"Работа в строжайшем секрете": боец "Куба" рассказал, как артиллеристы "Востока" поддерживали штурмовиков - 25.07.2025 Украина.ру
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"Работа в строжайшем секрете": боец "Куба" рассказал, как артиллеристы "Востока" поддерживали штурмовиков
"Работа в строжайшем секрете": боец "Куба" рассказал, как артиллеристы "Востока" поддерживали штурмовиков - 25.07.2025 Украина.ру
"Работа в строжайшем секрете": боец "Куба" рассказал, как артиллеристы "Востока" поддерживали штурмовиков
Операция под Песками проводилась в условиях такой секретности, что даже соседние подразделения не знали о действиях артиллеристов. Эти и другие малоизвестные эпизоды службы в ополчении раскрыл в интервью изданию Украина.ру боец батальона "Восток", ветеран СВО Евгений Овечкин ("Куба")
2025-07-25T18:18
2025-07-25T18:18
новости
пески
пантелеймоновка (горловский район)
россия
александр чаленко
украина.ру
ополчение
боец
донбасс
освобождение
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Боец вспоминает, как их группа работала в условиях полной секретности: "Наша работа, как я понял, была в строжайшем секрете. Не успеваем отработать, и приезжают командиры на всех машинах. Спрашивают: кто вам разрешил?" Ситуацию удалось разрешить только благодаря своевременному прибытию заместителя командира полка.Особое место в воспоминаниях занимает история восточноевропейской овчарки по кличке Дик, которую бойцы ополчения привезли из Пантелеймоновки. "Он рядом с нами был, не раз попадал под БТР. Пес ко мне привык и постоянно был со мной", — с теплотой рассказывает ветеран. Забавный случай произошёл, когда пес неожиданно увидел другого бойца в машине вместо Овечкина и поднял лай."Пехота нами очень довольна была всегда", — подытожил собеседник издания, говоря о результатах работы своего подразделения.Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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пески
пантелеймоновка (горловский район)
россия
донбасс
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Новости
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новости, пески, пантелеймоновка (горловский район), россия, александр чаленко, украина.ру, ополчение, боец, донбасс, освобождение
Новости, Пески, Пантелеймоновка (Горловский район), Россия, Александр Чаленко, Украина.ру, ополчение, боец, Донбасс, освобождение

"Работа в строжайшем секрете": боец "Куба" рассказал, как артиллеристы "Востока" поддерживали штурмовиков

18:18 25.07.2025
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкУчения ополченцев Донецкой народной республики
Учения ополченцев Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Операция под Песками проводилась в условиях такой секретности, что даже соседние подразделения не знали о действиях артиллеристов. Эти и другие малоизвестные эпизоды службы в ополчении раскрыл в интервью изданию Украина.ру боец батальона "Восток", ветеран СВО Евгений Овечкин ("Куба")
Боец вспоминает, как их группа работала в условиях полной секретности: "Наша работа, как я понял, была в строжайшем секрете. Не успеваем отработать, и приезжают командиры на всех машинах. Спрашивают: кто вам разрешил?"
Ситуацию удалось разрешить только благодаря своевременному прибытию заместителя командира полка.
Особое место в воспоминаниях занимает история восточноевропейской овчарки по кличке Дик, которую бойцы ополчения привезли из Пантелеймоновки.
"Он рядом с нами был, не раз попадал под БТР. Пес ко мне привык и постоянно был со мной", — с теплотой рассказывает ветеран. Забавный случай произошёл, когда пес неожиданно увидел другого бойца в машине вместо Овечкина и поднял лай.
"Пехота нами очень довольна была всегда", — подытожил собеседник издания, говоря о результатах работы своего подразделения.
Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
07:00
Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить ДонбассНадо преодолевать то, что сейчас называют "позиционным тупиком из-за прозрачного фронта". А преодолеть его можно не количественно, а качественно, считает начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
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