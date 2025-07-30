https://ukraina.ru/20250730/novye-voyny-ne-vyigryvayutsya-tolko-na-bagazhe-proshlykh-konfliktov-politolog-o-glavnom-faktore-pobedy-1066164206.html

"Новые войны не выигрываются только на багаже прошлых конфликтов": политолог о главном факторе победы

"Новые войны не выигрываются только на багаже прошлых конфликтов": политолог о главном факторе победы - 30.07.2025 Украина.ру

"Новые войны не выигрываются только на багаже прошлых конфликтов": политолог о главном факторе победы

Несмотря на технологический прогресс, морально-психологическая подготовка войск остаётся ключевым фактором победы в современных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-30T15:14

2025-07-30T15:14

2025-07-30T15:14

новости

украина

запад

нацизм

война

конфликт

бпла

технологии

солдаты

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062291407_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6624b513975ff1b56461e88e1257d3ac.jpg

Однако он подчёркивает: "Оказалось так, что человеческий фактор на войне имеет ключевое значение. Территорию можно взять под контроль только тогда, когда туда зашли твои солдаты".По мнению Багдасаряна, современные западные армии утратили традиционные боевые качества. "Запад никогда не любил воевать сам. А современный постмодернистский Запад — это вообще не про войну", - констатирует политолог. В то же время он отмечает преимущество России в этом вопросе: "В плане воинского духа у нас есть преимущество перед Западом".Эксперт предупреждает об опасных тенденциях: "Поэтому они будут пытаться сдвинуться в сторону нацизма". Он проводит историческую параллель: "Нынешняя система власти на Украине – это как раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу"."Побеждает тот, чьи бойцы проявляют героизм", - резюмировал Багдасарян, подчёркивая, что никакие технологии не заменят мужества и самопожертвования солдат.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.

https://ukraina.ru/20250730/yadernoe-oruzhie-ne-garantiruet-rossii-zaschitu-ot-voennoy-agressii-zapada--bagdasaryan-1066159887.html

украина

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, нацизм, война, конфликт, бпла, технологии, солдаты, главные новости, европа