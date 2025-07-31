https://ukraina.ru/20250731/durilki-kartonnye-zelenskiy-spasoval-pered-zapadom-i-pokatilsya-vniz-itogi-31-iyulya-1066235650.html

"Дурилки картонные": Зеленский спасовал перед Западом и покатился вниз. Итоги 31 июля

"Дурилки картонные": Зеленский спасовал перед Западом и покатился вниз. Итоги 31 июля - 31.07.2025 Украина.ру

"Дурилки картонные": Зеленский спасовал перед Западом и покатился вниз. Итоги 31 июля

Владимир Зеленский подписал закон о возвращении НАБУ и САП неподконтрольности украинской власти

2025-07-31T17:00

2025-07-31T17:00

2025-07-31T17:00

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

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О подписании закона, возвращающего Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре отобранную у них ранее неподконтрольность власти Владимир Зеленский сообщил в дневном обращении."Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Как только подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно – за основу и в целом", — заявил Зеленский.Само голосование за документ, по словам Зеленского, показало, что нет "никаких сомнений" в том, что "Украина является демократией", а также то, что "государство прислушивается к общественному мнению"."Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", — также сообщил Зеленский.Ранее украинский парламент 331 голосами "за" поддержал законопроект №13533, возвращающий НАБУ и САП. При этом во время обсуждения некоторые депутаты высмеяли коллег, в первую очередь — из фракции партии власти.Так, нардеп депутатской группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что ей смешно видеть в зале пленарных заседаний Рады "большую борьбу, особенно со стороны тех, кто предоставил голоса за постыдные правки и проголосовал за этот (о лишении НАБУ и САП неподконтрольности власти – Ред.) постыдный законопроект"."Поэтому переобуться в воздухе и натянуть на себя одеяло – этому ещё нужно поучиться. Это мастерство, которое не пропьёшь", – отметила Скороход.Она заявила, что все народные депутаты "уже давно не субъектные, а объектные кнопки", которым "всё спускается", а те – поддерживают инициативы властей.После голосования глава появилось фото фракции партии власти "Слуга народа" Давида Арахамии. На фото Арахамия и ещё один нардеп — Александр Марковский — держали в руках картонку. На картонке была надпись: "Мы с народом: за 13533 восстановленное доверие"."Рада поддержала и в целом законопроект по НАБУ. За 331 голос. На фото — "Слуги народа" Александр Марковский с главой фракции Арахамией. Они сделал кульбит и полностью отменили решение об ограничении полномочий НАБУ и САП, которое сами и приняли чуть больше недели назад", — прокомментировал эту фотографию бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Схожим образом попыталась попиариться и народный депутат Марьяна Безуглая, которую уже после голосования за законопроект №13533 жёстко раскритиковали коллеги за поведение."Сегодня была на протестах, кричали и спрашивали", — подписала она фото, сделанное у стен Рады.На фото была изображена Безуглая с одной из митингующих. В руках у них была картонка с надписью "Украина сильная, когда честная".Примечательно, что с картонками в руках выходили на акции протеста против ограничения властью полномочий НАБУ и САП украинские грантовые активисты и им сочувствующие. Таким образом Арахамия и партия власти попыталась показать, что она выступает на стороне украинского народа, под которым понимались в первую очередь митингующие."После "акций протеста" в Украине словосочетание "дурилка картонная" заиграло новыми красками и приобрело новый смысл", — прокомментировал эти акции украинский историк и политолог Константин Бондаренко.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" заявил, что голосование за восстановление полномочий НАБУ и САП можно считать переломным для власти Зеленского."Банковая за эти четыре года, впервые потерпела аппаратное/публичное поражение, из которого до сих пор пытаются выйти, выдумывая разные манипуляции. При этом главы САП и НАБУ почувствовали за собой огромную силу, и теперь будут атаковать власть в любой момент. Есть информация, что многие западные лобби дали добро на план ослабления Зеленского, а значит окружение президента начнут массово "садить на пидозры" (предъявлять подозрение в совершении правонарушений — Ред.), а соросята смогут выторговать себе огромные ништяки", — отмечалось в публикации канала.Авторы "Легитимного" указали, что теперь дела у Зеленского и окружения пойдут вниз."Наш источник сообщает, что именно прокол в кейсе НАБУ/САП, можно считать как переломный момент во всей восходящей Зе-истории. Теперь только "вниз"", — подытожили авторы "Легитимного".Прокомментировали голосование в Верховной Раде и в России."Собственно, что мы видим? Слухи о вседозволенности Зе и его дружбе с Трампом оказались сильно преувеличенными. НАБУ и САП – это, скорее соросиные структуры, которые очень любят в Брюсселе и либералы. И тут либо Трампу глубоко плевать на эти туземные разборки, либо он тоже считает, что два мешка компромата лучше, чем один", — указал политолог Юрий Баранчик.По его словам, "теперь самое интересное, что будет дальше"."По логике вещей, НАБУ будет на коне и сможет пользоваться карт-бланшем, который возник хотя бы временно. Поскольку вся эта дурость с попыткой отменить данные институции началась из-за того, что НАБУ подобралась к "кошельку" Зе, Тимуру Миндичу – и вроде как есть даже записи самого Зе, обсуждающего разную коррупцию, то стоит ожидать возникновения разных уголовных дел по периметру "пересидента Украины"", — отметил политический эксперт.По мнению Баранчика, у Зеленского небольшой выбор."После чего у Зе возникнет простой вариант – сражаться до конца, или понять, что будет дальше, и вести себя тихо. Не просить денег громко, носить костюм, или уйти. Пусть в почётную отставку, но живым. Не исключено, что крайним сделают Ермака. От чего сам Зе вздохнёт с облегчением", — указал политолог.Он также задался вопросом о будущем Украины в целом."Вопрос, в рамках какого проекта это всё происходит. Перехода к договорному формату с Россией, или замены поистрепавшегося и прококаиненого флага на нечто более свежее", — отметил он.Пока же в Службе безопасности Украины пытаются оправдаться за задержания сотрудников НАБУ, в частности, руководителя группы детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова."В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, касающаяся задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, будто данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а из-за политических мотивов. Все слухи о том, что якобы Р. Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности", — заявила СБУ 31 июля.По информации спецслужбы, Магамедрасулов якобы поддерживал связи с живущими в РФ родственниками и даже выступал "посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (Республика Дагестан)".Ранее, 30 июля, издание "Украинская правда" сообщило о том, что задержанный 21 июля сотрудниками СБУ Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95". Миндича считают одним из "кошельков" самого Зеленского,, а также главы Офиса президента Андрея Ермака. 22 июля суд арестовал Магамедрасулова на 60 суток. Как заявил находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский, приказ на задержание Магамедрасулова принимал лично Зеленский.Подробнее о новом законе — в статье Павла Котова "Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака".

https://ukraina.ru/20250731/pod-radoy-miting-v-rade---demarsh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1400-31-iyulya--1066219430.html

https://ukraina.ru/20250731/chasov-yar-osvobozhdn-tramp-oskorblyaet-i-grozit-emu-napominayut-o-mrtvoy-ruke-glavnoe-na-utro-31-iyulya-1066202941.html

https://ukraina.ru/20250730/ukraina-priznaet-ubiystvennoe-polozhenie-vsu-zapad-otkryto-otkazyvaetsya-ot-zelenskogo-itogi-30-iyulya--1066176192.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, давид арахамия, андрей ермак, россия, украина, запад, набу, сап, рада