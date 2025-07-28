"Как наркоман, который бегает за дозой": военный эксперт о поведении украинского руководства - 28.07.2025 Украина.ру
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"Как наркоман, который бегает за дозой": военный эксперт о поведении украинского руководства
"Как наркоман, который бегает за дозой": военный эксперт о поведении украинского руководства - 28.07.2025 Украина.ру
"Как наркоман, который бегает за дозой": военный эксперт о поведении украинского руководства
Политика украинского руководства демонстрирует признаки глубокой зависимости от западной поддержки, что влияет на принимаемые Киевом решения. Такую оценку в интервью изданию Украина.ру представил начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-07-28T06:30
2025-07-28T06:30
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Живов провел жесткую аналогию, сравнивая поведение украинских властей с действиями наркозависимого человека. По его словам, стремление получить новую порцию помощи заставляет Киев идти на все более радикальные шаги, включая действия против собственных граждан."А Украина? Уж извините меня за уничижительное сравнение, но это как наркоман, который постоянно бегает за дозой и ради следующей дозы готов пойти на еще большую подлость", - пояснил свою позицию эксперт.Живов обратил внимание на экономические интересы Запада в Украине: "Недаром Америка заключила ресурсную сделку с киевским режимом. Недаром во всех пахотных областях, где выращивается пшеница, постоянно растет цена на землю. То есть, несмотря на боевые действия, ее кто-то покупает". Это означает, какие-то планы на ее послевоенное устройство у Запада есть, указал он."Нам от Украины ничего хорошего ждать не надо", - резюмировал эксперт, подчеркивая необходимость учитывать эти факторы при разработке стратегии в отношении соседнего государства.Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.Про зависимость киевского режима от поддержки Запада — в материале "Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ".
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новости, украина, киев, россия, алексей живов, владимир зеленский, украина.ру, эспаньола, вооруженные силы украины, ресурсы, сделка, запад, поддержка, экономика, главные новости, новости украины, новости россии
Новости, Украина, Киев, Россия, Алексей Живов, Владимир Зеленский, Украина.ру, Эспаньола, Вооруженные силы Украины, ресурсы, сделка, Запад, поддержка, экономика, Главные новости, Новости Украины, новости России

"Как наркоман, который бегает за дозой": военный эксперт о поведении украинского руководства

06:30 28.07.2025
 
© ФотоВладимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото
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Политика украинского руководства демонстрирует признаки глубокой зависимости от западной поддержки, что влияет на принимаемые Киевом решения. Такую оценку в интервью изданию Украина.ру представил начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Живов провел жесткую аналогию, сравнивая поведение украинских властей с действиями наркозависимого человека. По его словам, стремление получить новую порцию помощи заставляет Киев идти на все более радикальные шаги, включая действия против собственных граждан.
"А Украина? Уж извините меня за уничижительное сравнение, но это как наркоман, который постоянно бегает за дозой и ради следующей дозы готов пойти на еще большую подлость", - пояснил свою позицию эксперт.
Живов обратил внимание на экономические интересы Запада в Украине: "Недаром Америка заключила ресурсную сделку с киевским режимом. Недаром во всех пахотных областях, где выращивается пшеница, постоянно растет цена на землю. То есть, несмотря на боевые действия, ее кто-то покупает". Это означает, какие-то планы на ее послевоенное устройство у Запада есть, указал он.
"Нам от Украины ничего хорошего ждать не надо", - резюмировал эксперт, подчеркивая необходимость учитывать эти факторы при разработке стратегии в отношении соседнего государства.
Полный текст интервью "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про зависимость киевского режима от поддержки Запада — в материале "Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ".
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Вчера, 12:51
Нация, которую некуда хоронитьНа Украине не хватает кладбищ, на Украине не хватает земли под кладбища, на украинских кладбищах нет мест, а чтобы похоронить нужно отдать целое состояние!
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