https://ukraina.ru/20250723/bez-svyazi-no-s-dronami-kak-tula-zhivet-bez-mobilnogo-interneta-1065758451.html

Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета

Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета - 23.07.2025 Украина.ру

Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета

В Туле и области ежедневно отключают мобильный интернет, что парализует жизнь: магазины не принимают карты, работники сфер услуг и торговли теряют доходы. Реклама оператора с "вездесущей" связью выглядит издевкой. Жители задаются вопросом: действительно ли отключения помогают против дронов? А главное — какой ценой?

2025-07-23T07:06

2025-07-23T07:06

2025-07-23T07:06

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монако

россия

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Как быть, когда по экранам показывают одно, а на улице совсем другое? Одна эффектная блондинка, известная по песне про солнце в Монако, снялась в рекламе оператора сотовой связи. Включаешь телевизор - в перерывах телепередач она путешествует по разным регионам России, и везде ее донимают телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Вот такая хорошая связь, что везде она есть. И она огорчена, расстроена и зла: не отдых, а так себе, достали!- Куда же уехать от этой связи? - негодует она с борта яхты в море, разводя руками широко в стороны. А представитель оператора подкрадывается сзади, хлопает ее по плечу и отвечает в трубку телефона: никуда, Люся, потому что даже тут этот оператор "ловит".В Тулу, Люся, в Тулу надо ехать, чтобы скрыться от связи! Это не так далеко от Москвы - два с лишним часа на поезде или в два раза дольше из-за ремонта дорог на автомобиле. Вот так отвечают ей туляки, которые видят эту рекламу, и каждый раз ухмыляются: для кого это снято? Для москвичей? "Помни, друг, Тула - тоже юг", хоть и не Монако.Действительно, приблизительно с мая в Туле и области ежедневно и еженощно выключают мобильный интернет. Графика, естественно, никакого нет. Если глава региона в телеграм-канале объявляет об опасности атаки беспилотников (несколько раз в день), прочитать это смогут только те, кто подключен к вай-фаю от проводного интернета. Сирены включают не во всех районах, и то при угрозе ракетной атаки.С другой стороны, можно и вообще ничего не объявлять. Местные жители сами понимают, каким будет день, если с утра не работает навигатор, магазины принимают только наличку, ценник на такси вырастает в несколько раз, а водители коммерческих маршруток или устраивают аттракцион невиданной щедрости, осуществляя перевозки пассажиров бесплатно, или выгоняют, как это чаще делают иностранные незаменимые специалисты, то есть те, кого мы называем "мигранты"...МагазиныВ первые дни без мобильного интернета на центральной улице Тулы позакрывались небольшие магазинчики. Продавцы могут принять оплату или наличкой, или переводом. Но переводом оплатить не получится, потому что без мобильного интернета нельзя зайти в личный кабинет своего банка. Наличку многие уже давно в руках не держали.Движение налички труднее отследить, это серая зона для налоговой. Ох как возмущались водители общественного транспорта в Симферополе, когда в 2020 году им впервые навязали электронный способ оплаты за проезд! Потому что от наличных денег можно было отщипнуть в карман, а от электронных - нет. И так в Крыму, в принципе, было почти повсеместно. Но Крым-то только с 2014 года в составе России, там был переходный период. Тула же с 1146 года остается в родной гавани.В Туле не все сетевые крупные магазины перешли на проводной интернет. Поэтому купить продукты или просто питьевую воду можно за купюры. Чтобы получить наличку, нужно отстоять очередь в банкомате. По рассказам очевидцев, иногда бывает и такое, что в вечернее время у банкоматов выстраивается очередь человек в тридцать."Как будто не знают, что интернета нет", - комментируют туляки.Знают, просто днем работают, а держать наличные деньги банально не хотят. На них в электронных маркетплейсах ничего не купишь. И еще один нюанс. Некоторые банкоматы могут выдавать наличные суммы только кратные 5 тысячам рублей. То есть, если на карточке денег меньше, налички вам не видать.