того, состоится ли рассмотрение закона и в каком виде, и будет зависеть судьба. И САП с НАБУ, и борьбы с коррупцией, и политиков-оппонентов Зеленского, на кого он даст команду "фас", и даже – в это трудно поверить, но факт ­– судьба самого Зеленского на нынешней его должности.Да-да, борьба за закон о САП и НАБУ неожиданно превратилась в канат у эшефота, за который стороны притягивают друг друга под гильотину. Либо сторонники Зеленского обезглавят своих оппонентов и получат дополнительное подтверждение "ярлыка на княжение" из рук западных кураторов. Либо антизелебобики уничтожат полномочия Зеленского и подсадят его не еще больший кукан зависимости и от Запада, и от себя, любимых и выполняющих волю этого самого Запада.А вся эта возня вокруг закона с майданами, приостановками финасиования и демократическим возмущением окажется всего лишь таким запутанным средством, чтобы поставить Зеленского под еще бОльший контроль. Запада, руземеется. Теперь он, опущенный и опозоренный, но оставленный на должности, и помыслить не сможет, чтобы вякать что-либо в противовес Западу. И уже тем более отказываться от выполнения главной функции, за что его и держат на посту, – воевать с Россией.Многим кажется, что Зеленского будут снимать. И что ему уж нашли замену в лице того же экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, по поводу которого якобы нужные люди уже встерчались и "терли" условия и обстоятельства рокировки. Конечно, такой вариант тоже не исключен. Зеленский с каждым днем демонстриурет образчики такой неадекватности, что санитары в дурках морщатся. И его стоит поменять. Но на кого?!И это только видимая картинка подковерных процессов и реального расклада сил. Как верхушка айсберга. Многие утверждают, что Зеленского просто не на кого менять. И потому что почти каждый их потенциальных сменщиков и Зеленский – это, как говорится, обое рабое. Все – государственные преступнки, у которых руки по локоть в крови собственного народа, все – воры, все – коррупционеры, все совершили преступления против человечности и человечества, все – авторы геноцида против сосбтвенного народа и Донбасса уж точно.Для Запада такая запятнанность укро-политиков вроде бы выгодна – всех их легко будут держать на кукане компромата. Как сейчас Зеленского. Однако если для переговоров и подписания документов понадобится более-менее "чистый", то среди этих погромщиков и убийц такого не сыскать. И не отмыть по быстрячку. И это реальная проблема, если иметь в виду переговоры с Москвой.Но, с другой стороны, Зеленский еще не до конца загрузился кровавым негативом. Кроме того, он все же исправно выполняет задачу Запада – воюет с Россией и не собирается сбавлять обороты, потому что мир для него и его окружения – это политическая смерть.Так зачем же, спрашивается, менять коня и придурка, если они пашут?На этом основании некоторые обозреватели даже делают выводы, что Зеленский сам затеял всю это возню, чтобы доказать свою дееспособность и после скандала получить еще больше власти для управления внутри страны. И, конечно же, для монопольного разворовывания той помощи, которая поступает в Украину.Оно и правда: зачем ему делиться? Да и западным контрагентам, работающим под откаты с Украины, лишние звенья, с которыми нужно делиться, ни к чему.О последних событиях на Украине - в статье Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, трамп и зеленский, рада, запад, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, сап, набу