https://ukraina.ru/20250726/vs-dlya-uderzhaniya-vlasti-i-pomoschi-zapadu-glavnoe-na-utro-26-iyulya-1065980385.html

Всё для удержания власти и помощи Запада. Главное на утро 26 июля

Всё для удержания власти и помощи Запада. Главное на утро 26 июля - 26.07.2025 Украина.ру

Всё для удержания власти и помощи Запада. Главное на утро 26 июля

Владимир Зеленский для удержания власти готов на эскалацию

2025-07-26T10:00

2025-07-26T10:00

2025-07-26T10:18

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

служба внешней разведки

набу

россия

украина

сочи

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Вечером 25 июля Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего."Провёл сегодня Ставку. Были доклады наших разведок – Службы внешней разведки Украины и ГУР – о вызовах, которые есть на лето – осень, о намерениях России. Подробно говорили, на какие угрозы нужно отвечать. Был доклад по оперативной ситуации – докладывал главком Александр Сырский. Все оперативные направления. Покровск прежде всего – больше внимания. Сумщина – продолжаем действовать в пограничье. Я хочу поблагодарить также всех наши подразделения, действующие на российской территории", — заявил Зеленский.Он также рассказал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что страна получила помощь от союзников."Министр обороны доложил о поступлении помощи от наших партнёров – обеспечиваем надёжное движение оружия для украинских воинов. Я поручил готовить технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утверждённый план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки – это очень непросто. В сутки в определённый срок, и это персональная ответственность всех привлечённых наших должностных лиц", — отметил Зеленский.Однако использует Украина беспилотники не только для обороны. Так, утром 26 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об атаке украинских БПЛА."Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилёты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, идет устранение последствий. Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется", — рассказал губернатор.Он указал, что судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя. Эту попытку отразили."Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет", — отметил Владимиров.Губернатор призвал земляков и гостей края не снимать и не выкладывать в сеть кадры пролета беспилотников, работы ПВО и мест падения."Публикуя такие сведения, вы помогаете врагу", — подчеркнул Владимиров.Также опасность БПЛА объявляли в ряде других отдалённых от границы с Украиной регионах России, в частности, в Татарстане, Мордовии, Пензенской и Ивановской областях."Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования. В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника", — рассказывал, в частности, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.По информации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный", подобные атаки украинское руководство совершает в том числе и для решения внутриполитических вопросов."Банковая третий день подряд запускает массово дроны по разным регионам РФ, даже по Сочи ударили. Задача офисных, спровоцировать масштабный и разрушительный ответный удар, который поможет ЗеЕрмаку сместить информационный акцент с постоянных митингов и медийного негатива по кейсу НАБУ/САП. Россияне пока аккуратно наносят удары. Если этот инструмент не отыграет, то будут поднимать ставки в кейсе провокаций. Цель, потушить зраду, удержать власть", — отмечалось в публикации канала в ночь на 26 июля.При этом некоторые эксперты в России уверены, что Украина пытается запугать российское мирное население такими атаками БПЛА."Никаких военных задач у налёта БПЛА на Сочи, конечно же, быть не могло. Там ни флот не стоит, как в Новороссийске, ни военных аэродромов нет. Заводов, и тех нет. Это все та же украинская тактика. Не съем, так понадкусаю. Нагадить, напугать, сорвать летний отдых, сломать ритм жизни города-курорта. И нет, это не тактика тысячи порезов, это тактика нагадить под дверь и убежать", — отмечал утром 24 июля журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.По его словам, пережившего девяностые годы ХХ века пугать русского человека "смысла не имеет вообще"."Мы в пограничных, критических ситуациях все сравниваем с девяностыми и понимаем, нет, ещё не так, как тогда. А значит, мы все осилим, раз тогда смогли. Но, надо чётко понимать, что именно такие налеты БПЛА, по городам, а не военным объектам, преследуют ещё одну цель. Это попытка раскачать общество. Дескать, вот, смотрите, власть вас защитить не может. Раньше, такой налет обязательно сопровождался бы огромным количеством вбросов фейковой информации в соцсети и группы в мессенджерах. Типа "в аэропорту Сочи попали в самолёт, стотыщ погибших, власть скрывает". Но, то ли инфорборов отправили в Покровск опорники держать, то ли они в Европу сбежали. Так или иначе, тенденция налицо", — писал Медведев.При этом он указал, что таким способом убедить русских в том, что власть плохая и вывести их на бунт невозможно."При всех вопросах в власти, русский человек в таких ситуациях куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру "Сириус". И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать", — подчеркнул Медведев.Российский производитель оружия Владислав Лобаев не согласился с Медведевым. Он указал на смысл украинских налётов."К сожалению, при всей мерзости таких методов, смысл они имеют. Только не в нашей русской (а также старопрусской, французской или японской) военной концепции, предлагающей разбить врага на поле боя вчистую, сокрушив его силу своей, разметать тяжелой кавалерией, гренадерами, танковыми клиньями, штурмовой пехотой, ударами УМПК и так далее... Нет. Здесь в дело вступает варварско -людоедская концепция ведения войны за авторством англосаксов, которая ставит приоритетом запугивание населения, нагнетание внутри общества-жертвы страха перед расправами, террором и регулярное бессистемное уничтожение групп людей для создания внутри социума бесконтрольной паники с последующим подчинением", — указал Лобаев.Он вспомнил об одной из американских концепций ведения боевых действий."Все согласно психологической методичке американского "добряка-гуманниста" Курта Левина с его психотеорией "силовых полей" и уравнениями для расчета порога восприятия кризиса, то есть нащупывания у каждой малой, большой или сверхбольшой группы людей (к последней относится суперэтнос, государство) того пика воздействия, после достижения которого люди готовы бежать сломя голову, куда глаза глядят - лишь бы подальше от беды. Вот такую методичку создал когда-то "добрый" дедушка Курт. Детский по совместительству психолог. И не только создал, но и успешно оттестировал с помощью так же не имеющих в нашем понимании войны эффекта варварских бомбежек Германии и Японии", — отметил Лобаев.По его словам, "как бы русские ни относились к германскому нацизму или отмороженному японскому милитаризму с их идеями кровавой экспансии, те бомбежки боевого оправдания не имели"."Служили лишь целям расчёта нужного числа бомб на некую площадь, для создания на территории всеобщего хаоса. Кстати, чисто в рамках этой модели американцы после Великой Отечественной собирались бомбить нас, прикидывая в своих изуверских планах требуемое для этого число атомных уже зарядов. Но как мы понимаем - не срослось", — заявил Лобаев.При этом, указал он, от своих планов американцев не отказались. По его словам, во время налётов украинских БПЛА на Россию американцы и британцы отслеживают реакцию россиян."А чем они - истинные заказчики украинских ударов занимаются во время самих налётов? Да всё просто - отслеживают реакцию населения тех, либо иных городов, НП, агломераций. По итогам анализа этих данных дают своей прокладке задачи, по какому городу эффективнее бить с целью нагнетания паники. Впрочем, с анализом там и сами украинцы справляются на 5+, лишь прилежно высылая бенефициарам конфликта свои расчеты и наблюдения", — отметил Лобаев.Таким образом, подчеркнул он, смысл у украинских налётов есть.О происходящем на фронте — в обзоре военного эксперта Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается".

https://ukraina.ru/20250725/erdogan-zovt-putina-i-trampa-itogi-25-iyulya-1065956814.html

https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-reshil-ne-riskovat-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-iyulya-1065940668.html

https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-proigral-ili-pereigral-glavnoe-na-utro-25-iyulya-1065929472.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, служба внешней разведки , набу, россия, украина, сочи