Один строитель рассказал, как ему приходится экстренно докупать какие-то стройматериалы. По контракту все же прозрачно: вот договор, вот счет, вот оплата. Наличных денег он на руках не держит. Однажды чего-то не хватило или не успели привезти, а сроки горят.- Или наличка, или перевод, - говорит продавец на строительном рынке.- Интернета нет, перевод не работает, мне нужен обязательно электронный документ, - говорит он.И никак решить задачу не получится. Пришлось звонить заказчику (а дозвониться в периоды отключений, как вы догадываетесь наверное, тоже не сразу и не с первого раза получается) и просить, чтобы он сам перевел такую-то сумму на такой-то счет.ТаксиТуляк Михаил - профессиональный таксист, водитель со стажем и огромным количеством положительных отзывов. Несколько лет он удерживал разные позиции в рейтинге ТОП-10 лучших водителей региона по версии одного из популярных сервисов. Сейчас, рассказал он "Украине.ру", работа встала - "сижу дома, интернета нет".Каждый день Михаил встает в 5:30. Каждые двадцать минут он проверяет оба мобильных телефона с разными сим-картами. Без доступа к сети он не сможет в городе принять заказ. Бывает, что он нажимает кнопку "принять" из дома (по домашнему вай-фаю), но приходится, как правило, ехать за пассажиром столько же километров, сколько займет сама поездка. Потому и цены на такси выросли - фактически, таксист за один заказ выполняет двойную работу, во что уже закладывает расходы на амортизацию автомобиля. Вечером для пассажира поездка в 10-12 километров может обойтись в 3500-4000 рублей вместо приблизительно 700 рублей в те дни, когда интернет работает исправно.Например, несколько раз бывало такое, что после заказа Михаилу приходилось возвращаться домой - подключаться к домашней сети, чтобы взять следующий заказ. В городе есть точки бесплатного интернета, но они, как правило, сосредоточены в центре, а большая часть заказов - спальные районы. А некоторые разрекламированные бары и кофейни ограничили сигнал бесплатного вай-фая таким образом, что он доступен только внутри для посетителей. В городе можно встретить написанные от руки объявления на пунктах выдачи заказов: "Wi-Fi не раздаем!"Или все строится на доверии.- Везу девушку-пассажира на завод, смотрю - у нее оплата наличкой. А у меня бумажных денег на руках тысячу лет не было. Перевести она не может - связи в этом районе и подавно нет. Ладно, говорю, вот мой номер телефона, вечером 500 рублей из дома переведете.- И расплатилась?- Да.- А если бы не перевела?- Остался бы без 500 рублей с потраченным временем и бензином.Не спи спокойноПомните рекламу: "Заплати налоги и спи спокойно". Так вот отключение интернета и в этой связи тоже приносит существенные убытки. И работникам и государству.Помимо пассажиров таксисты развозят заказы из магазинов бытовой техники. Однажды Михаил прибыл на точку за заказом, и полчаса не мог его забрать. Сотрудники отказывались давать ему доступ к сети, чтобы он смог оформить в приложении свою работу как полагается, ссылаясь на распоряжение руководства. Таким образом, заработать не смогли ни перевозчик, ни продавец. Убытки? Однозначно.Это хорошо, если в такси вас везет местный и опытный водитель. Приезжие и мигранты (которым вроде бы запретили работать в Туле в такси, но каким-то образом они продолжают кататься) чаще отказываются брать заказы, потому что навигатор не работает, а город они не знают. Возникает повышенный спрос, который тоже ведет к росту цен. Спасибо, как говорится, им за их незаменимость.Без работы нет заработка. Михаил говорит, что в этом месяце из-за отключений не смог заработать чистыми приблизительно 88 тысяч рублей. Он работает официально, никаких серых схем, платит налоги. Кстати, только он один такой в этом месяце заплатил приблизительно 1600 рублей налогами. По его подсчетам, это в три раза меньше, чем обычно.По данным из открытых источников, в Тульской области в такси зарегистрировано около полутора тысяч автомобилей. Если каждый водитель в месяц не доплатит налогами хотя бы тысячу рублей, государство не получит в месяц до 1,5 миллионов рублей.Удерживать рейтинг Михаилу становится труднее. За то, что у него, как и у всех, нет стабильного доступа к сети, сервисы списывают внутренние баллы. Приходится обращаться в техподдержку и каждый раз объяснять, что он не виноват, а просто заложник ситуации. Кто-то идет на встречу, кто-то - нет.