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Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита

Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита - 27.07.2025 Украина.ру

Украинские БПЛА атаковали Россию: массированная атака отбита

Очередная массированная атака украинских беспилотников на российские регионы стала причиной сбоев в графиках железнодорожников и авиации. Об этом 27 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-27T10:02

2025-07-27T10:02

2025-07-27T11:08

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Обстрелам и налётам беспилотников подверглись российские регионы не только в приграничье.ВСУ три раза за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом вечером 26 июля заявила губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. В городе разрушен один частный дом, ещё в четырёх выбиты окна и посечены кровли, повреждены шесть надворных построек, газовая труба и линия электропередачи, пострадали две машины и фасад соцобъекта.После этого в Курской, Смоленской, Воронежской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калужской, Псковской, Нижегородской и Ленинградской областях была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщали оперштабы и губернаторы регионов.Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга, информировала Росавиация. Там также сообщили, что в аэропорту Волгограда сняты ограничения на полёты.Украинские беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область. В итоге пострадавших нет, из-за падения обломков дронов нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, сообщил губернатор Бочаров.ПВО России отработала в Смоленской области – отражалась атака вражеских беспилотников. Два беспилотника ВСУ были сбиты в Смоленской области, сообщал губернатор Василий Анохин. Затем он же сообщил о шести сбитых БПЛА. Об уничтоженных ночью российской ПВО украинских беспилотниках сообщали руководители Воронежской и Ростовской областей. В частности, ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области. В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Мониторинговые каналы сообщали о массовых пролётах вражеских БПЛА через Брянскую область.Ракетная опасность была объявлена в Курской области. Об этом сообщал оперштаб региона.Пассажирские поезда опаздывали из-за атаки БПЛА в Волгоградской области, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.В Невельском МО Псковской области был сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Введён режим беспилотной опасности, возможны перебои в работе связи.Российские средства ПВО с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 – над Брянской областью; 21 – над Смоленской; 10 - над Калужской; по 9 – над Волгоградской и Ростовской; 4 БПЛА сбили над Крымом; по 2 – над Воронежской, Курской областями и над акваторией Чёрного моря; по 1 – в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.Утром стало известно, что продолжается работа ПВО в небе над Псковской областью. Об этом в девятом часу МСК сообщил губернатор Михаил Ведерников."По предварительной информации, над территорией региона уничтожены 6 БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков!", - написал губернатор в своём телеграм-канале.Сегодня ночью и в утренние часы ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Смоленскую область. сообщил губернатор Василий Анохин. Силами ПВО и средствами РЭБ успешно сбиты и подавлены 22 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.Полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин рассмотрел обстановку в публикации Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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