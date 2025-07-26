С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только - 26.07.2025 Украина.ру
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С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только
С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только - 26.07.2025 Украина.ру
С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила специфику поведения президента США Дональда Трампа, а также в чем сложность опознания тел украинских военных на территории, контролируемой Киевом
2025-07-26T17:20
2025-07-26T17:20
видео
лариса шеслер
всу
обмен
обмен пленными
дональд трамп
сша
президент сша
опознание
иностранные наемники
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Также Шеслер рассказала об изменениях в российском законодательстве, которые позволят иностранным добровольцам, участвующим в СВО, удобнее и быстрее получить паспорт России.00:36 – Какую игру ведёт Трамп и смогут ли США выйти из конфликта на Украине? 08:33 – О проблеме с опознанием тел украинских военных. 15:13 – Как помочь с гражданством России иностранцам, участвующим в СВО? 20:43 – В чём разница между наёмниками в ВСУ и иностранными бойцами в армии России? ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
сша
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видео, лариса шеслер, всу, обмен, обмен пленными, дональд трамп, сша, президент сша, опознание, иностранные наемники, вс рф, сво, спецоперация, доброволец, политика, война, конфликт, украина, гражданство, иностранцы, видео
Видео, Лариса Шеслер, ВСУ, обмен, обмен пленными, Дональд Трамп, США, президент США, опознание, иностранные наемники, ВС РФ, СВО, Спецоперация, доброволец, политика, война, конфликт, Украина, гражданство, иностранцы

С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только

17:20 26.07.2025
 
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила специфику поведения президента США Дональда Трампа, а также в чем сложность опознания тел украинских военных на территории, контролируемой Киевом
Также Шеслер рассказала об изменениях в российском законодательстве, которые позволят иностранным добровольцам, участвующим в СВО, удобнее и быстрее получить паспорт России.
00:36 – Какую игру ведёт Трамп и смогут ли США выйти из конфликта на Украине?
08:33 – О проблеме с опознанием тел украинских военных.
15:13 – Как помочь с гражданством России иностранцам, участвующим в СВО?
20:43 – В чём разница между наёмниками в ВСУ и иностранными бойцами в армии России?
ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
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