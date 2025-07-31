https://ukraina.ru/20250731/bezvozvratnye-poteri--722-tysyachi-chelovek-pavliv-o-tom-pochemu-bumazhnyy-million-ne-spaset-front-vsu-1066155911.html
Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ
Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ - 31.07.2025 Украина.ру
Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ
Анализ реальной численности украинской армии показывает вопиющее расхождение с официальными данными. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-31T05:00
2025-07-31T05:00
2025-07-31T05:00
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"Бумажный миллион, о котором Киев говорил почти два года, давно превратился в прах", — констатирует эксперт. По его расчетам, на передовой находится не более 300–500 тысяч бойцов вместо миллиона солдат ВСУ, который есть лишь на бумаге.Детализация цифр показывает: "Из 1,45–1,56 миллиона мобилизованных безвозвратные потери составили около 722 тысяч человек". Это оставляет в строю лишь 730–840 тысяч, из которых на линии фронта — максимум 210 тысяч."Фронт держится только за счет постоянного маневрирования резервами", — подчеркивает Павлив. Это приводит к оголению второстепенных участков и снижению общей устойчивости обороны."Когда я смотрю на эти цифры, я понимаю: ВСУ держатся из последних сил", — резюмирует аналитик.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
https://ukraina.ru/20250730/modernizirovannye-ak-i-droboviki-gladkostvolki-1066137964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Безвозвратные потери — 722 тысячи человек: Павлив о том, почему "бумажный миллион" не спасет фронт ВСУ
Анализ реальной численности украинской армии показывает вопиющее расхождение с официальными данными. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив