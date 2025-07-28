https://ukraina.ru/20250728/zaritsya-na-sberezheniya-ukraintsev-i-kryshuet-moshennicheskie-koll-tsentry--chem-zanyat-oligarkh-sergey-1065861373.html

Зарится на сбережения украинцев и крышует мошеннические колл-центры. Чем занят олигарх Сергей Тигипко

Зарится на сбережения украинцев и крышует мошеннические колл-центры. Чем занят олигарх Сергей Тигипко - 28.07.2025 Украина.ру

Зарится на сбережения украинцев и крышует мошеннические колл-центры. Чем занят олигарх Сергей Тигипко

Украинский олигарх и бывший лидер комсомола Днепропетровска Сергей Тигипко по праву считается одним из родоначальников украинской олигархической системы правления. Его считают также одним из основателей днепропетровского клана, сделавшего ставку на националистов еще в 1990-е.

2025-07-28T04:50

2025-07-28T04:50

2025-07-28T04:50

эксклюзив

украина

сергей тигипко

киев

австрия

владимир зеленский

петр порошенко

офис президента

партия регионов

приватбанк

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Однако Зеленский с 2022 года активнее стал давить на олигархов, стараясь отжать их активы ради передачи западным спонсорам. По этой причине в связях с Россией уже обвиняли Игоря Коломойского*, Вадима Новинского, Сергея Боголюбова и даже Петра Порошенко*."Нетронутыми" пока остаются Виктор Пинчук, Ринат Ахметов и Сергей Тигипко. Если первые два активно участвуют в украинской политической жизни, то Тигипко старается сейчас держаться в тени, хотя это и не мешает ему скупать подешевевшие активы.В начале 1990х Тигипко на пару с ныне заключенным Игорем Коломойским создал "Приватбанк", а в 1994 он стал серым кардиналом в украинской политике. Сначала как внештатный советник Кучмы по экономическим вопросам, затем — вице-премьер по вопросам экономики в кабинете Павла Лазаренко, отсидевшего затем в США за коррупцию. Тигипко отвечал за экономические реформы и шоковую терапию начала 1990х, которая привела миллионы украинцев к нищете.В 2000 году он разделил бизнес с Коломойским, а на основе своей доли создал финансовую группу ТАС (по инициалам своей дочери Тигипко Анны Сергеевны), в которую вошли банки ТАС-Инвестбанк, ТАС-Комерцбанк, ТАС-Бизнесбанк, Монобанк, страховые компании ТАС и "ТАС-Капитал", машиностроительное предприятие "Камет-ТАС", заводы "Днепрометиз", "Днепровагонмаш" и "Теко".В кабинете премьер-министра Ющенко он был уже министром экономики. Затем, создав партию "Трудовая Украина", попал в парламент, где тоже заседал в комитете по вопросам финансов. В 2002 году стал главой Нацбанка, где его заместителем был Арсений Яценюк. После Оранжевой революции он становится советником Юлии Тимошенко. Параллельно Тигипко занимался и Партией регионов в качестве советника ее руководства и руководителя предвыборных штабов.Накануне Евромайдана Тигипко возглавлял рейтинг антипатий украинцев, что отражалось и на отношении к Партии регионов бывшего президента Виктора Януковича. После Евромайдана он отходит от политической деятельности, но не прекращает бизнес с политиками-олигархами.В 2019 года Тигипко купил у экс-президента Петра Порошенко* завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве. При Зеленском продажа завода стала поводом для одного из уголовных дел против Порошенко, так как в ней усмотрели признаки махинации.После начала СВО Тигипко назвал российское руководство "военными преступниками", но начал активнее скупать подешевевшие активы. Попутно он жаловался, что накопил мало свободных средств для их скупки.В конце 2023 года в интервью он заявил, что собирается инвестировать в банк земли, то есть скупать на Украине сельскохозяйственные земли. Планировал он также покупку европейской транспортной компании, так как логистика поставок на Украине существенно подорожала.