Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия - 29.07.2025 Украина.ру
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Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия
Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия - 29.07.2025 Украина.ру
Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия
Трамп, воодушевленный европейским блицкригом в торговой войне, объявил, что сократит сроки своего ультиматуму России с 50 до 10 дней. Речь о введении 100-процентных пошлин для стран, которые покупают российские товары.
2025-07-29T13:17
2025-07-29T13:17
эксклюзив
дональд трамп
россия
сша
украина
алексей чеснаков
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оон
вто
урсула фон дер ляйен
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На 11 августа назначено внеурочное голосование в Конгрессе США по принятию санкций на вторичные ограничения на покупку российских энергоносителей, их перевозку и транспортировку, а также обслуживание судов и перевалку. Под вторичные ограничения попадает свыше 19 стран, в том числе Греция, КНР, Индия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Южная Корея, Франция, Великобритания и Египет. Очевидно, что эти действия не ускоряют миротворческие инициативы Трампа, а наоборот – ведут к дестабилизации мировых рынков, эскалации отношений с Россией. Зачем это нужно американскому президенту и верный ли у него расчёт – в анализе экспертов, которым они поделились в своих тг-каналах.Политтехнолог Алексей ЧеснаковБыстрое изменение таймингов миротворческого процесса со стороны Трампа (вместо дедлайна 2-3 сентября теперь Вашингтон отводит на урегулирование лишь 10-12 дней, до 7-9 августа) – это тревожный сигнал для всех участников процесса. Для России– это фактор дестабилизации. Невозможно ничего планировать с партнерами, которые в еженедельном формате делают громкие заявления, меняют свою позицию и нагнетают. Очевидный ультимативный характер – это попытка спровоцировать Москву. Это в стилистике Трампа – раздергать оппонента. Кремль до этого реагировал на подобные провокации спокойно. Но сейчас градус напряжения нарастает. Для Украины – это фактор риска. Вопросы поставок новых видов вооружений до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Что будет через заявленные 10-12 дней? Что, если Вашингтон решит воспользоваться моментом и параллельно с введением санкций против Москвы попытается радикально понизить свое участие в процессе поддержки Украины. Для Европы – это фактор неопределенности. Если Трамп так жонглирует сроками, условиями и требованиями, то что помешает ему после, казалось бы, достигнутой сделки по тарифам в рамках встречи с У.Ляйен, жестко поменять условия и потребовать большего? Турбулентность процессов нарастает. Учитывая динамику переговоров и итоги третьего раунда, 10-12 дней – это абсолютно нереалистичные тайминги. А это значит, у Вашингтона уже есть план, который будет реализован вне зависимости от того, будет конфликт урегулирован или нет. Из этих вводных и необходимо действовать.Журналист Надежда СасТрамп, как известно, сколотил состояние на рынке недвижимости. Действуя под час весьма жесткими методами. Вряд ли кто-то мог убедить его не разорять компанию-владельца офисного центра ссылками на то, что переезд парочки пожилых художников и трёх музыкантов-инвалидов, арендовавших там помещения, будет большим моральным ударом по ним. Почему сегодня кто-то рассчитывает, что Трамп готов не просто слушать, но и принимать как свои российские жалобы на происки англичан, важность украинской территории как плацдарма для ударов по России и дефиците воды в Донецке без доступа к Северодонецкому каналу. Он не собирается вникать в то, почему заморозка боевых действий по действующей линии фронта невыгодна России (об Украине и говорить не стоит). Трамп обещал завершить конфликт, а не решить проблемы его участников. Он считает себя полицейским, который не дает соседям по лестничной площадке бить друг друга. То, что у одного из них по ночам орет музыка, а у другого кот мочится на двери, вообще не его забота. Он живет в другом месте.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНачнём с того, что принципиально ситуация не поменялась никак. Для России ультиматум Вашингтона неприемлем вне зависимости от срока его исхода. И если не брать в расчёт, что США уже через "10-12 дней" раздобудут некое "супероружие", которым планировали обзавестись к сентябрю, то и по части санкций угрозы Трампа следует отнести к области чистой риторики. Дело в том, что в основе этих угроз лежат т. н. вторичные тарифные санкции против тех государств, которые покупают российские энергоносители. Это, как известно, Индия и Китай. Трамп и так мечтает обложить эти две производящие экономики какими-нибудь поборами — но до сих пор этого не удавалось сделать по объективным экономическим причинам. С чего бы этим причинам измениться в сентябре или, тем более, в августе? Россия остаётся крупнейшим — и единственным! — поставщиком энергоресурсов мирового уровня, который максимально независим от США. Теоретически, можно отказаться от российской нефти с заменой её на американскую, иранскую, венесуэльскую или арабскую (такая же ситуация с газом). Но это будут торговые отношения под жёстким диктатом. Сложно представить, чтобы КНР или Индия на такое согласились. Особенно Китай, для которого было бы величайшей глупостью "сдавать" Россию, чтобы попадать в зависимость к стратегическому конкуренту в лице США. Конечно, иллюзий насчёт незаменимости российского нефтегаза питать не нужно. Но чтобы вторичные санкции оказались эффективными, требуется совершенно уникальная комбинация напора США, с одной стороны, и стратегической недальновидности вкупе с отсутствием чувства самосохранения у партнёров России, с другой.