https://ukraina.ru/20250729/strane-poydt-na-polzu-tsifrovoy-detoks-igor-ashmanov-o-vozmozhnom-otklyuchenii-interneta-1066101958.html

"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета

"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета - 29.07.2025 Украина.ру

"Стране пойдёт на пользу цифровой детокс": Игорь Ашманов о возможном отключении интернета

Временное отключение интернета в условиях военных действий может принести России определенную пользу, заставив пересмотреть подходы к цифровизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов

2025-07-29T12:38

2025-07-29T12:38

2025-07-29T12:38

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Ашманов привел цитату из песни известного российского барда и сатирика: "У Тимура Шаова есть такая цитата из песни "Пару слов о кризисе": "Кому-то даже полезно выйти на свежий воздух из казино". Всей стране пойдёт на пользу немного цифрового детокса".Эксперт подверг критике современную зависимость от интернета: "У нас почему-то считают, что человек со времён каменного века только и думал о том, как бы ему изобрести Интернет. Это не так. Доступ в Интернет не является базовым правом гражданина".Ашманов предостерег от излишней цифровой трансформации: "Отключение Интернета станет полезным опытом для наших "цифровизаторов" во власти. Это наконец-то покажет им, что нельзя всё переводить в "цифру"."Цифровизация — это очень рискованная история. Интернета и электричества в будущем станет ещё меньше, потому что война", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250723/1065799648.html

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новости, россия, украина, игорь ашманов, украина.ру, детоксикация, интернет, цифровизация, кризис, главные новости, связь