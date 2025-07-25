Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин - 25.07.2025 Украина.ру
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Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин
Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин - 25.07.2025 Украина.ру
Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин
Разгром элитных подразделений ВСУ привел к открытым акциям протеста родственников бойцов в западных областях Украины. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-25T05:40
2025-07-25T05:40
новости
украина
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геннадий алехин
украина.ру
тцк
вооруженные силы украины
протесты
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"Родственники бойцов, пропавших без вести в Житомире и во Львове, проводят стихийные выступления. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригадах", — сообщил эксперт. Особое беспокойство у протестующих вызывает отсутствие достоверной информации о судьбе военнослужащих.Алехин отметил, что подобные акции протеста против войны в различных регионах Украины проходят все чаще. "В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах", — добавил он. По словам эксперта, волна недовольства охватывает не только семьи погибших солдат ВСУ, но и тех, кто пытается избежать мобилизации."Стихийные выступления украинцев против войны становятся все более массовыми", — заключил собеседник издания. При этом власти усиливают давление на протестующих, что лишь усугубляет социальную напряженность в стране.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, житомир, львов, геннадий алехин, украина.ру, тцк, вооруженные силы украины, протесты, зеленский протесты, всу, потери всу, крах всу, мобилизация, главные новости, новости украины
Новости, Украина, Житомир, Львов, Геннадий Алехин, Украина.ру, ТЦК, Вооруженные силы Украины, протесты, зеленский протесты, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, мобилизация, Главные новости, Новости Украины

Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин

05:40 25.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
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Разгром элитных подразделений ВСУ привел к открытым акциям протеста родственников бойцов в западных областях Украины. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Родственники бойцов, пропавших без вести в Житомире и во Львове, проводят стихийные выступления. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригадах", — сообщил эксперт.
Особое беспокойство у протестующих вызывает отсутствие достоверной информации о судьбе военнослужащих.
Алехин отметил, что подобные акции протеста против войны в различных регионах Украины проходят все чаще.
"В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах", — добавил он. По словам эксперта, волна недовольства охватывает не только семьи погибших солдат ВСУ, но и тех, кто пытается избежать мобилизации.
"Стихийные выступления украинцев против войны становятся все более массовыми", — заключил собеседник издания. При этом власти усиливают давление на протестующих, что лишь усугубляет социальную напряженность в стране.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.
Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
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