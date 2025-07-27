Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита - 27.07.2025 Украина.ру
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Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита
Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита - 27.07.2025 Украина.ру
Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита
Очередная массированная атака украинских беспилотников на российские регионы стала причиной сбоев в графиках железнодорожников и авиации. Об этом 27 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-27T10:02
2025-07-27T11:08
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Обстрелам и налётам беспилотников подверглись российские регионы не только в приграничье.ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом вечером 26 июля заявила губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. В городе разрушен один частный дом, ещё в четырёх выбиты окна и посечены кровли, повреждены шесть надворных построек, газовая труба и линия электропередачи, пострадали две машины и фасад соцобъекта.После этого в Курской, Смоленской, Воронежской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калужской, Псковской, Нижегородской и Ленинградской областях была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщали оперштабы и губернаторы регионов.Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга, информировала Росавиация. Там также сообщили, что в аэропорту Волгограда сняты ограничения на полёты.Украинские беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область. В итоге пострадавших нет, из-за падения обломков дронов нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил губернатор Бочаров.ПВО России отработала в Смоленской области – отражалась атака вражеских беспилотников. Два беспилотника ВСУ были сбиты в Смоленской области, сообщал губернатор Василий Анохин. Затем он же сообщил о шести сбитых БПЛА. Об уничтоженных ночью российской ПВО украинских беспилотниках сообщали руководители Воронежской и Ростовской областей. В частности, ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области. В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Мониторинговые каналы сообщали о массовых пролётах вражеских БПЛА через Брянскую область.Ракетная опасность была объявлена в Курской области. Об этом сообщал оперштаб региона.Пассажирские поезда опаздывали из-за атаки БПЛА в Волгоградской области, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.В Невельском МО Псковской области был сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Введён режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи.Российские средства ПВО с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 – над Брянской областью; 21 – над Смоленской; 10 - над Калужской; по 9 – над Волгоградской и Ростовской; 4 БПЛА сбили над Крымом; по 2 – над Воронежской, Курской областями и над акваторией Чёрного моря; по 1 – в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.Утром стало известно, что продолжается работа ПВО в небе над Псковской областью. Об этом в девятом часу МСК сообщил губернатор Михаил Ведерников."По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!", - написал губернатор в своём телеграм-канале.Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Смоленскую область. сообщил губернатор Василий Анохин. Силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин рассмотрел обстановку в публикации Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, шебекино, вячеслав гладков, андрей бочаров, росавиация, вооруженные силы украины, бпла, пво, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, кто, авиасообщение, железная дорога, минобороны рф, беспилотники
Новости, Россия, Курская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Андрей Бочаров, Росавиация, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ПВО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, КТО, авиасообщение, железная дорога, Минобороны РФ, беспилотники

Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита

10:02 27.07.2025 (обновлено: 11:08 27.07.2025)
 
© Украина.руБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Украина.ру
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Очередная массированная атака украинских беспилотников на российские регионы стала причиной сбоев в графиках железнодорожников и авиации. Об этом 27 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Обстрелам и налётам беспилотников подверглись российские регионы не только в приграничье.
ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом вечером 26 июля заявила губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. В городе разрушен один частный дом, ещё в четырёх выбиты окна и посечены кровли, повреждены шесть надворных построек, газовая труба и линия электропередачи, пострадали две машины и фасад соцобъекта.
После этого в Курской, Смоленской, Воронежской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калужской, Псковской, Нижегородской и Ленинградской областях была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщали оперштабы и губернаторы регионов.
Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга, информировала Росавиация. Там также сообщили, что в аэропорту Волгограда сняты ограничения на полёты.
Украинские беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область. В итоге пострадавших нет, из-за падения обломков дронов нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил губернатор Бочаров.
ПВО России отработала в Смоленской области – отражалась атака вражеских беспилотников. Два беспилотника ВСУ были сбиты в Смоленской области, сообщал губернатор Василий Анохин. Затем он же сообщил о шести сбитых БПЛА.
Об уничтоженных ночью российской ПВО украинских беспилотниках сообщали руководители Воронежской и Ростовской областей.
В частности, ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области. В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Мониторинговые каналы сообщали о массовых пролётах вражеских БПЛА через Брянскую область.
Ракетная опасность была объявлена в Курской области. Об этом сообщал оперштаб региона.
Пассажирские поезда опаздывали из-за атаки БПЛА в Волгоградской области, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В Невельском МО Псковской области был сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Введён режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи.
Российские средства ПВО с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 – над Брянской областью; 21 – над Смоленской; 10 - над Калужской; по 9 – над Волгоградской и Ростовской; 4 БПЛА сбили над Крымом; по 2 – над Воронежской, Курской областями и над акваторией Чёрного моря; по 1 – в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.
Утром стало известно, что продолжается работа ПВО в небе над Псковской областью. Об этом в девятом часу МСК сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!", - написал губернатор в своём телеграм-канале.
Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Смоленскую область. сообщил губернатор Василий Анохин. Силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин рассмотрел обстановку в публикации Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается
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