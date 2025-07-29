https://ukraina.ru/20250729/pristegnite-remni-my-vkhodim-v-zonu-turbulentnosti-tramp-poshl-v-ataku-chem-otvetit-rossiya-1066101039.html

Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия

Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия - 29.07.2025 Украина.ру

Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности. Трамп пошёл в атаку, чем ответит Россия

Трамп, воодушевленный европейским блицкригом в торговой войне, объявил, что сократит сроки своего ультиматуму России с 50 до 10 дней. Речь о введении 100-процентных пошлин для стран, которые покупают российские товары.

2025-07-29T13:17

2025-07-29T13:17

2025-07-29T13:17

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На 11 августа назначено внеурочное голосование в Конгрессе США по принятию санкций на вторичные ограничения на покупку российских энергоносителей, их перевозку и транспортировку, а также обслуживание судов и перевалку. Под вторичные ограничения попадает свыше 19 стран, в том числе Греция, КНР, Индия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Южная Корея, Франция, Великобритания и Египет. Очевидно, что эти действия не ускоряют миротворческие инициативы Трампа, а наоборот – ведут к дестабилизации мировых рынков, эскалации отношений с Россией. Зачем это нужно американскому президенту и верный ли у него расчёт – в анализе экспертов, которым они поделились в своих тг-каналах.Политтехнолог Алексей ЧеснаковБыстрое изменение таймингов миротворческого процесса со стороны Трампа (вместо дедлайна 2-3 сентября теперь Вашингтон отводит на урегулирование лишь 10-12 дней, до 7-9 августа) – это тревожный сигнал для всех участников процесса. Для России– это фактор дестабилизации. Невозможно ничего планировать с партнерами, которые в еженедельном формате делают громкие заявления, меняют свою позицию и нагнетают. Очевидный ультимативный характер – это попытка спровоцировать Москву. Это в стилистике Трампа – раздергать оппонента. Кремль до этого реагировал на подобные провокации спокойно. Но сейчас градус напряжения нарастает. Для Украины – это фактор риска. Вопросы поставок новых видов вооружений до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Что будет через заявленные 10-12 дней? Что, если Вашингтон решит воспользоваться моментом и параллельно с введением санкций против Москвы попытается радикально понизить свое участие в процессе поддержки Украины. Для Европы – это фактор неопределенности. Если Трамп так жонглирует сроками, условиями и требованиями, то что помешает ему после, казалось бы, достигнутой сделки по тарифам в рамках встречи с У.Ляйен, жестко поменять условия и потребовать большего? Турбулентность процессов нарастает. Учитывая динамику переговоров и итоги третьего раунда, 10-12 дней – это абсолютно нереалистичные тайминги. А это значит, у Вашингтона уже есть план, который будет реализован вне зависимости от того, будет конфликт урегулирован или нет. Из этих вводных и необходимо действовать.Журналист Надежда СасТрамп, как известно, сколотил состояние на рынке недвижимости. Действуя под час весьма жесткими методами. Вряд ли кто-то мог убедить его не разорять компанию-владельца офисного центра ссылками на то, что переезд парочки пожилых художников и трёх музыкантов-инвалидов, арендовавших там помещения, будет большим моральным ударом по ним. Почему сегодня кто-то рассчитывает, что Трамп готов не просто слушать, но и принимать как свои российские жалобы на происки англичан, важность украинской территории как плацдарма для ударов по России и дефиците воды в Донецке без доступа к Северодонецкому каналу. Он не собирается вникать в то, почему заморозка боевых действий по действующей линии фронта невыгодна России (об Украине и говорить не стоит). Трамп обещал завершить конфликт, а не решить проблемы его участников. Он считает себя полицейским, который не дает соседям по лестничной площадке бить друг друга. То, что у одного из них по ночам орет музыка, а у другого кот мочится на двери, вообще не его забота. Он живет в другом месте.