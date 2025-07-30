https://ukraina.ru/20250730/kto-zainteresovan-v-migrantakh-v-evrope-i-v-chm-severnaya-koreya-obognala-ssha-yaponiyu-i-kitay--ischenko-1066161439.html

Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко

Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко - 30.07.2025 Украина.ру

Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 30.07.2025

2025-07-30T14:29

2025-07-30T14:29

2025-07-30T14:29

видео

россия

сша

китай

ростислав ищенко

дональд трамп

владимир мединский

ес

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международная политика

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:46 – Мигранты в странах ЕС; 10:20 – Цена помощи КНДР для России; 13:19 – Священники-блогеры в российском информационном пространстве; 25:06 – Почему Трамп не может усилить США? 28:03 – Мединский на переговорах; 32:32 – Спасение русской государственности и величие Китая; 51:59 – Требования России к США; 53:12 – Права русскоязычного населения на Украине; 59:03 – Каким образом укрепится Россия? 01:01:48 – Роль декабристов в Российской Империи. 01:05:18 – Развитие России после смерти Сталина; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

россия

сша

китай

ссср

бывший ссср

кнр (китай)

кндр

япония

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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