"Теперь он часть проблемы". Почему Запад начал шатать трон под Зеленским

"Теперь он часть проблемы". Почему Запад начал шатать трон под Зеленским - 26.07.2025

"Теперь он часть проблемы". Почему Запад начал шатать трон под Зеленским

Похоже, власти Зеленского приходит конец. События последней недели показали, что выстроенная им вертикаль пошатнулась. В том числе силовая дубина перестала быть предсказуемой.

И, конечно, дело не только в "театральном майдане" на площади перед театром им. Франко в связи с наездом на НАБУ и САП. Это просто стало спусковым крючком.Жёлтые публикации в уважаемых западных газетах, намекающие на нетрадиционную связь Зеленского и Ермака, только подтвердили, что давить на узурпирующего всю власть украинского президента будут всеми способами. Даже с помощью провокаций и чёрного пиара.Например, сегодня британское издание The Telegraph написало: "Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку. "Вдохновляющий лидер" больше не участвует в решении конфликта с Россией. Теперь он — часть проблемы".В это время должен выйти на передний план новый лидер или несколько претендентов на президентское кресло. Пока проглядываются Кличко, Притула, Залужный и даже Александр Усик, который может конвертировать свои спортивные победы в политические.Но кажется, что это отвлекающие внимание персонажи, а серьёзный политик пока ещё находится в тени с белыми ручками, не замеченный ни в каких политических и коррупционных скандалах и военных преступлениях.Почему трон под Зеленским пошатнулся и какие знаки на это указывают — объяснили эксперты на своих страницах в соцсетях.Политтехнолог Рамиль ХарисовСобытия вокруг НАБУ — это начало операции Запада по плановой замене Зеленского. Его попытка взять под контроль антикоррупционные органы, созданные и курируемые Вашингтоном и Брюсселем, стала последней каплей и удобным поводом для запуска сценария "управляемого демонтажа".Зеленский из актива окончательно превратился в токсичную проблему. Основная цель Запада — не допустить неконтролируемого обрушения фронта и госуправления. Зеленский показал свою ненадёжность.Его публично унизили, заставив отыграть назад, чтобы продемонстрировать всем элитам, кто реальный хозяин. Теперь будет активирована фаза его замены.Ставка будет сделана на консенсусную фигуру из военной среды, не связанную с политической коррупцией. Протесты, включая участие в них военных, — это кастинг будущих лидеров и демонстрация силы.Финансирование будет сохранено, но его распределение будет ещё жёстче контролироваться через структуры вроде НАБУ. Действия офиса Зеленского во главе с Ермаком в ближайшие недели будут судорожными.Попытаются развернуть репрессии против "соросят" и нелояльных силовиков, но ресурсов для этого уже нет. Главная задача — успеть уничтожить компромат и вывести активы.Откат по закону о НАБУ ничего не решает — доверие Запада утрачено безвозвратно. Они будут тянуть время, надеясь на "чёрного лебедя" на фронте, который смешает все карты.У России будет наблюдательная позиция. Любая дестабилизация внутри киевского режима выгодна. Ослабление центральной власти и конфликт между Зеленским и силовым блоком открывают новые возможности как на военном, так и на дипломатическом треке.Вмешиваться напрямую нет смысла — процесс саморазрушения запущен. Записи разговоров в "теневом офисе" Миндича, где фигурирует лично Зеленский, уже переданы по каналам американских и английских спецслужб и служат главным рычагом давления.Именно угроза их публикации заставила офис Зеленского пойти на попятную за 24 часа. Западными кураторами уже определена кандидатура преемника.Это непубличный генерал из действующего командования, имеющий репутацию "чистого" и пользующийся авторитетом в войсках. Его "смотрины" состоялись во время контактов с западными военными советниками во Львове на прошлой неделе.Приказ о запрете военным участвовать в протестах был сознательно саботирован на уровне среднего командного звена по согласованию с ГУР, которое играет в свою игру против офиса Зеленского. Это была демонстрация, что армия больше не является монолитной опорой главы киевского режима.Требование отставки Сырского со стороны депутата Безуглой — это попытка Ермака найти "козла отпущения" и переключить внимание. Однако Запад не даст убрать Сырского, так как он является важным элементом нынешней системы управления войсками.