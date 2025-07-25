"Работа в строжайшем секрете": боец "Куба" рассказал, как артиллеристы "Востока" поддерживали штурмовиков
Операция под Песками проводилась в условиях такой секретности, что даже соседние подразделения не знали о действиях артиллеристов. Эти и другие малоизвестные эпизоды службы в ополчении раскрыл в интервью изданию Украина.ру боец батальона "Восток", ветеран СВО Евгений Овечкин ("Куба")
Боец вспоминает, как их группа работала в условиях полной секретности: "Наша работа, как я понял, была в строжайшем секрете. Не успеваем отработать, и приезжают командиры на всех машинах. Спрашивают: кто вам разрешил?"
Ситуацию удалось разрешить только благодаря своевременному прибытию заместителя командира полка.
Особое место в воспоминаниях занимает история восточноевропейской овчарки по кличке Дик, которую бойцы ополчения привезли из Пантелеймоновки.
"Он рядом с нами был, не раз попадал под БТР. Пес ко мне привык и постоянно был со мной", — с теплотой рассказывает ветеран. Забавный случай произошёл, когда пес неожиданно увидел другого бойца в машине вместо Овечкина и поднял лай.
"Пехота нами очень довольна была всегда", — подытожил собеседник издания, говоря о результатах работы своего подразделения.
Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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