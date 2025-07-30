https://ukraina.ru/20250730/bogotvoryat-trampa-i-prorochat-sverzhenie-zelenskogo-chto-govoryat-na-ukraine-po-povodu-ultimatuma-1066151994.html

Боготворят Трампа и пророчат свержение Зеленского. Что говорят на Украине по поводу ультиматума Трампа

Боготворят Трампа и пророчат свержение Зеленского. Что говорят на Украине по поводу ультиматума Трампа - 30.07.2025 Украина.ру

Боготворят Трампа и пророчат свержение Зеленского. Что говорят на Украине по поводу ультиматума Трампа

Во вторник 29 июля президент США на встрече с премьер-министром Великобритании заявил, что с 50 до 10 дней сокращает срок перед введением дополнительных санкций против РФ. В частности Трамп угрожает, что введет вторичные санкции - 100% пошлины на страны, покупающие энергоносители у РФ.

2025-07-30T13:12

2025-07-30T13:12

2025-07-30T13:29

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Однако, как отмечают украинские эксперты, это может иметь серьезные последствия для РФ, только если Трампу удастся взять на испуг Китай и Индию, основных покупателей российских ресурсов. Тем не менее, Китай, как сообщило 29 июля агентство Reuters, по сути отверг требования США по отказу от российской нефти.Ранее западные СМИ, близкие к Демпартии США кричали, что Трамп якобы дает ВС РФ целых 50 дней на наступление на Украине, словно введение тарифов и санкций может внезапно остановить российскую армию и отменить ранее принятые руководством РФ решения.Сам президент США не был столь категоричен. "Наши тарифы могут повлиять на них, а могут и нет", - двусмысленно заявил Трамп.На Украине приближенные к власти эксперты оценили это как некую победу украинской дипломатии, поставив решение Трампа себе в заслугу. Глава Офиса президента Андрей Ермак буквально боготворит Трампа за сокращение сроков. "Я верю в Америку! Я верю в президента Трампа!" - раболепствует Ермак, словно клянется в верности новому "божеству", которое пришло на смену Байдену.Украинско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман*предрекает России самые страшные ужасы уже в августе. "Самый страшный месяц для России — всегда август. Тогда происходят все разрушительные события. Сейчас "10-12 дней Трампа" истекают 6-8 августа", - рассказывает политолог на украинских каналах.Оппозиционные украинские эксперты и блогеры обратили внимание в заявлении Трампа на то, что он в очередной раз подчеркнул, что это не его война, требуя от ЕС оплачивать расходы на Украину, а США вообще далеко и "в домике"."Мы вообще по другую сторону океана! Теперь пусть платит НАТО — 100% расходов. Деньги, оружие, всё", - сказал Трамп.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что Трамп сделал много заявлений по украинскому кризису, а медийщики Офиса Зеленского вырвали его слова из контекста и начали разгонять "перемогу", хотя реально там кроется "зрада". "Трамп хоть и сказал, что введет пошлины/санкции против России в нефтяном кейсе, но, самое главное - это то, что Трамп фактически выходит из украинского кризиса, вешая его и так на "хромую Европу", - пишет "Легитимный".Опальный депутат Александр Дубинский считает, что одна из причин сокращения сроков с 50 до 10 дней – продвижение российской армии по всей линии фронта. "Ко 2-му сентября положение только ухудшится, а значит, переговорная позиция США с Россией ослабнет. До того, как это случится, Трамп может предпринять упреждающие шаги, чтобы избежать обвинений в подыгрывании РФ", - считает нардеп.По его мнению, в середине августа можно ожидать санкционных шагов США против РФ (которые, как полагает Дубинский, ни на что не повлияют), и более широкого предложения оружия для ЕС/НАТО. На этом роль США в завершении конфликта будет исчерпана, и Россия сможет действовать без оглядки на ухудшение отношений с Трампом.Дубинский полагает, что в ближайшие 10-12 дней к конфликту на Украине подключатся крупные подразделения из КНДР и начнется масштабная наступательная операция ВС РФ. И Трамп якобы пытается перестраховаться заранее.Политолог Руслан Бортник считает, что Москва будет игнорировать ультиматум Трампа, но продолжит наступление на Украине. "Это уже не первый случай, когда администрация нового президента США выставляет России какие-то конкретные сроки, на которые Москва не реагирует. Скорее всего, Кремль снова не предпримет каких-либо заметных шагов навстречу требованиям Трампа. Вместе с тем Москва будет осторожна, чтобы не допустить чрезмерной эскалации ситуации, но при этом продолжит наступление", - полагает политолог. По мнению Бортника, администрация США и не рассчитывает на согласие РФ, а ее действия вписываются в логику вытеснения российских энергоносителей с европейского рынка.Однако такая логика действий, утверждает Бортник, имеет и оборотную сторону для Трампа – она отталкивает от него часть его избирателей (сторонников MAGA и "убеждённых трампианцев"), выступающих за нормализацию отношений с Москвой.В то же время бывший советник офиса президента Алексей Арестович** рассказывает, что Трамп, выдвигая ультиматум РФ, якобы ожидает смены власти на Украине в ближайшие 10-12 дней в связи с политическим кризисом вокруг НАБУ. По мнению Арестовича, Трамп сокращает сроки, чтобы российское руководство не могло вмешаться в процесс транзита власти на Украине, так как "обезглавленная" украинская армия будет в этот период особо уязвимой. Арестович пророчит смещение Зеленского, после чего, по его словам, от полугода до года "легитимный и легальный субъект", который способен обеспечить выполнение любого соглашения с Россией, будет отсутствовать.Вышеупомянутый депутат Дубинский считает, что Зеленский не подходит Трампу для его игры с Россией, поэтому украинского президента необходимо менять. "Для розыгрыша партии с Путиным, которую Трамп играет по своим, только ему известным правилам, ему нужен управляемый руководитель Украины, влияние на которого можно “продать”. Зеленский под такую модель пока не подходит", - пишет Дубинский. Он также подчеркивает, что срок, установленный Трампом российскому руководству, следует параллельно рассматривать и как срок Зеленскому.Президент США не раз выдвигал условия и устанавливал сроки для других стран, угрожая пошлинами. Это касается Евросоюза, и Ирана, Японии, и КНР. Не раз он и отменял свои же условия, продлевал и сокращал их. Однако на Украине его заявление в Великобритании о сокращении сроков введения санкций против РФ вызвало резонансное обсуждение. Мнения варьируются от прогнозов коллапса российской экономики до переворота на Украине. Лишь немногие выражают осторожное допущение, что через 10-12 дней ничего существенного не произойдет, а Трамп просто выдаст новое резонансное заявление.Подробнее о предполагаемых антироссийских санкциях США - в статье Последствия от санкций для США, провалы ВСУ, сигнал о замене Зеленского. Главное на утро 30 июля* Признан в РФ иноагентом** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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эксклюзив, россия, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, ес, нато, reuters, ультиматум