С точки зрения Трампа, он уже одержал большую победу, использовав фактор ненависти европейцев к России в интересах США. Безусловно, это большая польза для Вашингтона, что у руля в ЕС стоят такие персонажи, как Урсула фон дер Ляйен. Однако от этого вероятность ввода вторичных санкций против партнёров России ничуть не повышается. Скорее, наоборот. У производственных мощностей нефти и газа в США есть свои пределы, на их рост нужно время, поэтому даже полный фактический отказ Европы от российской энергии в сентябре и тем более в августе маловероятен. Не говоря уже о вторичных санкциях, где работает описанная выше логика. Стоит добавить, что юридически вторичные санкции — это экстраординарный шаг для ООН и ВТО. Запад может это игнорировать. Но для Индии и Китая это посягательство на суверенитет. Реакция может быть острой и принципиальной. США технически способны заблокировать экспорт из стран, покупающих у РФ, но цена за это будет колоссальной для самого Запада — включая срыв цепочек поставок, рост цен на сырьё и политическое давление внутри G20.Возможно, торговая сделка с ЕС и закулисные договорённости с саудитами и Индией создают основу для давления на Россию. Но та же Саудовская Аравия в 2022–2024 гг. уже показала, что интересы Азии и ОПЕК+ ей всё-таки ближе. Это ещё одна причина, по которой ожидания армагеддона в августе — или сентябре — следует считать завышенными.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСобытий много, они как бы разные, но уверенно ложатся в одном направлении. Про него я написал вчера: ускорение процессов, и их очевидная радикализация. И главный вызов, определяющий возможность "сыграть на опережение": эффективность систем государственного управления. Не "играть первым номером", чем занимается Д. Трамп с переменным успехом, но сделать ход, обнуляющий хотя бы часть запланированных шагов противника/конкурента/партнера. На фазе нарастания кризиса такой ход "на опережение" можно сделать один или два раза максимум. Здесь, конечно, качество анализа и прогноза будет иметь решающее значение. Но главное, - на данной фазе развития ситуации уже точно ничего "не рассосется". Придется действовать. И не сказал бы, что у нас в этом компоненте есть заведомое преимущество. Пройти мимо заявлений Д. Трампа о сокращении срока, который он нам, России, предоставил для заключения мира c Украиной, естественно, невозможно. Сводить их к некоей эмоциональной реакции, связанной с эйфорией после достижения соглашения с ЕС, было бы неправильно. Соглашение пока еще только "парафировано". Механизмов и ресурсов для его осуществления вообще-то нет, что быстро выяснилось. Есть все возможности для дополнительной дипломатической игры со стороны отдельных европейских стран – но вопрос, есть ли в ЕС политическая воля начать эту игру. Короче, - посмотрим. Но высказывания Трампа о встрече с Си едва ли можно признать разумными. … с ситуацией на Украине это тоже связано, но во вторую очередь. Что касается "украинского" обоснования позиции, то расшифровывается оно крайне просто: Трампу очень нужно, чтобы кабальное соглашение с ЕС из парафированного стало окончательно утвержденным, хотя бы на уровне ЕК при поддержке крупнейших европейских стран. Он понимает, что на закупку углеводородов у ЕС денег пока нет, а на закупку вооружения – есть, хотя и мало. А Трампу сейчас реально нужен приток в США "свободной" ликвидности. Трампу нужен предлог, чтобы сыграть на повышение накануне начала большого кризиса. А потом он опять начнет договариваться с русскими, тем более что ничего конкретного по Украине он сейчас реально решить не может.О том, как заключалась "сделка века" Трампа с Урсулой фон дер Ляйен - в статье Елены Мурзиной "Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит"
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эксклюзив, дональд трамп, россия, сша, украина, алексей чеснаков, ес, оон, вто, урсула фон дер ляйен
Эксклюзив, Дональд Трамп, Россия, США, Украина, Алексей Чеснаков, ЕС, ООН, ВТО, Урсула фон дер Ляйен

Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия

13:17 29.07.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Украина.ру
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Трамп, воодушевленный европейским блицкригом в торговой войне, объявил, что сократит сроки своего ультиматуму России с 50 до 10 дней. Речь о введении 100-процентных пошлин для стран, которые покупают российские товары.
