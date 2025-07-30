https://ukraina.ru/20250730/kto-zainteresovan-v-migrantakh-v-evrope-i-v-chm-severnaya-koreya-obognala-ssha-yaponiyu-i-kitay--ischenko-1066161439.html
Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко
Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко - 30.07.2025 Украина.ру
Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 30.07.2025
2025-07-30T14:29
2025-07-30T14:29
2025-07-30T14:29
видео
россия
сша
китай
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир мединский
ес
международные отношения
международная политика
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:46 – Мигранты в странах ЕС; 10:20 – Цена помощи КНДР для России; 13:19 – Священники-блогеры в российском информационном пространстве; 25:06 – Почему Трамп не может усилить США? 28:03 – Мединский на переговорах; 32:32 – Спасение русской государственности и величие Китая; 51:59 – Требования России к США; 53:12 – Права русскоязычного населения на Украине; 59:03 – Каким образом укрепится Россия? 01:01:48 – Роль декабристов в Российской Империи. 01:05:18 – Развитие России после смерти Сталина; ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
россия
сша
китай
ссср
бывший ссср
кнр (китай)
кндр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто заинтересован в мигрантах в Европе и в чём Северная Корея обогнала США, Японию и Китай — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:46 – Мигранты в странах ЕС;
10:20 – Цена помощи КНДР для России;
13:19 – Священники-блогеры в российском информационном пространстве;
25:06 – Почему Трамп не может усилить США?
28:03 – Мединский на переговорах;
32:32 – Спасение русской государственности и величие Китая;
51:59 – Требования России к США;
53:12 – Права русскоязычного населения на Украине;
59:03 – Каким образом укрепится Россия?
01:01:48 – Роль декабристов в Российской Империи.
01:05:18 – Развитие России после смерти Сталина;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko