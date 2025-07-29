https://ukraina.ru/20250729/otklyuchenie-mobilnogo-interneta-yuriy-knutov-rasskazal-pro-taktiku-borby-s-ukrainskimi-bpla-1066113682.html
Отключение мобильного интернета: Юрий Кнутов рассказал про тактику борьбы с украинскими БПЛА
Отключение мобильного интернета: Юрий Кнутов рассказал про тактику борьбы с украинскими БПЛА - 29.07.2025 Украина.ру
Отключение мобильного интернета: Юрий Кнутов рассказал про тактику борьбы с украинскими БПЛА
В российских регионах участились случаи отключения мобильного интернета во время атак украинских беспилотников, и это не случайность – такая мера напрямую связана с особенностями управления вражескими БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-29T15:16
2025-07-29T15:16
2025-07-29T15:16
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украина
юрий кнутов
связь
бпла
дроны
атака
мобильная связь
интернет
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По словам эксперта, отключение связи является оправданной мерой, поскольку украинские дроны используют российские вышки мобильной связи для навигации и наведения на цели. Он провел аналогию с мерами времен Великой Отечественной войны, когда строго соблюдалась светомаскировка, чтобы не давать вражеской авиации ориентиры для бомбардировок. "За несоблюдение светомаскировки в те времена существовала строгая ответственность, вплоть до уголовной", – напомнил эксперт.Для минимизации ущерба гражданскому сектору Кнутов предложил развивать альтернативные каналы связи. "Что нужно делать, чтобы это не наносило ущерба гражданским структурам? Нужен оптоволоконный интернет и цифровая телефония. Это не такие большие затраты, но дублирование мобильной связи необходимо", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".
https://ukraina.ru/20250723/1065799648.html
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новости, россия, украина, юрий кнутов, связь, бпла, дроны, атака, мобильная связь, интернет, телефонная связь, беспилотники, главные новости, новости россии
Новости, Россия, Украина, Юрий Кнутов, связь, БПЛА, дроны, атака, мобильная связь, интернет, телефонная связь, беспилотники, Главные новости, новости России
Отключение мобильного интернета: Юрий Кнутов рассказал про тактику борьбы с украинскими БПЛА
В российских регионах участились случаи отключения мобильного интернета во время атак украинских беспилотников, и это не случайность – такая мера напрямую связана с особенностями управления вражескими БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов