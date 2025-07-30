"Новые войны не выигрываются только на багаже прошлых конфликтов": политолог о главном факторе победы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Несмотря на технологический прогресс, морально-психологическая подготовка войск остаётся ключевым фактором победы в современных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Как показывает практика, только на багаже прошлых войн новые войны не выигрываются. Да, развитие беспилотников и других технологий показывает, что боевые действия могут меняться", - отмечает эксперт.
Однако он подчёркивает: "Оказалось так, что человеческий фактор на войне имеет ключевое значение. Территорию можно взять под контроль только тогда, когда туда зашли твои солдаты".
По мнению Багдасаряна, современные западные армии утратили традиционные боевые качества. "Запад никогда не любил воевать сам. А современный постмодернистский Запад — это вообще не про войну", - констатирует политолог.
В то же время он отмечает преимущество России в этом вопросе: "В плане воинского духа у нас есть преимущество перед Западом".
Эксперт предупреждает об опасных тенденциях: "Поэтому они будут пытаться сдвинуться в сторону нацизма". Он проводит историческую параллель: "Нынешняя система власти на Украине – это как раковая опухоль, которая будет расширяться на всю Европу".
"Побеждает тот, чьи бойцы проявляют героизм", - резюмировал Багдасарян, подчёркивая, что никакие технологии не заменят мужества и самопожертвования солдат.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации на Украине в материале "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны.
13:48Ядерное оружие не гарантирует России защиту от военной агрессии Запада – БагдасарянСовременные геополитические реалии показывают, что ядерное оружие перестает быть абсолютным гарантом безопасности государства в условиях нарастающего противостояния с Западом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
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