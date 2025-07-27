"Герани" и "Искандеры" атаковали объекты ВСУ в ночь на 27 июля - 27.07.2025 Украина.ру
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"Герани" и "Искандеры" атаковали объекты ВСУ в ночь на 27 июля
"Герани" и "Искандеры" атаковали объекты ВСУ в ночь на 27 июля - 27.07.2025 Украина.ру
"Герани" и "Искандеры" атаковали объекты ВСУ в ночь на 27 июля
Атакам российских беспилотников и ракет подверглись ночью объекты ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Об этом 27 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-27T10:19
2025-07-27T10:52
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Днём 26 июля снова был нанесён удар по Сумской областной администрации Местные ТГ-каналы сообщили, что по зданию вновь прилетело, но уже в 16:04. До этого удар был нанесён в час дня.После этого стало известно, что российские "Герани" нанесли удары по целям в Сумах и Херсоне, а "Искандеры" поразили цели в Лебедине Сумской области.ВС РФ нанесли ракетные удары по целям в Харьковской области и Павлограде Днепропетровской области.Затем пришли сообщения о том, что "Герани" били по целям в Шостке Сумской области и нанесли удары по целям в Харькове. Местные власти жаловались на массовый налёт БПЛА. В городе после прилётов зафиксированы пожары.Ночью стало известно, что "Герани" поразили цели в Одессе. Город и его порты играют важную роль в снабжении ВСУ. Ночью эти же БПЛА прилетели в Балаклею Харьковской области, поражали цели в Полтавской, Николаевской, Киевской и Черниговской областях, а также поразили объект в районе Канева Черкасской области.После этого стали поступать сообщения о том, что "Герани" нанесли удары по объектам противника в Сумской и Хмельницкой областях.В частности, взрывы прогремели и в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области - об этом стало известно утром 27 июля. Затем были зафиксированы новые взрывы в районе Староконстантинова - там расположен один из важнейших военных аэродромов ВСУ.БПЛА "Молния" атаковал вражеский объект в окрестностях Харькова. Местные СМИ сообщили о взрыве. Поражённый объект и последствия атаки по состоянию на утро остаются неизвестными. "Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Комплексы "Искандер" представляют собой семейство высокоточных оперативно-тактических ракетных систем, разработанных в России. Основные модификации — "Искандер-М" и "Искандер-К". Комплекс принят на вооружение в 2006 году и способен поражать цели на дальности до 500 км (с возможностью увеличения). Его ключевые особенности — мобильность, сверхзвуковая скорость полета ракет, а также возможность преодоления комплексов ПРО противника. "Искандер"считается одним из самых эффективных комплексов в своем классе благодаря высокой точности и разнообразию боевых частей (кассетные, фугасные, проникающие, электронно-магнитные).Тем временем стало известно, что Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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"Герани" и "Искандеры" атаковали объекты ВСУ в ночь на 27 июля

10:19 27.07.2025 (обновлено: 10:52 27.07.2025)
 
© Украина.руБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Украина.ру
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Атакам российских беспилотников и ракет подверглись ночью объекты ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Об этом 27 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Днём 26 июля снова был нанесён удар по Сумской областной администрации Местные ТГ-каналы сообщили, что по зданию вновь прилетело, но уже в 16:04. До этого удар был нанесён в час дня.
После этого стало известно, что российские "Герани" нанесли удары по целям в Сумах и Херсоне, а "Искандеры" поразили цели в Лебедине Сумской области.
ВС РФ нанесли ракетные удары по целям в Харьковской области и Павлограде Днепропетровской области.
Затем пришли сообщения о том, что "Герани" били по целям в Шостке Сумской области и нанесли удары по целям в Харькове. Местные власти жаловались на массовый налёт БПЛА. В городе после прилётов зафиксированы пожары.
Ночью стало известно, что "Герани" поразили цели в Одессе. Город и его порты играют важную роль в снабжении ВСУ.
Ночью эти же БПЛА прилетели в Балаклею Харьковской области, поражали цели в Полтавской, Николаевской, Киевской и Черниговской областях, а также поразили объект в районе Канева Черкасской области.
После этого стали поступать сообщения о том, что "Герани" нанесли удары по объектам противника в Сумской и Хмельницкой областях.
В частности, взрывы прогремели и в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области - об этом стало известно утром 27 июля. Затем были зафиксированы новые взрывы в районе Староконстантинова - там расположен один из важнейших военных аэродромов ВСУ.
БПЛА "Молния" атаковал вражеский объект в окрестностях Харькова. Местные СМИ сообщили о взрыве. Поражённый объект и последствия атаки по состоянию на утро остаются неизвестными.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Комплексы "Искандер" представляют собой семейство высокоточных оперативно-тактических ракетных систем, разработанных в России. Основные модификации — "Искандер-М" и "Искандер-К". Комплекс принят на вооружение в 2006 году и способен поражать цели на дальности до 500 км (с возможностью увеличения). Его ключевые особенности — мобильность, сверхзвуковая скорость полета ракет, а также возможность преодоления комплексов ПРО противника. "Искандер"считается одним из самых эффективных комплексов в своем классе благодаря высокой точности и разнообразию боевых частей (кассетные, фугасные, проникающие, электронно-магнитные).
Тем временем стало известно, что Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита
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