Глава дипмиссии США в Киеве в частной беседе с Ермаком 24 июля прямо заявила, что любая попытка саботировать откат закона о НАБУ приведёт к немедленной заморозке счетов ключевых фигур из окружения президента в западных юрисдикциях.Политолог Александр НосовичЗеленский спит с Ермаком. Это не я сказал, это цитата из Financial Times. Зеленский и Ермак спят вместе. Не в том смысле, что вы подумали, а в одном бункере. Рядом. Положив между собой винтовку.Похоже, его реально решили мочить и валить, если британские СМИ уже дошли до использования по нему технологий чёрного пиара и жёлтой прессы. И авторский почерк такой, что ни с кем не спутаешь. От создателей Бучи и кота Скрипалей. Бункер. Финальный сезон. Soon. This summer.Украинский политик Дмитрий БыковПока в стране третий день не утихают протесты, нас власти кормят информационным, низкопробным дерьмом. Хотя другого информационного дерьма и не бывает.Вы меня хоть убивайте, но я не понимаю, как наш народ может вестись в очередной раз на одни и те же бункерные сказки времён "я здесь, мы здесь, Ермак здесь" и верить в две винтовки, которыми пытались защититься Ермак и Зеленский?Ну о ночлеге в ОП после теннисных сетов — поверить можно. Это почти сюжет драмеди. Однако в части героической защиты собственной жизни — не верится.Во-первых, ОП был упакован охранниками, техникой, оружием так, что туда бы мышь без выстрела не проскочила. Во-вторых, бункер защищён серьёзно, и единственное, что могло бы отрицательно повлиять на тех, кто внутри, — кончилась Мивина и вино.А это могло произойти только при длительной блокаде бункера врагом. Но мы знаем, что ни один танк врага в Киев не заехал, поэтому такие рассказы должны вызвать разве что смех у сознающих людей.Но никак не "меня эта история разбала до слёз". Пардон, по моему французскому. Просто мочей нет терпеть эти адские муки... в стиле героической защиты ОП.Хотя им надо чем-то отвлекать народ от протестов. Да ещё и пишут, что штатный политтехнолог Ермака Заривна уволилась. Потому с фантазией стало туго.Кстати, более или менее нормальный политтехнолог чётко понимает, что пора валить с "Титаника" и сушить вёсла, чтобы потом не сушить сухари.Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович*Зеленский достал всех. Он долго ехал по инерции, поддержанный общеукраинской военной истерикой и Западом — в качестве лидера свободного Южного Вьетнама. Приехал.Запад хочет прекращения войны и нового Хельсинкского договора с РФ. Главный индеец своё отыграл, позируя в роли дилера свободного мира, и оказался слишком негибким и персоналистским, для того чтобы вовремя договориться с Путиным, когда это понадобилось тем, кто ему продавал одеяла.На Украине он не устроил сразу всех, потому что он просто откровенно плохо организовывает войну и экономику. И вот когда украинское "не устраивает" совпало с западным "не устраивает", появились прекрасные дети с картонками.Что дальше и кто вместо? Если бы был мир, то победила бы соросня — боевой комсомол глобалистов, у них — финансовая помощь, медиа, сетки и тотальная зависимость Украины от хозяев соросни.Но — война. И украинские комсомольцы, и украинские правые антифашисты, которые ненавидят друг друга, вынуждены бороться с РФ. Значит, попытка спайки между ними неизбежна.Для этого нужны гибкие фигуры, которые послужат мостом. Из таких сегодня просматриваются Залужный и Буданов*. Буданов (чутьё!) в первый же день протестов уже успел выскочить с постиком про "єдність" та "одвічного агресора", а посол в Лондоне, он всегда был помедленнее.Впереди — короткая схватка между ними, и здесь важно, куда пойдут Билецкий* и Прокопенко, которые давно пошли друг против друга. Многие считают, что Андрюша в полных сладких с Будановым, но Андрюша всегда играет только в себя (потому что самый умный из них), а Денис играет против Андрюши за бренд, его позиция откровенно слабее, но всё ещё может стать сильным инструментом — смотря к кому примкнёт.Проблема Билецкого — как объяснить своим и другим правым, почему нужно поддержать соросню. Ему предстоит нелёгкая схватка двух основных черт его характера — удивительной гибкости с изумительной жаждой личной власти.Сейчас они все дружно будут снимать Зеленского, возвращаться из Лондона, любиться и ссориться, не отдавая себе отчёта, что главная задача — мир с Путиным для Запада — уже давно повисла над их головами.* Внесён в России в перечень террористов и экстремистовЧитайте также: Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ

