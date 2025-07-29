https://ukraina.ru/20250729/igor-ashmanov-blokirovka-svyazi-ne-reshit-problemu-dronov-nuzhny-sistemnye-mery-1066098565.html
Игорь Ашманов: Блокировка связи не решит проблему дронов, нужны системные меры
Игорь Ашманов: Блокировка связи не решит проблему дронов, нужны системные меры - 29.07.2025 Украина.ру
Игорь Ашманов: Блокировка связи не решит проблему дронов, нужны системные меры
В регионах РФ участились случаи отключения мобильного интернета из-за атак дронов, но противник находит новые способы наведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
2025-07-29T12:21
2025-07-29T12:21
2025-07-29T12:21
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По словам Ашманова, дроны используют мобильный сигнал для навигации, но отключение интернета – лишь временное решение. "Украинские дроны летят через границу, используя наш мобильный сигнал (электронные карты E-SIM и SIM), чтобы ориентироваться на нашей территории. Отключение мобильного интернета в целых регионах – это поспешная попытка сделать хоть что-то для купирования этой угрозы. Но это вряд ли поможет, потому что противник постоянно меняет свои технологии", – пояснил эксперт.Он отметил, что современные дроны могут ориентироваться не только по GPS, но и по сигналам сотовых вышек без регистрации в сети. "Дрон может ориентироваться "по подстилающей", по объектам вокруг, может пролететь просто по сигналу от сотовой станции – для этого не обязательна электронная регистрация. Летит дрон, "нюхает" сигналы от сотовой станции, даже не регистрируясь на них, и по триангуляции от трех станций точно устанавливает своё местоположение", – добавил Ашманов.Эксперт подчеркнул, что необходимо бороться с причиной, а не со следствием. "Надо бороться с причиной, а не со следствием. Закрывать дыры в ПВО, бить по аэродромам, точкам запуска, по цехам, производящим дроны на Украине, не давать покупать виртуальные карты и регистрироваться в наших сетях, и так далее", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Физическое отключение Интернета обсуждалось еще в самом начале СВО. Об этом в интервью Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа.
https://ukraina.ru/20250728/v-altayskom-krae-vremenno-ogranichili-mobilnyy-internet-v-tselyakh-bezopasnosti-1066061991.html
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новости, россия, украина, запад, игорь ашманов, герман клименко, украина.ру, связь, мобильная связь, дроны, бпла, беспилотники, главные новости, новости россии, атака
Новости, Россия, Украина, Запад, Игорь Ашманов, Герман Клименко, Украина.ру, связь, мобильная связь, дроны, БПЛА, беспилотники, Главные новости, новости России, атака
Игорь Ашманов: Блокировка связи не решит проблему дронов, нужны системные меры
В регионах РФ участились случаи отключения мобильного интернета из-за атак дронов, но противник находит новые способы наведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
По словам Ашманова, дроны используют мобильный сигнал для навигации, но отключение интернета – лишь временное решение.
"Украинские дроны летят через границу, используя наш мобильный сигнал (электронные карты E-SIM и SIM), чтобы ориентироваться на нашей территории. Отключение мобильного интернета в целых регионах – это поспешная попытка сделать хоть что-то для купирования этой угрозы. Но это вряд ли поможет, потому что противник постоянно меняет свои технологии", – пояснил эксперт.
Он отметил, что современные дроны могут ориентироваться не только по GPS, но и по сигналам сотовых вышек без регистрации в сети.
"Дрон может ориентироваться "по подстилающей", по объектам вокруг, может пролететь просто по сигналу от сотовой станции – для этого не обязательна электронная регистрация. Летит дрон, "нюхает" сигналы от сотовой станции, даже не регистрируясь на них, и по триангуляции от трех станций точно устанавливает своё местоположение", – добавил Ашманов.
Эксперт подчеркнул, что необходимо бороться с причиной, а не со следствием. "Надо бороться с причиной, а не со следствием. Закрывать дыры в ПВО, бить по аэродромам, точкам запуска, по цехам, производящим дроны на Украине, не давать покупать виртуальные карты и регистрироваться в наших сетях, и так далее", – резюмировал собеседник издания.