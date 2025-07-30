"Украина будет получать крохи": Кнутов рассказал, почему новые поставки Patriot не спасут ВСУ
Уничтожение четырех пусковых установок Patriot за неделю стало возможным благодаря их демаскировке после пуска ракет и комплексной работе разведки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Каждый комплекс демаскирует себя после того, как производит пуск. Грамотное наблюдение, радиотехническая разведка, оптическая разведка со спутников, можно быстро определить координаты местонахождения пусковой установки", – объяснил эксперт механизм обнаружения целей.
Кнутов подчеркнул проблему нехватки ракет для этих систем: "Вопрос не столько в самих комплексах, сколько в ракетах. На сегодняшний день примерно производится около 600 ракет для этих систем ПВО".
Он отметил, что даже приоритетные поставки не решат проблему Украины: "Украина, даже если ее будут обеспечивать приоритетно, все равно будет получать крохи".
Эксперт также упомянул о других системах ПВО: "Сегодня на Украине есть франко-итальянский комплекс SAMPT/T. Его называют европейским Patriot... Но уже несколько месяцев этот комплекс не применяется из-за того, что нет ракет", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Reuters: ВСУ пришлось отложить несколько важных операций из-за отключения Starlink" на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:59Армия без солдат: "поголовье боевиков ВСУ стремительно сокращается"Согласно данным украинского издания "Последний бастион", реальная численность личного состава Вооруженных сил Украины на передовой не превышает 300 тысяч военнослужащих, что втрое меньше официальных заявлений Киева о "миллионе штыков". Об этом 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
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