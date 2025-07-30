https://ukraina.ru/20250730/ukraina-budet-poluchat-krokhi-knutov-rasskazal-pochemu-novye-postavki-patriot-ne-spasut-vsu-1066117318.html

"Украина будет получать крохи": Кнутов рассказал, почему новые поставки Patriot не спасут ВСУ

"Украина будет получать крохи": Кнутов рассказал, почему новые поставки Patriot не спасут ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру

"Украина будет получать крохи": Кнутов рассказал, почему новые поставки Patriot не спасут ВСУ

Уничтожение четырех пусковых установок Patriot за неделю стало возможным благодаря их демаскировке после пуска ракет и комплексной работе разведки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-30T05:40

2025-07-30T05:40

2025-07-30T05:40

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"Каждый комплекс демаскирует себя после того, как производит пуск. Грамотное наблюдение, радиотехническая разведка, оптическая разведка со спутников, можно быстро определить координаты местонахождения пусковой установки", – объяснил эксперт механизм обнаружения целей.Кнутов подчеркнул проблему нехватки ракет для этих систем: "Вопрос не столько в самих комплексах, сколько в ракетах. На сегодняшний день примерно производится около 600 ракет для этих систем ПВО". Он отметил, что даже приоритетные поставки не решат проблему Украины: "Украина, даже если ее будут обеспечивать приоритетно, все равно будет получать крохи".Эксперт также упомянул о других системах ПВО: "Сегодня на Украине есть франко-итальянский комплекс SAMPT/T. Его называют европейским Patriot... Но уже несколько месяцев этот комплекс не применяется из-за того, что нет ракет", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250729/1066115653.html

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