https://ukraina.ru/20250729/i-trampu-i-evropeytsam-prishlos-zaplatit-svoyu-tsenu-ukrainskiy-podtekst-torgovoy-sdelki-ssha-i-es-1066119518.html

И Трампу, и европейцам пришлось заплатить свою цену: украинский подтекст торговой сделки США и ЕС

И Трампу, и европейцам пришлось заплатить свою цену: украинский подтекст торговой сделки США и ЕС - 29.07.2025 Украина.ру

И Трампу, и европейцам пришлось заплатить свою цену: украинский подтекст торговой сделки США и ЕС

Последние сутки заголовки статей СМИ и публикации в соцсетях пестрят фразами о том, как США удалось нагнуть Евросоюз при заключении торговой сделки, однако в таких серьёзных международных делах не всё на поверхности и понятно сразу

2025-07-29T17:14

2025-07-29T17:14

2025-07-29T18:45

эксклюзив

сша

украина

ес

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урсула фон дер ляйен

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владимир зеленский

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Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, отвечая всем недовольным, так и сказал: "Я не могу вдаваться в подробности, но могу вас заверить, что речь шла не только о торговле. Это также касается безопасности, Украины, нынешней геополитической нестабильности".Иными словами, эта сделка, которая выглядит как настоящее унижение для Европы, есть результат торга между Брюсселем и Вашингтоном по целому ряду глобальных вопросов. Или, как намекнул Шефчович, сделка – это дополнительная цена за то, чтобы заставить США прийти в согласие с ЕС по геополитическим вопросам современности.Формулировка обтекаемая и всеобъемлющая, но первое, что приходит в голову с таким подтекстом – всё больше расходящиеся позиции центров по разные стороны Атлантики по теме Украины.Политолог Вадим Трухачёв считает, что у торгового соглашения США и Евросоюза есть скрытая часть."Трамп огласил ту её часть, которая выгодна ему, но, судя по всему, ЕС уговорил его далее бороться с Россией и вооружать Украину. <…> Именно об этом говорил с Трампом недавно [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте. А ещё об этом говорили [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, [президент Финляндии Александр] Стубб, [председатель Евросовета Антониу] Кошта и [президент Чехии Петр] Павел - главные переговорщики с Трампом от Европы. Потому ржать над тем, как Трамп прогнул ЕС, не стоит. Будучи людьми идеологизированными, руководители Евросоюза готовы платить немалую цену за то, чтобы США далее помогали Украине. Теперь мы знаем цену вопроса", - написал эксперт в Telegram-канале.Так оно и есть. Как рассказали европейские чиновники агентству Bloomberg, в ходе переговоров с американцами правительства стран ЕС стремились защитить свои национальные интересы и свести к минимуму экономические риски, не желая при этом бросать вызов Соединённым Штатам, чтобы не навлечь ответные меры, в том числе сокращение поддержки Украины в противостоянии с Россией.После смены администрации Белого дома флагманами помощи Киеву стали европейцы, однако самостоятельно, если США окончательно прекратят поддержку, они не справятся, вот поэтому Брюсселю так важно получить от Вашингтона заверение в том, что он остаётся в игре. Заодно ЕС тоже не прочь что-нибудь поиметь. Союзники Украины в Европе, пишет газета The Washington Post, придумали новые схемы поставок оружия и хотят извлечь из них выгоду, план такой: Трамп разрешит им передавать Украине вооружения или боеприпасы из собственных запасов, а затем закупать у США аналогичные вооружения для себя. Кроме того, Вашингтон мог бы перенаправить поставки в другие страны или продать их в Европу для реэкспорта на Украину, прежде всего батареи ПВО Patriot и ракеты-перехватчики.Впрочем, не стоит думать, что это сделка в формате "выигравший-проигравший" - США тоже приходится платить свою цену."Это соглашение объясняет, почему враждебность Трампа к России растёт. На самом деле неизменная конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле. Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на правительства Европы и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе. К сожалению, эта договорённость ставит Вашингтон на путь столкновения с Москвой, к которому Вооружённые силы США не готовы", - написал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.Так что он связывает звучащее от американского президента недовольство в адрес России с принуждением Европы более охотно заключать выгодные для США торговые сделки. 47-й президент обещал же поправить экономическое положение в собственной стране, установить мир на Украине он тоже обещал, но для избирателей, которые будут уже в следующем году голосовать на промежуточных выборах в Конгресс, первое гораздо важнее.Переход Трампа к более жёсткой позиции в отношении России американское издание The Hill назвало одним из самых неожиданных событий последних месяцев, подобное, как отмечается, казалось фантастическим ещё в конце февраля во время перепалки президента и вице-президента США с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Действительно, от критики главы киевского режима вкупе с указанием на его рейтинг не выше 4% Трамп перешёл к ультиматумам России и поставкам оружия ВСУ, которые сам же останавливал.Практически сразу после достижения договорённости с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о торговой сделке президент США в ходе той же поездки в Шотландию объявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о решении резко сократить срок на заключение мирной сделки с Украиной, отведённый России, которая и так всегда демонстрирует готовность к диалогу и выполнению соглашений, – положить конец конфликту, который не удаётся завершить больше 3 лет, по задумке американского лидера, нужно менее чем за 2 недели.Частью непубличных договорённостей могла стать и просьба Трампа сделать Зеленского более покладистым. История с ликвидацией НАБУ и САП, созданных после майдана с подачи Запада, как самостоятельных структур продолжается. Европа очень активно реагирует на происходящее, причём не только на словах - ЕС уже заморозил финансовую помощь Украине до возвращения прежних полномочий антикоррупционерам. Именно под давлением западных чиновников, а не уличных протестов, Зеленский поспешил отыграть всё обратно. Вспомните, после того, как США после скандала в Овальном кабинете прекратили оказание военной помощи, он тоже сразу стал более сговорчивым, принёс извинения за своё поведение. Принципы принципами, а деньги и оружие сами не появятся.В прессе уже звучит мнение, что слишком поздно Зеленский решил сдать назад, доверие Запада к нему уже подорвано, а Служба внешней разведки РФ сообщила о тайной встрече в Альпах, на которой представители США и Великобритании решили, что час замены Зеленского настал, новым президентом они хотят сделать нынешнего посла Украины в Соединённом Королевстве Валерия Залужного – это, по существу, стало ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнёрами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи в противостоянии с РФ.Украину многие уже хоронят, называют недогосударством, а она вон как ловко вынуждает США и Европу плясать под её дудку, они готовы даже в чём-то действовать себе в ущерб, лишь бы сохранить поддержку Киева, а ещё Украине удаётся то, что порой не под силу западным политикам – она сплачивает НАТО, грезящую нанести стратегическое поражение Москве.Совершенно точно накануне сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада, сейчас у нас союзников на поле боя нет, поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины.Читайте также: Мнимые и настоящие соревнования прокси. Почему Россия сама должна побеждать в СВО

https://ukraina.ru/20250729/ursula-fon-der-lyayen-unizheniya-v-golf-klube-chudesa-diplomatii-es-i-chto-eto-vs-znachit-1066100185.html

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https://ukraina.ru/20250721/rokirovka-zelenskogo-na-zaluzhnogo-pro--contra-1065671813.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, владимир зеленский, набу, сап, валерий залужный, нато