На 11 августа назначено внеурочное голосование в Конгрессе США по принятию санкций на вторичные ограничения на покупку российских энергоносителей, их перевозку и транспортировку, а также обслуживание судов и перевалку. Под вторичные ограничения попадает свыше 19 стран, в том числе Греция, КНР, Индия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Южная Корея, Франция, Великобритания и Египет.
Очевидно, что эти действия не ускоряют миротворческие инициативы Трампа, а наоборот – ведут к дестабилизации мировых рынков, эскалации отношений с Россией. Зачем это нужно американскому президенту и верный ли у него расчёт – в анализе экспертов, которым они поделились в своих тг-каналах.
Политтехнолог Алексей Чеснаков
Быстрое изменение таймингов миротворческого процесса со стороны Трампа (вместо дедлайна 2-3 сентября теперь Вашингтон отводит на урегулирование лишь 10-12 дней, до 7-9 августа) – это тревожный сигнал для всех участников процесса.
Для России– это фактор дестабилизации. Невозможно ничего планировать с партнерами, которые в еженедельном формате делают громкие заявления, меняют свою позицию и нагнетают. Очевидный ультимативный характер – это попытка спровоцировать Москву. Это в стилистике Трампа – раздергать оппонента. Кремль до этого реагировал на подобные провокации спокойно. Но сейчас градус напряжения нарастает.
Для Украины – это фактор риска. Вопросы поставок новых видов вооружений до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Что будет через заявленные 10-12 дней? Что, если Вашингтон решит воспользоваться моментом и параллельно с введением санкций против Москвы попытается радикально понизить свое участие в процессе поддержки Украины.
Для Европы – это фактор неопределенности. Если Трамп так жонглирует сроками, условиями и требованиями, то что помешает ему после, казалось бы, достигнутой сделки по тарифам в рамках встречи с У.Ляйен, жестко поменять условия и потребовать большего?
Турбулентность процессов нарастает. Учитывая динамику переговоров и итоги третьего раунда, 10-12 дней – это абсолютно нереалистичные тайминги. А это значит, у Вашингтона уже есть план, который будет реализован вне зависимости от того, будет конфликт урегулирован или нет. Из этих вводных и необходимо действовать.
Журналист Надежда Сас
Трамп, как известно, сколотил состояние на рынке недвижимости. Действуя под час весьма жесткими методами. Вряд ли кто-то мог убедить его не разорять компанию-владельца офисного центра ссылками на то, что переезд парочки пожилых художников и трёх музыкантов-инвалидов, арендовавших там помещения, будет большим моральным ударом по ним.
Почему сегодня кто-то рассчитывает, что Трамп готов не просто слушать, но и принимать как свои российские жалобы на происки англичан, важность украинской территории как плацдарма для ударов по России и дефиците воды в Донецке без доступа к Северодонецкому каналу. Он не собирается вникать в то, почему заморозка боевых действий по действующей линии фронта невыгодна России (об Украине и говорить не стоит). Трамп обещал завершить конфликт, а не решить проблемы его участников. Он считает себя полицейским, который не дает соседям по лестничной площадке бить друг друга. То, что у одного из них по ночам орет музыка, а у другого кот мочится на двери, вообще не его забота. Он живет в другом месте.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Начнём с того, что принципиально ситуация не поменялась никак. Для России ультиматум Вашингтона неприемлем вне зависимости от срока его исхода.
И если не брать в расчёт, что США уже через "10-12 дней" раздобудут некое "супероружие", которым планировали обзавестись к сентябрю, то и по части санкций угрозы Трампа следует отнести к области чистой риторики.
Дело в том, что в основе этих угроз лежат т. н. вторичные тарифные санкции против тех государств, которые покупают российские энергоносители. Это, как известно, Индия и Китай. Трамп и так мечтает обложить эти две производящие экономики какими-нибудь поборами — но до сих пор этого не удавалось сделать по объективным экономическим причинам. С чего бы этим причинам измениться в сентябре или, тем более, в августе?
