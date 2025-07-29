https://ukraina.ru/20250729/30-chasov-iz-magnitogorska-ekspert-o-realnykh-problemakh-passazhirov-pri-otklyucheniyakh-svyazi-1066099717.html

"30 часов из Магнитогорска": эксперт о реальных проблемах пассажиров при отключениях связи

"30 часов из Магнитогорска": эксперт о реальных проблемах пассажиров при отключениях связи - 29.07.2025 Украина.ру

"30 часов из Магнитогорска": эксперт о реальных проблемах пассажиров при отключениях связи

Увеличение мощности Wi-Fi в аэропортах не является решением проблем при отключениях мобильного интернета, необходимы системные меры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов

2025-07-29T13:20

2025-07-29T13:20

2025-07-29T13:20

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Ашманов поделился личным опытом: "Я сам только что летел из Магнитогорска 30 часов. Нас часами крутили над Шереметьево, потом отвезли в Нижний Новгород и там три часа держали в самолёте (мол, мы скоро вылетим). Потом и там включили план "Ковёр".Он описал хаотичную ситуацию в аэропорту: "Нас выпустили в здание аэропорта. Половина пассажиров сразу же стала искать представителя "Аэрофлота", чтобы он что-то сделал, а он от них бегал. А мы в четыре утра пошли ловить такси и искать гостиницу и билет на "Ласточку".Эксперт отметил, что проблема не в отсутствии интернета: "Ну дадим мы wi-fi в аэропорту, поставив специальную mash-сеть, способную выдержать 20 тысяч телефонов одновременно. Но, во-первых, это очень непростая задача, и дорого. А, во-вторых, ну сообщат они родным в тележеньке-воцапчике, что застряли. И что?"."Надо делать так, чтобы люди не скапливались в аэропортах и не спали там на матрасах. Выдавать еду, вывозить на ночлег, давать транспорт, альтернативные средства доставки", - резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250718/german-klimenko-zapad-ne-otklyuchaet-rossiyu-ot-vsemirnogo-interneta-chtoby-imet-vozmozhnost-dlya-1065452001.html

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новости, россия, магнитогорск, нижний новгород, игорь ашманов, украина.ру, шереметьево, аэропорт, wi-fi, главные новости, аналитика, эксперты, связь, мобильная связь