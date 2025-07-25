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Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин

Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин - 25.07.2025 Украина.ру

Зеленский усиливает давление: протесты украинцев против ТЦК становятся все более массовыми — Алехин

Разгром элитных подразделений ВСУ привел к открытым акциям протеста родственников бойцов в западных областях Украины. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-25T05:40

2025-07-25T05:40

2025-07-25T05:40

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"Родственники бойцов, пропавших без вести в Житомире и во Львове, проводят стихийные выступления. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригадах", — сообщил эксперт. Особое беспокойство у протестующих вызывает отсутствие достоверной информации о судьбе военнослужащих.Алехин отметил, что подобные акции протеста против войны в различных регионах Украины проходят все чаще. "В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах", — добавил он. По словам эксперта, волна недовольства охватывает не только семьи погибших солдат ВСУ, но и тех, кто пытается избежать мобилизации."Стихийные выступления украинцев против войны становятся все более массовыми", — заключил собеседник издания. При этом власти усиливают давление на протестующих, что лишь усугубляет социальную напряженность в стране.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады" на сайте Украина.ру.Про героизм и мужество российских бойцов — в материале "Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/1065900210.html

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