Любой транспортНе только сфера такси страдает, отключения мобильного интернета осложнили работу экстренным службам. Водители "скорой" помощи пользуются услугами того самого оператора, который рекламирует Люся, рассказывают туляки.Коллега Михаила поведал нам, что его знакомые работают водителями на "скорой". Им выдали, разумеется, рабочие сим-карты "от Люси". Когда отключают мобильный интернет, они не могут воспользоваться навигатором, который и пробки показывает, и оптимальный маршрут по времени прокладывает. Насколько драгоценно для пациентов время не надо объяснять.В общественном транспорте работают валидаторы. Можно расплатиться и банковской карточкой, и "тройкой", как в Москве. В первые дни отключений это не всегда срабатывало, но сейчас что-то изменилось, и оплата проходит. Но в долг.Один знакомый по моей просьбе ради эксперимента расплатился за проезд в маршрутке (только в Туле их называют "лайнами") карточкой с нулевым балансом. Оплата прошла вечером, а ночью, когда интернет появился, он получил сообщение от банка: нижеуказанная операция (-31 рубль) была проведена по карте, статус - в обработке.Например, в субботний день вы захотели погулять в центральном парке. Вдруг выключили интернет. Нет наличных денег - нет развлечений, нет ресторанов и кафе. А если прогулка затянулась до полуночи, то домой вы уже вряд ли уедете. Такси будет стоить очень дорого. Общественный транспорт не ходит, а электросамокат или велосипед взять в аренду не получится - нет интернета.Уехать из Тулы или приехать в Тулу - та еще задача. За неделю билет на электричку взять как правило получается с треском. Или плохие места в морально устаревших лет на 50 вагонах или мест нет, или время неудобное. А ехать два часа и сорок минут, подогнув колени и съежившись между двумя пассажирами за более чем тысячу рублей - нет уж, спасибо.При посадке проводник проверяет документы и вносит пассажира в электронную базу. Если поезд проходящий, то это очень нужно для того, чтобы на следующей станции кто-то смог купить билет на свободное место. В случае с отключениями интернета проводники просто проверяют документы.Дроны есть, интернета - нетВ тульских соцсетях периодически происходит перекличка: есть мобильный интернет, или нет. Подписчики уже устали принимать участие в этом флешмобе и констатируют: смысл отвечать, его нет два месяца.- Не работает, но лучше без мобильного интернета, чем с кружащими над головой дронами, - пишут одни.- Лучше с интернетом и без дронов, - пишут другие.- Лучше без дронов и с интернетом. Но такого счастья нам не положено, поэтому у нас с дронами и без интернета, - пишут третьи.- А как быть, если нет инета, а дроны как прилетали, так и летят? - спрашивают четвертые.Четвертых я прекрасно понимаю. Зашел однажды ко мне в гости друг-ветеран. Сидим на улице, общаемся. Интернета нет. Он задумчиво смотрит в небо (привычка), достает телефон и, как полагается законопослушному и добропорядочному гражданину, звонит в 112.- Беспилотник, высота такая-то, в сторону Москвы, наблюдаю с такого-то адреса, - говорит он в трубку.Через какое-то время ему перезванивают из полиции и просят явиться для дачи письменных объяснений в отдел. Он отказывается - нет ноги, потерял в боях. Тогда через час полиция приезжает сама, оперативник заполняет документы, и вздыхает:"Понимаете, ну не могу я позвонить и направить на дрон ПВО".Через пару недель тотальных отключений интернета сижу один, смотрю на ночное небо - вон, один дрон летит… За ним следом второй… И думаю: ПВО полицейский не направит, поэтому вся надежда только на расчеты ПВО.Вообще, идея глушить мобильный интернет обсуждалась в соцсетях профильными специалистами (всякие телеграм-каналы разработчиков и производителей БПЛА, околовоенных блогеров) еще с прошлого года. Тогда в обломках украинских дронов эксперты разглядели слоты для сим-карт и LTE-модемы. Эта находка привела к выводу о том, что противник корректирует беспилотники вручную при подлете к цели с помощью мобильного интернета."Может вместо Ютуба полезнее было бы мобильный интернет вырубать во время налетов не только в Крыму и Севастополе? Ниче, пережили бы, поняли бы. Причем, что законодательно, что физически сделать это можно очень быстро", - предлагали авторы канала "Месть доброй воли"."