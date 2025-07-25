https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-reshil-ne-riskovat-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-iyulya-1065940668.html

Зеленский решил не рисковать, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 июля

Зеленский решил не рисковать, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 июля - 25.07.2025 Украина.ру

Зеленский решил не рисковать, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 июля

Владимир Зеленский заявил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-25T13:00

2025-07-25T13:00

2025-07-25T13:02

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Владимир Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины – на фоне проблем, созданных принятием закона, лишившим НАБУ и САП независимости.Зеленский сообщил журналистам, что "не хочет ничем рисковать" в вопросе европейского курса Украины."Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнёров, которые со мной общались о войне, о Турции... Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам и чего хочет общество", – отметил Зеленский.При этом он заявил, что не общался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен."Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила – это фейк. У нас не было разговора", — подчеркнул Зеленский.Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Зеленский якобы общался с фон дер Ляйен после принятия закона о САП и НАБУ.Обстрелы и налётыУтром 25 июля Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 26 – над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Брянской области, 23 – над территорией Ростовской области, 9 – над акваторией Азовского моря, 8 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Ставропольского края, 3 – над территорией Курской области, 3 – над территорией Тамбовской области, 2 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Орловской области", — отмечалось в публикации.Позднее стало известно о новых налётах."В период с 10:30 до 11:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 31 атаку, на светлодарском направлении — 1 атаку, выпустив в общей сложности 33 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц в т.ч. ребёнка 2013 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, автобус городского маршрута и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 64 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 64 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 5; Каховка — 4; Малая Лепетиха — 8; Абрикосовка — 5; Васильевка — 3; Костогрызово — 5; Князе-Григоровка — 14; Великая Лепетиха — 9; Новоалексеевка — 2; Раденск — 4; Старая Маячка — 5", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Старая Маячка.В 12:12 глава города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов сообщил об обстреле города Вооружёнными силами Украины. Позднее он рассказал о жертвах обстрела."В результате обстрела есть пострадавшие среди мирных жителей Энергодара", — отметил Пухов.Подробностей он не привёл.Утром 25 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет", — отмечалось в сводке.Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Белгородском районе по сёлам Красный Октябрь и Репное совершены атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. Без пострадавших и разрушений.В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось одному артобстрелу с применением 6 снарядов, село Цаповка атаковано двумя FPV-дронами.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка, Соболевка, а также хутора Бабка, Дубровки, Жердевка и Леоновка атакованы 33 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены."В округе за прошедший день ранены два мирных жителя. Мужчина пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Борки. После оказанной помощи в Валуйской ЦРБ он отпущен домой на амбулаторное лечение. В селе Двулучное в результате атаки дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь", — сообщил Гладков.В селе Борки повреждены автомобиль и инфраструктурный объект, в селе Двулучное — 3 частных дома, в посёлке Уразово — коммерческий объект, 2 легковых автомобиля, гараж и хозпостройка, в хуторе Дубровки — частный дом и коммерческий объект, в хуторе Леоновка — социальный объект и объект торговли, в селе Кукуевка — частный дом и линия электропередачи, в селе Долгое — линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Волоконовском районе село Грушевка атаковано двумя FPV-дронами. Также над районом системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Глотово, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Почаево, Рождественка и Сподарюшино выпущено 16 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников. Вследствие атак беспилотников в селе Рождественка повреждён легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка — гараж и легковой автомобиль, в селе Глотово — 4 автомобиля и частный дом", — отмечалось в публикации.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Репяховка, Романовка, Староселье, а также хутор Высокий подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 15 БПЛА, 3 из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется."В Ракитянском районе посёлок Ракитное и сёла Бобрава, Илёк-Кошары и Новозахаровка атакованы 5 беспилотниками, один из которых сбит. Ранены двое мирных жителей. Один мужчина пострадал в результате удара FPV-дрона по сельхозпредприятию в селе Илёк-Кошары. Ещё один мужчина получил ранения в результате атаки дрона на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка. После оказанной помощи в Ракитянской ЦРБ оба пострадавших доставлены и госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода", — писал Гладков.В селе Илёк-Кошары повреждены 4 единицы спецтехники и ангар на территории сельхозпредприятия, в селе Новозахаровка — трактор.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 12 беспилотников. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка, а также хутор Бык подверглись 3 обстрелам с применением 3 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В результате двух обстрелов в городе Шебекино повреждены 10 частных домовладений, 2 автомобиля, газовая труба и линия электропередачи. Вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника в Шебекино на территории одного из предприятий повреждены производственное помещение, линия электропередачи и трактор. Вечером в селе Муром дрон ударил по сельхозпредприятию — повреждена линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".

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хроники, эксклюзив, украина, россия, херсонская область, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, набу, сап