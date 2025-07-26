https://ukraina.ru/20250726/s-chem-stalkivayutsya-inostrantsy-voyuyuschie-v-vs-rossii-shesler-o-byurokratii-i-ne-tolko-1065996106.html

С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только

С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только - 26.07.2025 Украина.ру

С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила специфику поведения президента США Дональда Трампа, а также в чем сложность опознания тел украинских военных на территории, контролируемой Киевом

2025-07-26T17:20

2025-07-26T17:20

2025-07-26T17:20

видео

лариса шеслер

всу

обмен

обмен пленными

дональд трамп

сша

президент сша

опознание

иностранные наемники

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Также Шеслер рассказала об изменениях в российском законодательстве, которые позволят иностранным добровольцам, участвующим в СВО, удобнее и быстрее получить паспорт России.00:36 – Какую игру ведёт Трамп и смогут ли США выйти из конфликта на Украине? 08:33 – О проблеме с опознанием тел украинских военных. 15:13 – Как помочь с гражданством России иностранцам, участвующим в СВО? 20:43 – В чём разница между наёмниками в ВСУ и иностранными бойцами в армии России? ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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