Дроны такие украинцы применяют два года. То есть я опубликовал такой дрон в сентябре 23-го у себя на канале. А применяется он где-то с лета 23-го года. Применялись они для диверсий в нашем тылу. Это коптеры, которые диверсанты заносили на территорию близкую к каким-то военным объектам и запускали. Собственно, поэтому РЭБ на них и не действует, что он же управляется через мобильный интернет. То есть, если мобильный интернет есть, то какой РЭБ? Это нужно выключать мобильный интернет, как это делали во время парада, например", - говорил в эфире "Комсомольской правды" разработчик БПЛА Сергей Товкач."Это не убер технология. Просто странно что за год такую очевидную дыру не закрыли. Никто не умрет если мобильный интернет (не голосовая связь!) в отдельно взятом секторе выключится на 15 минут. Но у нас мирное время…", - комментировал тульский "Разработчик БПЛА" в январе 2025 года.Я же не специалист, и ориентируюсь только по рассказам друзей и знакомых, и по тому, что вижу сам своими глазами. Пока что лично мне непонятно, почему мобильного интернета нет, а дроны могут спокойно летать и без мобильного интернета с машинным зрением или спутниковой навигацией… По рассказам очевидцев, не всегда мера приводит к положительному результату.И почему должны были пройти полгода между предложениями и реализацией, насколько это своевременно, и вообще - есть ли от этого какая-то польза? Неужели противник настолько "тупой", что не адаптируется к контрмерам?Некоторые дончане говорят: это война потихоньку накрывает регионы. А я с этим категорически не согласен. Оружейная столица - это плакаты на каждом шагу про "служи в родной 106-й", заметное преобладание женщин на улицах, оборонные предприятия, огромное количество семей участников спецоперации, трагические истории и мучительные ожидания вестей от близких и родных. Плюс технологически Донецк из-за украинской агрессии в 2014 году отстает от Тулы на десять, а то и поболее, лет. В общем, интернет - это не роскошь, не комфорт, а умный и безопасный город, автоматизация производства, рабочие места и в принципе неотъемлемая часть экономики."Без воды, согласись, жить хуже", говорят они. Согласен. Но если бы цифровая платформенная революция, к которой призывает наш президент Владимир Путин, произошла бы уже вчера, а не к 2030 году по плану, из-за отключений мобильного интернета и связи не было бы ни воды, ни электричества и в Туле.Это как с производством электричества: можно долго, изнурительно, но надежно крутить динамо-машину, а можно построить высокотехнологичную атомную электростанцию. Непонятно, как могут некоторые бородачи, называющие себя философами, призывать к деурбанизации, а модернизацию и прогресс называть злом, если это идет в разрез с национальной политикой. Призыв к традиционализму из уютной квартиры с интернетом внутри МКАДа - это призыв к средневековью и динамо-машине. Путин зовет народ в будущее, а эти философы - в огород.Так и поспорил с одним столичным экспертом по всем вопросам. Он говорит, что этот бородач - прям гений, все его знают и восхищаются остротой его ума. Я, как практичный туляк, твердо знаю: оружейной столице толку от него, как с козла молока, популярен он только внутри своей тусовки, и зря он мнит себя мозгом нации. Ну, спроси на улице: вы знаете такого-то, что он сделал, и почему ему надо поставить памятник?Шутка ли, но недоразвитый интернет и недовыполненный план по цифровизации экономики пока что наносят ущерб от отключений интернета не таким ощутимым. Хотя от этого уже страдают работники сфер услуг и торговли, а бюджеты недополучают средства от налоговых поступлений.И здесь, в первую очередь, главное, найти ответ на вопрос: существует ли баланс между эффективностью отключений интернета и ущербом экономике? Если перекос в пользу второго, то, наверное, нужны другие меры? Или я не прав?О том, как на Украине развивается отрасль беспилотной авиации и как этому необходимо противостоять России - в статье Геннадия Алёхина "Беспилотники ВСУ наносят удары по регионам России. Как решить эту проблему"

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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