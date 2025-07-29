https://ukraina.ru/20250729/otklyuchenie-mobilnogo-interneta-yuriy-knutov-rasskazal-pro-taktiku-borby-s-ukrainskimi-bpla-1066113682.html

Отключение мобильного интернета: Юрий Кнутов рассказал про тактику борьбы с украинскими БПЛА

Отключение мобильного интернета: Юрий Кнутов рассказал про тактику борьбы с украинскими БПЛА - 29.07.2025 Украина.ру

Отключение мобильного интернета: Юрий Кнутов рассказал про тактику борьбы с украинскими БПЛА

В российских регионах участились случаи отключения мобильного интернета во время атак украинских беспилотников, и это не случайность – такая мера напрямую связана с особенностями управления вражескими БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-29T15:16

2025-07-29T15:16

2025-07-29T15:16

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По словам эксперта, отключение связи является оправданной мерой, поскольку украинские дроны используют российские вышки мобильной связи для навигации и наведения на цели. Он провел аналогию с мерами времен Великой Отечественной войны, когда строго соблюдалась светомаскировка, чтобы не давать вражеской авиации ориентиры для бомбардировок. "За несоблюдение светомаскировки в те времена существовала строгая ответственность, вплоть до уголовной", – напомнил эксперт.Для минимизации ущерба гражданскому сектору Кнутов предложил развивать альтернативные каналы связи. "Что нужно делать, чтобы это не наносило ущерба гражданским структурам? Нужен оптоволоконный интернет и цифровая телефония. Это не такие большие затраты, но дублирование мобильной связи необходимо", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".

https://ukraina.ru/20250723/1065799648.html

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