В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, поскольку миллионы украинцев не смогли выплачивать кредиты. И самый высокий показатель выручки показала финансовая компания "Европейское агентство по возврату долгов". Ее бенефициаром выступает Сергей Тигипко.В 2024 году олигарх купил с большой скидкой у польской группы Getin Holding S.A. украинский Idea Bank, на который ранее зарился Ринат Ахметов. Принадлежащая Тигипко компания недавно также стала полноценным собственником вагонного завода TransAnt в Австрии.Свой подход к бизнесу он формулирует кратко: "Покупай украинское, продавай иностранцам". Проще говоря, он занимается спекуляцией. Полученные от перепродажи средства Тигипко постепенно под видом инвестиций выводит заграницу.По данным британской Guardian, Тигипко часто бывает в Киеве, где находится штаб-квартира группы TAS. В последние месяцы он активно путешествует между Украиной, Австрией и Швейцарией по делам крупных сделок и стратегических переговоров в транспортных и промышленных секторах.Опальный депутат Александр Дубинский недавно писал, что Офис президента планирует раскулачивать и Сергея Тигипко, но сложность заключается в том, что владельцами многих его активов являются другие люди. "Зеленский с Ермаком готовят санкции СНБОУ против бизнесмена Сергея Тигипко. Цель атаки - Крюковский машиностроительный завод (тепловозы и вагоны), портовые активы (зерновой терминал), Ленкузня (фронтирует Порошенко), финансовые активы. Как обычно - вымогают деньги и требуют поделиться. Но поделиться Сергею Леонидовичу [Тигипко] сложно, т.к. большинство активов - не его. И это точно знают в Офисе президента", - пишет Дубинский.Тем не менее, Зеленский в конце июня создал очередной Совет по поддержке предпринимателей, ликвидировав 5 аналогичных структур, которые должны были заманивать иностранных инвесторов. Регулярное формирование подобных организаций и ликвидация предыдущих – это не более чем стремление всегда создавать информационный повод и удерживать внимание медиа. Совет возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, но вошел в него и Сергей Тигипко.В июле текущего года имя Тигипко всплыло в украинских СМИ в связи с мошенническими колл-центрами, которые расплодились по всей стране при Зеленском. Последнее время Тигипко активно скупал торговые центры в Киеве, многие из которых стали базой мошенников. В частности, речь шла о ТЦ "Арена-Сити", который расположен возле Бессарабского рынка. "Арену-Сити" группа ТАС Сергея Тигипко купила у олигарха Дмитрия Фирташа еще в 2019 году.Строит Тигипко и крупный жилой комплекс возле Дворца "Украина". "Потихоньку готовимся к тому, что закончится война и вырастет спрос на жилую недвижимость", - заявил недавно олигарх изданию "Форбс-Украина".На днях Тигипко также посетовал, что у украинцев осталось еще слишком много денег, которые они не хотят никому отдавать. В начале июля он выступал во Львове на инвестиционном саммите Jazz Business 2025 вместе с министром социальной политики Оксаной Жолнович. Центральной темой выступления Тигипко было желание выманить у украинцев оставшиеся у них сбережения. "В Украине — 100 миллиардов долларов наличными, еще столько же — на счетах за рубежом. Вопрос — как создать инструменты, которые вернут эти деньги в экономику", - рассказывал олигарх.У Тигипко имеется опыт в шоковых реформах 1990х, когда сгорели средства миллионов украинцев. И сейчас, очевидно, Офис президента поставил ему аналогичную задачу – выманить у украинцев то, что еще осталось у них из сбережений.О другом известном на Украине политике = в статье Дмитрия Ковалевича "Деколонизирует" Украину под Трампа и метит в премьер-министры. Чем занимается Юлия Тимошенко*Внесены в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, сергей тигипко, киев, австрия, владимир зеленский, петр порошенко, офис президента, партия регионов, приватбанк