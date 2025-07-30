Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко - 30.07.2025 Украина.ру
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Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко
Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко - 30.07.2025 Украина.ру
Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 30.07.2025
2025-07-30T14:29
2025-07-30T14:29
видео
россия
сша
китай
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир мединский
ес
международные отношения
международная политика
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:46 – Мигранты в странах ЕС; 10:20 – Цена помощи КНДР для России; 13:19 – Священники-блогеры в российском информационном пространстве; 25:06 – Почему Трамп не может усилить США? 28:03 – Мединский на переговорах; 32:32 – Спасение русской государственности и величие Китая; 51:59 – Требования России к США; 53:12 – Права русскоязычного населения на Украине; 59:03 – Каким образом укрепится Россия? 01:01:48 – Роль декабристов в Российской Империи. 01:05:18 – Развитие России после смерти Сталина; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, россия, сша, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир мединский, ес, международные отношения, международная политика, международное право, декабристы, иосиф сталин, ссср, история ссср, бывший ссср, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, итоги переговоров, результаты переговоров путина и трампа, кнр (китай), мигранты, кндр, япония, информационная безопасность, блогер, священник, видео
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Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко

14:29 30.07.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:46 – Мигранты в странах ЕС;
10:20 – Цена помощи КНДР для России;
13:19 – Священники-блогеры в российском информационном пространстве;
25:06 – Почему Трамп не может усилить США?
28:03 – Мединский на переговорах;
32:32 – Спасение русской государственности и величие Китая;
51:59 – Требования России к США;
53:12 – Права русскоязычного населения на Украине;
59:03 – Каким образом укрепится Россия?
01:01:48 – Роль декабристов в Российской Империи.
01:05:18 – Развитие России после смерти Сталина;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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