Россия остаётся крупнейшим — и единственным! — поставщиком энергоресурсов мирового уровня, который максимально независим от США. Теоретически, можно отказаться от российской нефти с заменой её на американскую, иранскую, венесуэльскую или арабскую (такая же ситуация с газом). Но это будут торговые отношения под жёстким диктатом. Сложно представить, чтобы КНР или Индия на такое согласились. Особенно Китай, для которого было бы величайшей глупостью "сдавать" Россию, чтобы попадать в зависимость к стратегическому конкуренту в лице США.
Конечно, иллюзий насчёт незаменимости российского нефтегаза питать не нужно. Но чтобы вторичные санкции оказались эффективными, требуется совершенно уникальная комбинация напора США, с одной стороны, и стратегической недальновидности вкупе с отсутствием чувства самосохранения у партнёров России, с другой.
С точки зрения Трампа, он уже одержал большую победу, использовав фактор ненависти европейцев к России в интересах США. Безусловно, это большая польза для Вашингтона, что у руля в ЕС стоят такие персонажи, как Урсула фон дер Ляйен.
Однако от этого вероятность ввода вторичных санкций против партнёров России ничуть не повышается. Скорее, наоборот. У производственных мощностей нефти и газа в США есть свои пределы, на их рост нужно время, поэтому даже полный фактический отказ Европы от российской энергии в сентябре и тем более в августе маловероятен. Не говоря уже о вторичных санкциях, где работает описанная выше логика.
Стоит добавить, что юридически вторичные санкции — это экстраординарный шаг для ООН и ВТО. Запад может это игнорировать. Но для Индии и Китая это посягательство на суверенитет. Реакция может быть острой и принципиальной. США технически способны заблокировать экспорт из стран, покупающих у РФ, но цена за это будет колоссальной для самого Запада — включая срыв цепочек поставок, рост цен на сырьё и политическое давление внутри G20.
Возможно, торговая сделка с ЕС и закулисные договорённости с саудитами и Индией создают основу для давления на Россию. Но та же Саудовская Аравия в 2022–2024 гг. уже показала, что интересы Азии и ОПЕК+ ей всё-таки ближе. Это ещё одна причина, по которой ожидания армагеддона в августе — или сентябре — следует считать завышенными.
Политолог Дмитрий Евстафьев
Событий много, они как бы разные, но уверенно ложатся в одном направлении. Про него я написал вчера: ускорение процессов, и их очевидная радикализация. И главный вызов, определяющий возможность "сыграть на опережение": эффективность систем государственного управления. Не "играть первым номером", чем занимается Д. Трамп с переменным успехом, но сделать ход, обнуляющий хотя бы часть запланированных шагов противника/конкурента/партнера.
На фазе нарастания кризиса такой ход "на опережение" можно сделать один или два раза максимум. Здесь, конечно, качество анализа и прогноза будет иметь решающее значение. Но главное, - на данной фазе развития ситуации уже точно ничего "не рассосется". Придется действовать. И не сказал бы, что у нас в этом компоненте есть заведомое преимущество. Пройти мимо заявлений Д. Трампа о сокращении срока, который он нам, России, предоставил для заключения мира c Украиной, естественно, невозможно. Сводить их к некоей эмоциональной реакции, связанной с эйфорией после достижения соглашения с ЕС, было бы неправильно. Соглашение пока еще только "парафировано". Механизмов и ресурсов для его осуществления вообще-то нет, что быстро выяснилось. Есть все возможности для дополнительной дипломатической игры со стороны отдельных европейских стран – но вопрос, есть ли в ЕС политическая воля начать эту игру. Короче, - посмотрим.
Но высказывания Трампа о встрече с Си едва ли можно признать разумными. … с ситуацией на Украине это тоже связано, но во вторую очередь. Что касается "украинского" обоснования позиции, то расшифровывается оно крайне просто: Трампу очень нужно, чтобы кабальное соглашение с ЕС из парафированного стало окончательно утвержденным, хотя бы на уровне ЕК при поддержке крупнейших европейских стран.
Он понимает, что на закупку углеводородов у ЕС денег пока нет, а на закупку вооружения – есть, хотя и мало. А Трампу сейчас реально нужен приток в США "свободной" ликвидности. Трампу нужен предлог, чтобы сыграть на повышение накануне начала большого кризиса. А потом он опять начнет договариваться с русскими, тем более что ничего конкретного по Украине он сейчас реально решить не может.
О том, как заключалась "сделка века" Трампа с Урсулой фон дер Ляйен - в статье Елены Мурзиной "Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит"
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