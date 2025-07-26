https://ukraina.ru/20250726/s-chem-stalkivayutsya-inostrantsy-voyuyuschie-v-vs-rossii-shesler-o-byurokratii-i-ne-tolko-1065996106.html
С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только
С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только - 26.07.2025 Украина.ру
С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила специфику поведения президента США Дональда Трампа, а также в чем сложность опознания тел украинских военных на территории, контролируемой Киевом
2025-07-26T17:20
2025-07-26T17:20
2025-07-26T17:20
видео
лариса шеслер
всу
обмен
обмен пленными
дональд трамп
сша
президент сша
опознание
иностранные наемники
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Также Шеслер рассказала об изменениях в российском законодательстве, которые позволят иностранным добровольцам, участвующим в СВО, удобнее и быстрее получить паспорт России.00:36 – Какую игру ведёт Трамп и смогут ли США выйти из конфликта на Украине? 08:33 – О проблеме с опознанием тел украинских военных. 15:13 – Как помочь с гражданством России иностранцам, участвующим в СВО? 20:43 – В чём разница между наёмниками в ВСУ и иностранными бойцами в армии России? ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Лариса Шеслер, ВСУ, обмен, обмен пленными, Дональд Трамп, США, президент США, опознание, иностранные наемники, ВС РФ, СВО, Спецоперация, доброволец, политика, война, конфликт, Украина, гражданство, иностранцы
С чем сталкиваются иностранцы, воюющие в ВС России: Шеслер о бюрократии и не только
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила специфику поведения президента США Дональда Трампа, а также в чем сложность опознания тел украинских военных на территории, контролируемой Киевом
Также Шеслер рассказала об изменениях в российском законодательстве, которые позволят иностранным добровольцам, участвующим в СВО, удобнее и быстрее получить паспорт России.
00:36 – Какую игру ведёт Трамп и смогут ли США выйти из конфликта на Украине?
08:33 – О проблеме с опознанием тел украинских военных.
15:13 – Как помочь с гражданством России иностранцам, участвующим в СВО?
20:43 – В чём разница между наёмниками в ВСУ и иностранными бойцами в армии России?
ТГ-канал Ларисы Шеслер: https://t.me/LarShesler