https://ukraina.ru/20250729/igor-ashmanov-blokirovka-svyazi-ne-reshit-problemu-dronov-nuzhny-sistemnye-mery-1066098565.html

Игорь Ашманов: Блокировка связи не решит проблему дронов, нужны системные меры

Игорь Ашманов: Блокировка связи не решит проблему дронов, нужны системные меры - 29.07.2025 Украина.ру

Игорь Ашманов: Блокировка связи не решит проблему дронов, нужны системные меры

В регионах РФ участились случаи отключения мобильного интернета из-за атак дронов, но противник находит новые способы наведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов

2025-07-29T12:21

2025-07-29T12:21

2025-07-29T12:21

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По словам Ашманова, дроны используют мобильный сигнал для навигации, но отключение интернета – лишь временное решение. "Украинские дроны летят через границу, используя наш мобильный сигнал (электронные карты E-SIM и SIM), чтобы ориентироваться на нашей территории. Отключение мобильного интернета в целых регионах – это поспешная попытка сделать хоть что-то для купирования этой угрозы. Но это вряд ли поможет, потому что противник постоянно меняет свои технологии", – пояснил эксперт.Он отметил, что современные дроны могут ориентироваться не только по GPS, но и по сигналам сотовых вышек без регистрации в сети. "Дрон может ориентироваться "по подстилающей", по объектам вокруг, может пролететь просто по сигналу от сотовой станции – для этого не обязательна электронная регистрация. Летит дрон, "нюхает" сигналы от сотовой станции, даже не регистрируясь на них, и по триангуляции от трех станций точно устанавливает своё местоположение", – добавил Ашманов.Эксперт подчеркнул, что необходимо бороться с причиной, а не со следствием. "Надо бороться с причиной, а не со следствием. Закрывать дыры в ПВО, бить по аэродромам, точкам запуска, по цехам, производящим дроны на Украине, не давать покупать виртуальные карты и регистрироваться в наших сетях, и так далее", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Физическое отключение Интернета обсуждалось еще в самом начале СВО. Об этом в интервью Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа.

https://ukraina.ru/20250728/v-altayskom-krae-vremenno-ogranichili-mobilnyy-internet-v-tselyakh-bezopasnosti-1066061991.html

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