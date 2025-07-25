Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин
Разгром элитных подразделений ВСУ привел к открытым акциям протеста родственников бойцов в западных областях Украины. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Родственники бойцов, пропавших без вести в Житомире и во Львове, проводят стихийные выступления. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригадах", — сообщил эксперт.
Особое беспокойство у протестующих вызывает отсутствие достоверной информации о судьбе военнослужащих.
Алехин отметил, что подобные акции протеста против войны в различных регионах Украины проходят все чаще.
"В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах", — добавил он. По словам эксперта, волна недовольства охватывает не только семьи погибших солдат ВСУ, но и тех, кто пытается избежать мобилизации.
"Стихийные выступления украинцев против войны становятся все более массовыми", — заключил собеседник издания. При этом власти усиливают давление на протестующих, что лишь усугубляет социальную напряженность в стране.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.
Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:35Массированные обстрелы: российские войска активизировали удары по УкраинеВ течение четверга в нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы.Вооруженные силы РФ ударили по объектам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, а также на оккупированной территории Херсона. Об этом 24 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру
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