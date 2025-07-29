"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета - 29.07.2025 Украина.ру
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"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета
"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета - 29.07.2025 Украина.ру
"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета
Временное отключение интернета в условиях военных действий может принести России определенную пользу, заставив пересмотреть подходы к цифровизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
2025-07-29T12:38
2025-07-29T12:38
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Ашманов привел цитату из песни известного российского барда и сатирика: "У Тимура Шаова есть такая цитата из песни "Пару слов о кризисе": "Кому-то даже полезно выйти на свежий воздух из казино". Всей стране пойдёт на пользу немного цифрового детокса".Эксперт подверг критике современную зависимость от интернета: "У нас почему-то считают, что человек со времён каменного века только и думал о том, как бы ему изобрести Интернет. Это не так. Доступ в Интернет не является базовым правом гражданина".Ашманов предостерег от излишней цифровой трансформации: "Отключение Интернета станет полезным опытом для наших "цифровизаторов" во власти. Это наконец-то покажет им, что нельзя всё переводить в "цифру"."Цифровизация — это очень рискованная история. Интернета и электричества в будущем станет ещё меньше, потому что война", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, игорь ашманов, украина.ру, детоксикация, интернет, цифровизация, кризис, главные новости, связь
Новости, Россия, Украина, Игорь Ашманов, Украина.ру, детоксикация, интернет, цифровизация, кризис, Главные новости, связь

"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета

12:38 29.07.2025
 
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На Украине введены санкции против трех телеканалов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Временное отключение интернета в условиях военных действий может принести России определенную пользу, заставив пересмотреть подходы к цифровизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
Ашманов привел цитату из песни известного российского барда и сатирика: "У Тимура Шаова есть такая цитата из песни "Пару слов о кризисе": "Кому-то даже полезно выйти на свежий воздух из казино". Всей стране пойдёт на пользу немного цифрового детокса".
Эксперт подверг критике современную зависимость от интернета: "У нас почему-то считают, что человек со времён каменного века только и думал о том, как бы ему изобрести Интернет. Это не так. Доступ в Интернет не является базовым правом гражданина".
Ашманов предостерег от излишней цифровой трансформации: "Отключение Интернета станет полезным опытом для наших "цифровизаторов" во власти. Это наконец-то покажет им, что нельзя всё переводить в "цифру".
"Цифровизация — это очень рискованная история. Интернета и электричества в будущем станет ещё меньше, потому что война", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.
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