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНачнём с того, что принципиально ситуация не поменялась никак. Для России ультиматум Вашингтона неприемлем вне зависимости от срока его исхода. И если не брать в расчёт, что США уже через "10-12 дней" раздобудут некое "супероружие", которым планировали обзавестись к сентябрю, то и по части санкций угрозы Трампа следует отнести к области чистой риторики. Дело в том, что в основе этих угроз лежат т. н. вторичные тарифные санкции против тех государств, которые покупают российские энергоносители. Это, как известно, Индия и Китай. Трамп и так мечтает обложить эти две производящие экономики какими-нибудь поборами — но до сих пор этого не удавалось сделать по объективным экономическим причинам. С чего бы этим причинам измениться в сентябре или, тем более, в августе? Россия остаётся крупнейшим — и единственным! — поставщиком энергоресурсов мирового уровня, который максимально независим от США. Теоретически, можно отказаться от российской нефти с заменой её на американскую, иранскую, венесуэльскую или арабскую (такая же ситуация с газом). Но это будут торговые отношения под жёстким диктатом. Сложно представить, чтобы КНР или Индия на такое согласились. Особенно Китай, для которого было бы величайшей глупостью "сдавать" Россию, чтобы попадать в зависимость к стратегическому конкуренту в лице США. Конечно, иллюзий насчёт незаменимости российского нефтегаза питать не нужно. Но чтобы вторичные санкции оказались эффективными, требуется совершенно уникальная комбинация напора США, с одной стороны, и стратегической недальновидности вкупе с отсутствием чувства самосохранения у партнёров России, с другой.С точки зрения Трампа, он уже одержал большую победу, использовав фактор ненависти европейцев к России в интересах США. Безусловно, это большая польза для Вашингтона, что у руля в ЕС стоят такие персонажи, как Урсула фон дер Ляйен. Однако от этого вероятность ввода вторичных санкций против партнёров России ничуть не повышается. Скорее, наоборот. У производственных мощностей нефти и газа в США есть свои пределы, на их рост нужно время, поэтому даже полный фактический отказ Европы от российской энергии в сентябре и тем более в августе маловероятен. Не говоря уже о вторичных санкциях, где работает описанная выше логика. Стоит добавить, что юридически вторичные санкции — это экстраординарный шаг для ООН и ВТО. Запад может это игнорировать. Но для Индии и Китая это посягательство на суверенитет. Реакция может быть острой и принципиальной. США технически способны заблокировать экспорт из стран, покупающих у РФ, но цена за это будет колоссальной для самого Запада — включая срыв цепочек поставок, рост цен на сырьё и политическое давление внутри G20.Возможно, торговая сделка с ЕС и закулисные договорённости с саудитами и Индией создают основу для давления на Россию. Но та же Саудовская Аравия в 2022–2024 гг. уже показала, что интересы Азии и ОПЕК+ ей всё-таки ближе. Это ещё одна причина, по которой ожидания армагеддона в августе — или сентябре — следует считать завышенными.Политолог Дмитрий ЕвстафьевСобытий много, они как бы разные, но уверенно ложатся в одном направлении. Про него я написал вчера: ускорение процессов, и их очевидная радикализация. И главный вызов, определяющий возможность "сыграть на опережение": эффективность систем государственного управления. Не "играть первым номером", чем занимается Д. Трамп с переменным успехом, но сделать ход, обнуляющий хотя бы часть запланированных шагов противника/конкурента/партнера. На фазе нарастания кризиса такой ход "на опережение" можно сделать один или два раза максимум. Здесь, конечно, качество анализа и прогноза будет иметь решающее значение. Но главное, - на данной фазе развития ситуации уже точно ничего "не рассосется". Придется действовать. И не сказал бы, что у нас в этом компоненте есть заведомое преимущество. Пройти мимо заявлений Д. Трампа о сокращении срока, который он нам, России, предоставил для заключения мира c Украиной, естественно, невозможно. Сводить их к некоей эмоциональной реакции, связанной с эйфорией после достижения соглашения с ЕС, было бы неправильно. Соглашение пока еще только "парафировано". Механизмов и ресурсов для его осуществления вообще-то нет, что быстро выяснилось. Есть все возможности для дополнительной дипломатической игры со стороны отдельных европейских стран – но вопрос, есть ли в ЕС политическая воля начать эту игру. Короче, - посмотрим. Но высказывания Трампа о встрече с Си едва ли можно признать разумными. … с ситуацией на Украине это тоже связано, но во вторую очередь. Что касается "украинского" обоснования позиции, то расшифровывается оно крайне просто: Трампу очень нужно, чтобы кабальное соглашение с ЕС из парафированного стало окончательно утвержденным, хотя бы на уровне ЕК при поддержке крупнейших европейских стран. Он понимает, что на закупку углеводородов у ЕС денег пока нет, а на закупку вооружения – есть, хотя и мало. А Трампу сейчас реально нужен приток в США "свободной" ликвидности. Трампу нужен предлог, чтобы сыграть на повышение накануне начала большого кризиса. А потом он опять начнет договариваться с русскими, тем более что ничего конкретного по Украине он сейчас реально решить не может.О том, как заключалась "сделка века" Трампа с Урсулой фон дер Ляйен - в статье Елены Мурзиной "Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит"

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