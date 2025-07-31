https://ukraina.ru/20250731/bezvozvratnye-poteri--722-tysyachi-chelovek-pavliv-o-tom-pochemu-bumazhnyy-million-ne-spaset-front-vsu-1066155911.html

Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ

Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ - 31.07.2025 Украина.ру

Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ

Анализ реальной численности украинской армии показывает вопиющее расхождение с официальными данными. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-31T05:00

2025-07-31T05:00

2025-07-31T05:00

новости

киев

михаил павлив

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

потери всу

потери всу на сегодня

разгром всу

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059842940_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_1cd9c94bcf585d95999e06ad769d6c5c.jpg

"Бумажный миллион, о котором Киев говорил почти два года, давно превратился в прах", — констатирует эксперт. По его расчетам, на передовой находится не более 300–500 тысяч бойцов вместо миллиона солдат ВСУ, который есть лишь на бумаге.Детализация цифр показывает: "Из 1,45–1,56 миллиона мобилизованных безвозвратные потери составили около 722 тысяч человек". Это оставляет в строю лишь 730–840 тысяч, из которых на линии фронта — максимум 210 тысяч."Фронт держится только за счет постоянного маневрирования резервами", — подчеркивает Павлив. Это приводит к оголению второстепенных участков и снижению общей устойчивости обороны."Когда я смотрю на эти цифры, я понимаю: ВСУ держатся из последних сил", — резюмирует аналитик.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".

https://ukraina.ru/20250730/modernizirovannye-ak-i-droboviki-gladkostvolki-1066137964.html

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, потери всу на сегодня, разгром всу, мобилизация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, резервы, главные новости, война, война на украине, военный эксперт, эксперты